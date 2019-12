Prvaki še podaljšali zmagoviti niz #video

Vodilno moštvo zahoda lige NHL St. Louis Blues je pred domačimi gledalci s 4:1 ugnal Winnipeg in zmagalo še osmič zapored. Največ zadetkov smo videli na obračunu med Florido in Montrealom, kar 11. LA Kings in naš Anže Kopitar so počivali. Naslednja tekma Kraljev bo 1. januarja proti Philadelphii.