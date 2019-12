Mladi navijač razveselil Kopitarja, sanjski debi Čeha #video

Hokejisti Los Angeles Kings so v derbiju začelja po velikem preobratu na gostovanju pri kalifornijskih sosedih San Jose Sharks vpisali nov par točk (3:2). Zmagali so po podaljšku, junak srečanja pa je postal dvakratni strelec Martin Frk. 26-letni Čeh je debitiral v ligi NHL v dresu Los Angelesa, zaploskal mu je tudi kapetan Anže Kopitar, ki je tokrat ostal brez točk.

Vrhunci dvoboja v San Joseju:

Navijači Los Angelesa so sredi dvoboja v San Joseju, ko so Kralji izgubljali z 0:2 (za gostitelje sta v polno zadela Erik Karlsson in Joe Thornton, ki je prekinil niz 47 tekem brez zadetkov), že pomislili, da se na bližnjem gostovanju v San Joseju ne bodo veselili novih točk. Nato pa je v zadnji tretjini zablestel Martin Frk, 26-letni Čeh, ki je igral prvo tekmo v ligi NHL za Kralje. Pred tem je nabiral izkušnje v nižji ligi AHL v dresu Ontaria, v petek pa mu je Los Angeles ponudil priložnost za nastop. To je bila njegova 101. tekma v ligi NHL. Pred tem je zbral 98 nastopov za Detroit, dva pa za Carolino.

Frk je zatresel mrežo Morskih psov v 42. in 59. minuti, tako da se je srečanje prevesilo v podaljšek. V njem se je izkazal Jeff Carter, v 91. sekundi podaljška poskrbel za popoln preobrat gostov in zmago, s katero so se Kralji odlepili od dna zahodne konference. Los Angeles je prekinil niz zaporednih porazov.

Anžeta Kopitarja je na gostovanju v San Joseju pozdravil tudi mladi slovenski navijač. Foto: Reuters

Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar je na ledu prebil dobrih 22 minut in enkrat streljal na gol, tokrat pa se ni vpisal med strelce oziroma podajalce. Novo priložnost bo imel že v noči na nedeljo, ko se bo z Los Angelesom odpravil na gostovanje v Kanado k Vancouver Canucks.

Ovečkina ne bo na tekmi zvezd Ruski hokejski zvezdnik Aleks Ovečkin se je odločil, da prihodnje leto ne bo zaigral na zvezdniški tekmi All-Star v St. Louisu. 34-letni kapetan Washingtona in eden najboljših strelcev lige NHL je kot glavni razlog odpovedi navedel utrujenost, saj potrebuje počitek. Washington je sicer v noči na soboto po podaljšku odpravil Columbus (2:1).

