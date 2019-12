Alpsko smučanje

Marcel Hirscher

Začnimo pri alpskem smučanju, kjer takega osipa velikanov kot ravno v leti 2019, še ni bilo. Prvi je tukaj Marcel Hirscher, ki je bil kar osem sezon zapored v boju za skupno zmago svetovnega pokala nedosegljiv. Ob tem je osvojil še ducat malih globusov, devet kolajn na svetovnih prvenstvih in tri na olimpijskih igrah. Števec zmag svetovnega pokala se je zaustavil pri številki 68, temu pa je dodal še 47 drugih in 24 tretjih mest. Foto: Sportida

Lindsey Vonn

Če se je pri moških poslovil kralj alpskega smučanja, lahko rečemo, da se je pri ženskah kraljica. Lindsey Vonn je v svetovnem pokalu prišla do kar 82 zmag, le štiri so ji zmanjkale do rekorderja Ingermarja Stenmarka. Ob zmagah je osvojila še štiri velike globuse in kar 16 malih, za nameček pa še 11 kolajn na velikih tekmovanjih, od tega pa so zanimivo le tri zlate. Olimpijska prvakinja je postala leta 2010 v smuku. Foto: Guliver/Getty Images

Aksel Lund Svindal

Tukaj je še legendarni Viking Aksel Lund Svindal, ki se tako kot njegova predhodnika lahko pohvali s številnimi zmagami. Kar sedem zlatih odličij je zbral na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, v svetovnem pokalu pa je ob 36 zmagah (skupno 80 stopničk) dvakrat osvojil tudi veliki kristalni globus in kar devet malih. Foto: Sportida

Felix Neureuther

V družbi velikih se je poslovil tudi Nemec Felix Neureuther, ki se je v zadnjem obdobju ukvarjal s številnimi poškodbami. Srečko je v svoji karieri dobil 13 tekem svetovnega pokala (11 v slalomu), prejel pet kolajn na svetovnih prvenstvih in bil celo desetletje del slalomske elite. Foto: Reuters

Frida Hansdotter

V besedah s fotografijo omenimo še simpatično Švedinjo Frido Hansdotter, ki se jo je v beli karavani prijel vzdevek ''večno druga". Zbrala je 35 uvrstitev na stopničke, a ob tem le štiri na najvišjo. Vseeno je svetlolaska našla svoj prostor pod slalomskim soncem. Vrsto let je bila prvokategornica, ob tem pa leta 2016 postala tudi lastnica malega globusa in dve leti zatem olimpijska prvakinja. Zbrala je tudi pet odličij na svetovnih prvenstvih. Foto: Sportida

Upokojili so se še: Patrick Küng, Erik Guay, Werner Heel, Sandro Viletta, Thomas Fanara, Chiara Costazza, Mathias Hargin, Philipp Schörghofer in Taina Barioz.

Skoki

Robert Kranjec

Marca se je v Planici poslovil ljubljenec slovenskih ljubiteljev skokov Robert Kranjec. Gorenjec je svoj debitantski nastop v svetovnem pokalu dočakal davnega leta 1998 v Trondheimu, odtlej pa v svetovnem pokalu zabeležil 15 zmag, od tega osem na ekipnih tekmah. Leta 2002 je z ekipo osvojil olimpijski bron, vrhunec pa dočakal deset pozneje, ko je v na SP v Vikrensundu z norim poletom 244 metrov postal svetovni prvak. Zlatu je na ekipni tekmi dodal še bron. Foto: Vid Ponikvar

Andreas Kofler

Skakalna družina je pomahala tudi Avstrijcu Andreasu Koflerju, dvakratnemu olimpijskemu zmagovalcu in petkratnemu svetovnemu prvaku. V svetovnem pokalu je zabeležil 12 posamičnih zmag, leta 2010 pa je prišel tudi do skupne zmage na novoletni turneji. Foto: Reuters

Andreas Wank

Športno pot je zaključil tudi Nemec Andreas Wank, ki nikakor ni bil tako uspešen kot njegova predhodnika, a se vseeno lahko pohvali z ekipnim olimpijskim zlatom leta 2014 v Sočiju. V svetovnem pokalu je nastopil na skoraj 200 tekmah in se le dvakrat zavihtel na stopničke. Foto: Sportida

Biatlon

Laura Dahlmeier

Nemška biatlonka Laura Dahlmeier, dvakratna olimpijska in sedemkratna svetovna prvakinja, je kar prek družbenega omrežja Facebook sporočila, da končuje športno pot. Novica ni bila tako presenečenje, saj je Nemka o tem razmišljala že v preteklosti. Dahlmeierjeva je v sedmih sezonah prišla še do 33 zmag (11 s štafeto) v svetovnem pokalu. V sezoni 2016/17 je osvojila tudi veliki kristalni globus, pohvali pa se lahko še z dvema malima. Foto: Reuters

Anastasija Kuzmina

Tudi Slovakinja je za sabo pustila lepo zapuščino. Kuzmina je osvojila tri zlate olimpijske medalje, ravno leta 2019 pa na najvišjo stopničko stopila tudi na svetovnem prvenstvu. V žep je pospravila še 18 zmag v svetovnem pokalu in osvojila tri male kristalne globuse. Foto: Sportida

Gabriela Koukalova

Tako kot Nemka je tudi Gabriela Koukalova prek družabnih omrežij sporočila, da je končala kariero. Čehinja po letu 2017 ni tekmovala po težavah z Ahilovo tetivo in mečno mišico. Svetovna prvakinja je postala leta 2015 in 2017, na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju pa je bila dvakrat srebrna. Foto: Getty Images

Nordijska kombinacija:

Marjan Jelenko:

Pri vsega 28 letih je slovenski reprezentant v nordijski kombinaciji Marjan Jelenko sklenil športno pot. Nekdanji mladinski svetovni prvak je bil leta 2013 sedmi na članskem svetovnem prvenstvu, ima pa tudi šest uvrstitev med deseterico v svetovnem pokalu. Leta 2014 je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Sočiju. Foto: Sportida

Kolesarstvo

Simon Špilak

Simon Špilak je kariero končal pri 33 letih. Prekmurec je profesionalno začel vrteti pedala leta 2005 pri novomeški Adrii, nato pa vozil še za Lampre in Katjušo. Zabeležil je 12 poklicnih zmag, dvakrat je bil najboljši na Dirki po Švici (2015, 2017) in enkrat na Dirki po Romandiji (2010). Foto: Getty Images

Marcel Kittel

Nemški kolesarski zvezdnik je kariero zaključil pri 31 letih. Kittel je v profesionalni karieri, ki jo je začel leta 2011, zabeležil 89 zmag, kar 14 etap je dobil na Touru, štirikrat je bil najboljši na Giru in enkrat na Vuelti. Na začetku svoje kolesarske poti je v mladinski konkurenci blestel predvsem v kronometrih, dvakrat je celo postal svetovni mladinski prvak. V članski konkurenci pa na svetovnih prvenstvih kolajne v posamični konkurenci nima, svetovni prvak v vožnji na čas pa je bil leta 2016 z ekipo Quick Step. Foto: Getty Images

Rokomet

Luka Žvižej

V letu 2019 se je z rokometnih igrišč po 22 letih igranja dokončno poslovil Luka Žvižej. Otrok celjske rokometne šole je večino kariere preživel v dresu domačega Celja, igral pa je tudi za Teka Cantabria, Barcelono, Pick Szeged, Maribor Branik in nazadnje nemški Minden. Leta 2004 je z Barcelono osvojil ligo prvakov. Od reprezentančnega dresa, kjer je s 702 zadetkoma tudi najboljši strelec vseh časov, se je poslovil po evropskem prvenstvu na Poljskem leta 2016, v njegovo reprezentančno biografijo so poleg številnih evropskih in svetovnih prvenstev vpisane tudi olimpijske igre v Atenah. Foto: Sportida

Thierry Omeyer

Poslovil se je tudi eden najboljših, če ne kar najboljši rokometni vratar vseh časov, Thierry Omeyer, ki je svojo kariero začel leta 1994, od leta 1999 pa je bil nepogrešljiv del zlate ere francoske izbrane vrste, ki je v zadnjih 20 letih, razen nekaj izjem, mlela vse pred sabo. Omeyer je z galskimi petelini dvakrat stopil na olimpijski prestol (2008, 2012) in kar petkrat na svetovnega. Trikrat se je razveselil tudi evropskega naslova, nazadnje leta 2014 na Danskem. Klubsko in s tem tudi športno pot je z 42 leti sklenil poleti pri PSG, kjer je igral zadnjih pet sezon. V 25 letih svoje športne kariere je osvojil norih 59 lovorik! Foto: Sportida

Nogomet

Xavi

Kaj reči o Xaviju? Gre za nogometaša številnih presežnikov, kar po njegovem odhodu v Katar še zdaj čutijo tudi pri Barceloni. Izjemni vladar sredine igrišča je kar 18 sezon igral za katalonskega velikana in z njim osvojil 25 lovorik. Od tega osem naslovov španskega prvaka in kar štiri v ligi prvakov. Zadnje štiri sezone je igral za katarski Al Sadd, kjer je po oznanitvi konca igralske športne kariere prevzel trenersko palico. S Španijo je med leti 2008 in 2012 dvakrat stopil na evropski in enkrat na svetovni prestol. Foto: Reuters

Robin van Persie

Na zelenicah ne bomo nikoli več videli niti Robina van Persieja, ki je hitro našel novo službo. Opravlja delo strokovnega komentatorja na BT Sport. Nizozemec ima neprimerno manj lovorik kot denimo Xavi, tisto najžlahtnejšo pa je osvojil z Manchester Unitedom, ko je osvojil angleško prvenstvo. Pred tem je te sanje kar osem let lovil pri Arsenalu, a venomer ostal praznih rok. Za tulipane je nastopil na 102 tekmah in dosegel 50 zadetkov. Leta 2010 je na svetovnem prvenstvu z Nizozemsko osvojil drugo mesto, štiri leta kasneje pa bili tulipani tretji. Foto: Reuters

Patrice Evra

Nogometne čevlje je na klin obesil tudi legendarni Francoz Patrice Evra, ki je v svoji karieri igral za Monaco, Manchester United, Juventus, Marseille in West Ham. Z rdečimi vragi je osvojil kar 15 lovorik. Petkrat je stopil na vrh Anglije in enkrat na vrh Evrope. Med leti 2004 in 2016 je branil barve Francije. Zbral je 81 nastopov, med strelce se ni vpisal nikoli. Foto: Reuters

Arjen Robben

Tukaj je še en velikan evropskega nogometa – Arjen Robben. Čeprav je igral tudi za Chelsea in Real, se ga bomo seveda najbolj spominjali po igranju za münchenski Bayern, kjer je osvojil kar osem naslovov nemškega prvaka, leta 2013 pa je z Bavarci prišel tudi do slovitega trojčka, ko je v eni sezoni povezal naslove v obeh domačih tekmovanjih in osvojil še ligo prvakov. Tako kot van Persie je z nizozemsko reprezentanco osvojil dve odličji na svetovnih prvenstvih. Zbral je 96 nastopov in dosegel 37 zadetkov. Foto: Reuters

Fernando Torres

Fernanda Torresa si bomo zapomnili kot enega najboljših napadalcev v zadnjih desetih letih. Španec je na začetku kariere zablestel pri Atleticu, svoj strelski pohod nadaljeval pri Liverpoolu, po prodaji v Chelsea pa je njegova forma začela padati. Sledile so posoje k AC Milanu, tudi nazaj k matičnemu Atleticu, kariero pa je po 18 letih igranja sklenil na Japonskem. Klubskih lovorik ni bilo na pretek. Leta 2012 je s Chelseajem osvojil ligo prvakov, zato pa je toliko bolj blestel s špansko izbrano vrsto, ko je med leti 2008 in 2012 dvakrat postal evropski in enkrat svetovni prvak. Foto: Getty Images

Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger, legenda nemškega nogometa. Otrok Bayerna se je pri 35 odločil, da ima dovolj. Vezist, ki je v karieri igral za Bayern, Manchester United in nazadnje za Chicago Fire, je zbral več kot 100 nastopov za nemško izbrano vrsto, s katero je leta 2014 osvojil naslov svetovnega prvaka. Z Bavarci je osvojil osem naslov nemških prvakov, sedemkrat je bil najboljši v pokalu, leta 2013 pa je osvojil tudi ligo prvakov. Foto: Reuters

Petr Čech

Petr Čech se je za konec kariere odločil pri 37 letih. Prve korake je naredil pri Viktorii iz Plzna, nato branil za Chmel Blšany, praško Sparto in francoski Rennes, leta 2004 pa ga je kupil Chelsea in postavil med modri vratnici. V 11 letih je zbral kar 333 nastopov za modre in se vpisal med večje klubske legende. V zadnjih štirih letih se je preselil k velikemu tekmecu Arsenalu, bogato kariero, v kateri je osvojil kar 18 lovorik, pa sklenil na evropskem finalu v Azerbajdžanu. Foto: Reuters

Ashley Cole

Ashley Cole je v svoji 20-letni karieri osvojil tri naslove angleškega prvaka v premier league, dva z Arsenalom in enega s Chelseajem. Anglež je z igranjem nogometa začel pri Arsenalovem podmladku, leta 2006 pa je prestopil v Chelsea. Za londonska kluba je zbral 556 nastopov ter poleg treh naslovov državnega prvaka osvojil še sedem pokalov FA, ligo prvakov in evropsko ligo. Za angleško izbrano vrsto je zbral 107 nastopov, igral je na treh svetovnih in dveh evropskih prvenstvih. Foto: Reuters

Košarka

Dirk Nowitzki

Dirk Nowitzki, velikan, bodoči stanovalec hiše slavnih, je vse tekme v NBA odigral v dresu Dallasa, kjer po novem blesti naš Luka Dončić. Za teličke je odigral 1.520 tekem v rednih delih sezon in še 145 v končnici. Leta 2007 je bil izbran za najkoristnejšega igralca lige. Leta 2011 je bil MVP finala. Dallas je bil takrat tudi prvak lige. Zbral je tudi 14 nastopov na tekmah vseh zvezd, bil štirikrat izbran v najboljšo peterko lige in še petkrat v drugo peterko. Foto: Getty Images

Tony Parker

Francoski košarkarski zvezdnik Tony Parker je v severnoameriški ligi NBA preživel 18 sezon, s San Antoniom je osvojil štiri šampionske prstane. Zadnjo sezono je preživel pri Charlottu. Leta 2007 je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) finala, s čimer je postal prvi Evropejec s to lovoriko. Parker je vodilni podajalec ostrog (6829) vseh časov, drugi po številu odigranih tekem (1198) ter četrti strelec (18.943). Francoz je tudi eden od le petih košarkarjev v zgodovini NBA, ki je dosegel vsaj 19.000 točk in 7000 podaj, s čimer je ob boku legendam Oscarju Robertsonu, Johnu Stocktonu, Garyju Paytonu in LeBronu Jamesu. Foto: Reuters

Dwyane Wade

Dwyane Wade se je po 16 letih v ligi NBA odločil, da ima dovolj. Odličnega Američana so zadnjič na parketu pospremili tudi LeBron James, Barack Obama in Bill Clinton. Wade je trikrat osvojil ligo NBA, leta 2006 je dobil nagrado za najkoristnejšega igralca sezone. Pohvali pa se lahko tudi z zlato in bronasto olimpijsko medaljo z reprezentanco ZDA. Foto: Reuters

Jose Calderon

Kariero je končal sloviti španski organizator igre Jose Calderon, ki je od leta 2005 igral v ligi NBA. Med drugim tudi pri LA Lakers, kariero pa je sklenil pri Detroit Pistons. Bil je tudi nepogrešljiv član španske izbrane vrste. Leta 2006 je s Španijo osvojil svetovno prvenstvo, pet let kasneje pa je s furijo osvojil tudi Evropo. Foto: Reuters

Hokej

Roberto Luongo

Legendarni kanadski hokejski vratar Roberto Luongo se je po 19 sezonah v severnoameriški ligi NHL poslovil od igranja profesionalnega hokeja. Kanadčan je s 489 zmagami, 392 porazi, 91 porazi v podaljšku in 33 neodločenimi izidi tretji najuspešnejši vratar v zgodovini lige NHL. Luongo se lahko pohvali tudi z zlato medaljo z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva, gotovo mu največ pomeni olimpijski naslov z domačih iger leta 2010, ko je bil eden ključnih mož Kanade na poti do zlata. Med svojo kariero v ligi NHL je igral za New York Islanders, Florido Panthers in Vancouver Canucks, Stanleyjevega pokala pa ni osvojil. Foto: Guliver/Getty Images

Niklas Kronwall

Niklas Kronwall, legendarni Šved, ki je celotno NHL kariero igral v dresu Detroit Pistons. Izjemni branilec je za rdeča krila odigral skoraj tisoč tekem, dosegel 83 zadetkov in in prispeval 349 podaj. Leta 2008 so se s soigralci razveselili tudi Stanleyjevega pokala, izjemne uspehe pa je dosegal tudi s švedsko izbrano vrsto. Ima kar štiri odličja z največjih tekmovanj, od tega dve zlati in dve srebrni. Leta 2006 je Švedska postala prva v zgodovini, ki je v enem letu osvojila tako olimpijski turnir kot tudi svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

Rick Nash

V začetku leta 2019 se je od ledenih ploskev poslovil sloviti kanadski napadalec Rick Nash, ki je v svoji klubski karieri odigral 1060 tekem in dosegel 437 zadetkov in 368 podaj. Kar 16 let je nosil tudi dres kanadske izbrane vrste in z njo osvojil dve zlati olimpijski odličji (Vancouver 2010, Soči 2014), enkrat pa je bil s Kanado tudi svetovni prvak. V NHL je nazadnje nosil dres Boston Bruins. Foto: Reuters

Brooks Orpik

Konec je v letu 2019 po 15 sezonah v lihi NHL oznanil tudi odlični Američan Brooks Orpik. Spoštovani Orpik je NHL kariero začel pri Pittsburgh Penguins, zadnjih pet sezon pa je branil barve Washingtona Capitals. Skupaj je odigral kar 1035 tekem in z obema ekipama osvojil Stanleyjev pokal. Leta 2010 je z ZDA na OI v Vancouvru osvojil srebrno odličje. Foto: Reuters

Mitja Robar

Dolgoletni hokejski reprezentant Mitja Robar je februarja v dresu Medveščaka odigral zadnjo tekmo in hitro odprl novo življenjsko poglavje. Postal je hokejski agent, menedžer in predsednik Hokejsko-drsalnega kluba Maribor. Štajerec je dolgo vztrajal v domovini. Sprva v matičnem Mariboru, nato tudi pri največjih rivalih v Olimpiji in na Jesenicah, s katerimi je štirikrat postal državni prvak. Pot ga je odpeljala na sever Evrope, kjer je v elitni finski ligi spoznal krutost tujine, pa v Nemčijo, kjer so nastali najlepši spomini, na Češko, k najbolj trofejnemu avstrijskemu kolektivu Celovcu in na Hrvaško. V reprezentanci je bil skoraj desetletje in pol standardni član obrambe. Z njo je nastopil na dveh olimpijskih igrah in odkljukal več kot deset članskih svetovnih prvenstev. Foto: Vid Ponikvar

Odbojka

Francesca Piccinini

Italijanska zvezdnica Francesca Piccinini je po 25 letih igranja zaključila svojo bogato športno kariero. To je storila po zmagoslavju v ligi prvakinj z Novaro. Za 40-letno Italijanko je bilo to že šesto slavje v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, izkazala pa se je tudi z italijansko izbrano vrsto, s katero je leta 2002 osvojila svetovni naslov, leta 2007 in 2009 pa evropskega. Foto: Reuters

Matija Pleško

Matija Pleško je praktično čez noč postal odbojkarski upokojenec, saj so ga pri ACH Volleyju prosili, da zasede mesto trenerja. Nekdanji slovenski reprezentant je rekel da in še zdaj uspešno vodi oranžne zmaje. S Calcitom, Ravenno in ACH Volleyjem je osvojil kar 30 lovorik. Največ, kar 25, seveda z ACH Volleyjem, kjer velja, čeprav se sam ne počuti tako, za pravo legendo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kira Walkenhorst

Upokojila se je tudi Kira Walkenhorst (levo), nemška odbojkarica na mivki, ki je vrsto let igrala z Lauro Ludwig (desno). Na velikih tekmovanjih je osvojila kar štiri zlate medalje. Leta 2016 v Riu sta se z Lauro razveselili olimpijskega zlata, leto kasneje sta slavili še na SP, dvakrat pa sta bili najboljši na evropskem prvenstvu. Foto: Sportida

Ameriški nogomet

Rob Gronkowski

Rob Gronkowski je po devetih sezonah v NFL končal športno pot. Gronk je vso kariero igral pri New England Patriots in osvojil tri Super Bowle. Zadnjega februarja letos, ko se je tudi poslovil od svojih navijačev. Foto: Reuters

Tenis

Tomaš Berdych

Kariero so zaključili tudi številni teniški igralci. Med njimi je tudi Tomaš Berdych, ki je v svoji karieri osvojil 13 turnirjev, trikrat se je uvrstil tudi v polfinale turnirjev za grand slam, leta 2010 pa tudi v finale v Wimbledonu, kjer ga je na zadnji stopnički po treh nizih zaustavil Rafael Nadal. Najvišje mesto na lestvici ATP je zasedel leta 2015, ko je bil četrti. Foto: Guliver/Getty Images

David Ferrer

David Ferrer se lahko pohvali s 27 turnirskimi zmagami, a tako kot Čeh nima turnirja v grand slam. Še najbližje je bil leta 2013 na OP Pariza. Tako kot Čeha je v finalu premagal Nadal. Foto: Reuters

Dominika Cibulkova

Slovaška teniška igralka Dominika Cibulkova je slovo od profesionalnega tenisa simbolično sporočila na predstavitvi svoje avtobiografije Tenis je moje življenje. Cibulkova je zmagala na osmih turnirjih WTA, na največjih teniških tekmovanjih, turnirjih grand slam, pa je najdlje prišla leta 2014 v Avstraliji, ko je izgubila finale proti Kitajki Li Na. Dve leti pozneje je osvojila zaključni turnir sezone v Singapurju. Marca 2017 je bila najvišje na lestvici WTA, bila je četrta, ob koncu kariere je padla na 315. mesto. Foto: Reuters

Upokojili so se še: Janko Tipsarević, Lucie Šafarova, Marcos Baghdatis in Nicolas Almagro.

Preberite še: