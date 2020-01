Dallas po preobratu v zadnji tretjini do zmage pred 85.000 gledalci

Za oba današnja udeleženca je bila to premierna prvojanuarska zimska klasika. Že v 3. minuti sta jo predčasno končala dva hokejista. Po grdem naletu s komolcem v glavo si je Dallasov Corey Perry prislužil predčasno pot pod prho, "njegova žrtev" Ryan Ellis pa je najverjetneje utrpel pretres možganov in se ni več vrnil na led.

Ryan Ellis in prekrškar Corey Perry sta predčasno končala srečanje. Foto: Reuters

Prekršek Perryja nad Ellisom:

Corey Perry gets thrown out of the Winter Classic for elbowing Ryan Ellis pic.twitter.com/0yeegUxh41 — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 1, 2020

Nashville je v šesti minuti izkoristil številčno prednost in prek Matta Duchena povedel, slabi dve minuti je, prav tako v power-playu, prednost Predatorjev okrepil Dante Fabbro. Gostitelji so imeli v deveti minuti na voljo kazenski strel, a Denis Gurjanov ploščka ni uspel pospraviti za hrbet Pekke Rinneja. Izkušeni Finec je poskuse Dallasa uspešno zaustavljal do 39. minute, ko ga je ugnal Blake Comeau in napovedal zanimivo zadnjo tretjino.

Dante Fabbro je poskrbel za vodstvo Nashvilla z 2:0. Foto: Reuters

Mattias Janmark je še pred koncem prve minute zadnjega dela izenačil, nato pa je Dallas z dvema hitrima zadetkoma Aleksandra Radulova in Andreja Sekere priredil preobrat, povedli s 4:2 in se na koncu veselili zmage na svoji premierni prvojanuarski zimski klasiki.

Dallas je v zadnji tretjini priredil preobrat in slavil s 4:2. Foto: Reuters

Dallas zaseda četrto mesto zahodne konference, Nashville pa je s šestimi točkami manj 11.

Prvič leta 2008

Premierno prvojanuarsko zimsko klasiko lige NHL so organizirali leta 2008 na štadionu Ralph Wilson Stadium v New Yorku, ko so do zmage po kazenskih strelih prišli člani Pittsburgh Penguins. Dallas, domovanje košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, bo tako gostil 12. prvojanuarsko zimsko klasiko, saj tiste leta 2013 zaradi lockouta ni bilo.

Leto 2014 rekordno

Leto zatem sta Toronto Maple Leafs in Detroit Red Wings postavila rekord zimskih klasik, na štadionu Michigan Stadium si je obračun v živo ogledalo 105.491 gledalcev. Bitko so po kazenskih strelih dobili člani Toronta.

Leta 2014 si je prvojanuarasko zimsko klasiko v živo ogledalo 105.491 gledalcev. Foto: Reuters

Lani sta si prvega januarja na zimski klasiki na štadionu Notre Dame v Indiani nasproti stala Boston Bruins in Chicago Blackhawks, s 4:2 so zmagali Kosmatinci.

Liga NHL, 1. januar

Lestvica

Preberite še: