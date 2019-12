Anže Kopitar in LA Kings iščejo zadoščenje v Vancouvru

Za najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings v ligi NHL ni počitka, v noči na soboto so v San Joseju premagali Morske pse, v noči na nedeljo pa jih v gosteh čaka še spopad z Vancouver Canucks, moštvom, ki jih je v tej sezoni že dvakrat premagalo. Je napočil čas, da se jim maščujejo?

Nazadnje, ko so se Kralji mudili v Vancouvru, 10. oktobra letos, so jih Canucks premagali kar z 8:2, Kopitar pa je prispeval podajo za drugi gol LA-ja, na tekmi v Kaliforniji, 31. oktobra so kanadski hokejisti zmagali še enkrat, a nekoliko manj prepričljivo, bilo je 3:5, Kopitar je bil podajalec pri dveh golih domačih. LA Kings so s 16 zmagami in 24 porazi trenutno 14. ekipa zahodne konference, Vancouver 11. (19 zmag – 19 porazov), moštvi pa na lestvici loči vsega šest točk.

V noči na nedeljo bo zelo pestro, na delu bodo prvaki St. Louis Blues, pa najboljša ekipa lige Washington Capitals, …

