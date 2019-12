Olimpija se je utrdila na vrhu in zapela z Resnikom, Jeseničani izgubili pri Hočevarju #video

Hokejisti HK SŽ Olimpija so pred domačimi gledalci s 4:3 premagali Vipiteno in se s peto zaporedno zmago Alpske lige utrdili v vodstvu tekmovanja. Pred drugouvrščenim Rittnom, ki se je opekel pri moštvu z dna lestvice (drugi ekipi Celovca), ima štiri točke prednosti. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so na zahtevnem gostovanju pri aktualnem podprvaku tekmovanja Pustertalu, ki ga po slovesu vodstva od trenerja Petrija Mattile vodi dozdajšnji pomočnik Matej Hočevar, izgubili z 1:4.

Ljubljanska ekipa je pred okoli 700 gledalci v Tivoliju prišla do nove zmage Alpske lige, v kateri brani naslov prvaka. Obračun z Vipitenom se ni začel po željah domačih, ki so v obrambi pogrešali strelca zmagovitega zadetka z zadnje tekme Marka Čepona (kako dolgo bo odsoten, še ni jasno), v napadu pa Saša Rajsarja. Gostje so z zadetkoma Mathieuja Lemayja v razmaku 144 sekund v 14. minuti povedli z 2:0, a Olimpija se je, kot že večkrat to in lansko sezono, vrnila.

V začetku druge tretjine, v kateri so zmaji povsem prevladovali, a power-play spet ni stekel (44 sekund so imeli dva igralca več, a niso uspeli zadeti), je najprej zadel Anej Kujavec, v 37. minuti pa je za izenačenje poskrbel Janez Orehek. Ko je že kazalo, da se bosta moštvi na drugi odmor odpravili pri rezultatu 2:2, je Aljaž Chvatal prehitel sireno in zeleno-beli tabor popeljal v prvo vodstvo na srečanju. Italijani so v 45. minuti izkoristili igralca več, Tilen Spreitzer je moral še tretjič v gol po plošček, kar je napovedovalo napet zaključek obračuna. Tega je tri minute pred koncem po strelu Mihe Logarja odločil Gal Koren.

Olimpija je peto zaporedno zmago in utrditev na lestvici proslavila v družbi Vilija Resnika, s katerim so zmaji zapeli Na božično noč, ki je bila v zadnjih dneh pogosto na njihovem repertoarju:

Železarji izgubili pri podprvaku

Jeseničani so se s popotnico dveh zmag odpravili na zelo zahtevno gostovanje na Južno Tirolsko, kjer so se zoperstavili podprvaku Pustertalu, trenutno tretjemu moštvu lige, ki ga po hudem porazu proti Rittnu (1:6) kot glavni trener začasno vodi Matej Hočevar​​​​​​. Slovenski trener se je Pustertalu pridružil pred začetkom sezone in deloval kot pomočnik, po slovesu kluba od Finca Petrija Mattile pa začasno prevzel glavno trenersko taktirko.

Jeseničani so, tako kot na prvi medsebojni tekmi sezone,s Pustertalom izgubili z 1:4. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Gorenjska ekipa je v Italiji z zadetkom Žige Urukala povedla v 10. minuti in vodstvo držala do 23., ko je Antoine Bonvalot klonil prvič. Gostitelji so po 16 sekundah znova zadeli, povedli in vodstva niso več spustili iz rok. Do konca so zadeli še dvakrat in vknjižili še drugo zmago pod Hočevarjevim vodstvom.

Železarji bodo zadnjo tekmo leta v ligi odigrali v ponedeljek, ko bodo ob 19. uri pričakali Zell am See, Olimpija bo takrat gostovala pri Fassi.

Alpska liga, 28. december

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 25 tekem – 58 točk

2. Ritten 25 – 54

3. Val Pusteria 25 – 53

4. Lustenau 24 – 44

5. Fassa 23 – 43

6. Feldkirch 24 – 43

.......................................

7. Cortina 24 - 42

8. Red Bull Salzburg II 26 - 40

9. Asiago 24 – 40

10. Vipiteno 25 – 39

11. Zell am See 25 – 38

12. Gardena 25 – 36

13. HDD Sij Acroni Jesenice 24 – 34

14. Kitzbuhel 24 – 28

15. Bregenzerwald 25 - 26

16. KAC II 25 – 23

17. Vienna Capitals II 25 – 19

18. Black Wings Linz 24 – 3

Preberite še: