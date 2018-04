Češka biatlonska zvezdnica šokirala z epizodami iz osebnega življenja

Češka biatlonka Gabriela Koukalova z avtobiografijo z naslovom JINÁ (Drugačna), v kateri je brez dlake na jeziku spregovorila tudi o najbolj intimnih trenutkih svojega življenja, buri duhove. Razpisala se je tudi o motnjah prehranjevanja, s katerimi se je spopadala v otroštvu, in izgubi nedolžnosti pri 12 letih.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osemindvajsetletna Gabriela Koukalova je z dvema srebrnima olimpijskima medaljama iz Sočija in dvema naslovoma svetovne prvakinje ena od najboljših biatlonk zadnjega obdobja. Zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2015/16 pa bolj kot s športnimi dosežki - zaradi težav z mečnico in ahilovo tetivo je izpustila letošnjo sezono in olimpijske igre v Pjongčangu – zadnje dni medijsko pozornost pleni z zgodbami iz svojega osebnega življenja.

Foto: Getty Images

V knjigi Drugačna, ki jo napisala skupaj s pisateljem Martinom Moravcem, razkriva namreč tudi najbolj intimne trenutke, s čimer je pošteno razburkala mnenje češke javnosti.

Nekateri so njeni odkritosti naklonjeni, drugi jo zelo ostro kritizirajo, češ da z javnim razkrivanjem svoje intime očrnila svoje ime.

Foto: Sportida

Koukalova namreč piše tudi o težavah z bulimijo in anoreksijo, ki so jo pestile skoraj desetletje, začele pa s tem, ko ji je eden od trenerjev očital, da je debela kot svinja, in jo postavil pred ogledalo.

Kot je povedala v enem od intervjujev za češke medije, je šele pred tremi leti poiskala strokovno pomoč. K temu jo je nagovoril njen mož, badmintonist Petr Koukal, skupaj pa sta se odločila, da o tem javno spregovori in tako pomaga tistim, ki se spopadajo s podobnimi težavami. "Ta tabu moramo podreti," je zapisala na Facebooku.

A post shared by Gabriela Soukalova - Koukalova (@gabrielasoukalova) on Mar 22, 2018 at 11:38am PDT

A še bolj kot s tem je atraktivna športnica iz Jablonca na severu Češke razburila z razkritjem podatka, da je nedolžnost izgubila že pri 12 letih in da ji seks od takrat ne gre iz glave. Spolne odnose prakticira tudi pred tekmami, čeprav trenerji tega ne podpirajo.

Foto: Sportida

"Nedolžnost sem izgubila s prijateljem moje sestre. Bil je zelo nežen," je zapisala Koukalova, ki se po tem, ko je zelo kritično pisala tudi o načinu dela v češki reprezentanci, tja najverjetneje ne bo vrnila, še pišejo češki mediji.

A post shared by Gabriela Soukalova - Koukalova (@gabrielasoukalova) on Apr 16, 2018 at 11:31pm PDT

Kot je povedala za nacionalni češki radio jo je presenetilo, da so mediji zapise v knjigi prikazali v negativni luči, saj da je ta napisana v večinoma pozitivnem tonu.

Poudarila je, da stoji za vsako besedo v knjigi in da si ne želi živeti podobe, ki so ji jo, pred izdajo avtobiografije, nadeli mediji. "Šport niso samo minute po tekmi, so tudi odnosi. Ni samo nasmešek s kolajno, temveč precej več. Zapleteno je," je zapisala v najnovejšem sporočilu na Facebooku.

Na olimpijskih igrah v Sočiju je osvojila dve srebrni odličji, Pjongčang pa zaradi poškodbe izpustila. Foto: Getty Images

"Nisem ponosna na vse, kar sem počela, a to je del mojega življenja. Imela sem nekaj čudovitih let v športu, a vedno obstaja tudi druga plat, ki je javnost ne vidi. Hvala vam za pozitivne in negativne komentarje. Vsaj lahka tarča sem bila, sama pa še kako dobro vem, da ni vedno lahko zadeti," je še sporočila in se navezala na svojo biatlonsko pot.