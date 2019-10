Kot bi ugasnili luč in izropali smučarsko zakladnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko se v zgolj nekaj mesecih upokoji pisana mednarodna druščina, ki je skupaj osvojila 14 velikih in 38 malih kristalnih globusov, več kot 40 kolajn na svetovnih prvenstvih in več kot deset na olimpijskih igrah ter slavila več kot 200 zmag na tekmah svetovnega pokala, je kot na dlani, da je smučarska karavana novo sezono v Söldnu pričakala v močno okrnjeni zasedbi.

Ob visokih jesenskih temperaturah, ki pod močnimi sončnimi žarki v Sloveniji občasno obudijo spomin celo na poletje, je športne navdušence kar težko prepričati, da je pred vrati nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Tudi Sölden je smučarsko karavano pričakal v povsem jesenskih barvah. A na bližnjem ledeniku Rettenbach, do katerega vodi 12-kilometrska serpentinasta cesta, je vonj po zimi že precej močnejši. Tirolski smučarski delavci zatrjujejo, da je proga vrhunsko pripravljena na dvojni veleslalomski program. Ta bo klasičen – v soboto dekleta, v nedeljo moški.

Manj standardna pa bo zasedba na štartu. A ne le zaradi poškodb, ki so znova nekoliko razredčile karavano. Leto 2019 je namreč postreglo s pravim cunamijem smučarskih upokojitev. Taina Barioz, Phil Brown, Thomas Fanara, Žan Grošelj, Sandro Viletta, Natko Zrnčić-Dim in mnogi drugi niso prišli v izbor T0P 10 novih smučarskih upokojencev, ki vam ga ponujamo na pragu nove sezone.

Kdo so torej največji smučarski mojstri, ki so letos tekmovalne smuči postavili v kot?

Marcel Hirscher Foto: Sportida



Kar osem sezone zapored je bil v boju za skupno zmago svetovnega pokala nedosegljiv. Ob tem je osvojil še ducat malih globusov, devet kolajn na svetovnih prvenstvih in tri na olimpijskih igrah. Svoje navijače je, podobno kot v preteklih poletjih, dolgo puščal v negotovosti. "Dovolj je bilo," je 4. 9. dejal 30-letni Avstrijec, ki je števec zmag svetovnega pokala zaustavil pri številki 68. Kar osem sezone zapored je bil v boju za skupno zmago svetovnega pokala nedosegljiv. Ob tem je osvojil še ducat malih globusov, devet kolajn na svetovnih prvenstvih in tri na olimpijskih igrah. Svoje navijače je, podobno kot v preteklih poletjih, dolgo puščal v negotovosti. "Dovolj je bilo," je 4. 9. dejal 30-letni Avstrijec, ki je števec zmag svetovnega pokala zaustavil pri številki 68.

Lindsey Vonn Foto: Guliver/Getty Images



Za razliko od Hirscherja, ki je javne nastope sprejemal kot profesionalno nujno zlo, je medijski blišč veliko bolj godil Lindsey Vonn. Zadnja leta je v središče postavila lov na rekordno številko zmag. Ni ji uspelo. Obstala je pri številki 83. Vseeno ji pripada mesto med večnimi. Ob zmagah je osvojila še štiri velike globuse in kar 16 malih, za nameček pa še 11 kolajn na velikih tekmovanjih. Zadnjo prav na zadnji tekmi – smuku svetovnega prvenstva v Aareju. Za razliko od Hirscherja, ki je javne nastope sprejemal kot profesionalno nujno zlo, je medijski blišč veliko bolj godil Lindsey Vonn. Zadnja leta je v središče postavila lov na rekordno številko zmag. Ni ji uspelo. Obstala je pri številki 83. Vseeno ji pripada mesto med večnimi. Ob zmagah je osvojila še štiri velike globuse in kar 16 malih, za nameček pa še 11 kolajn na velikih tekmovanjih. Zadnjo prav na zadnji tekmi – smuku svetovnega prvenstva v Aareju.

Aksel Lund Svindal Foto: Getty Images



S smukaško kolajno na SP v Aareju se je končala tudi kariera Aksla Lunda Svindala, ki je na zadnji tekmi predse spustil le rojaka in prijatelja Kjetila Jansruda. V upokojitev so ga, podobno kot Vonnovo, prisilile stalne zdravstvene težave. Če jih ne bi bilo, bi bil njegov opus še večji. A tudi nad dvema velikima globusoma, devetimi malimi, 36 zmagami, 9 kolajnami na SP in štirimi olimpijskimi odličji ne gre vihati nosu, mar ne?! S smukaško kolajno na SP v Aareju se je končala tudi kariera Aksla Lunda Svindala, ki je na zadnji tekmi predse spustil le rojaka in prijatelja Kjetila Jansruda. V upokojitev so ga, podobno kot Vonnovo, prisilile stalne zdravstvene težave. Če jih ne bi bilo, bi bil njegov opus še večji. A tudi nad dvema velikima globusoma, devetimi malimi, 36 zmagami, 9 kolajnami na SP in štirimi olimpijskimi odličji ne gre vihati nosu, mar ne?!

Frida Hansdotter Foto: Sportida



Dolgo je veljala za večno drugo. Tudi zaradi Marlies Schild in Tine Maze, a predvsem zaradi Mikaele Shiffrin. Zbrala je 35 uvrstitev na stopničke, a ob tem le štiri na najvišjo. Vseeno je svetlolasa Švedinja našla svoj prostor pod slalomskim soncem. Vrsto let je bila prvokategornica, ob tem pa leta 2016 postala tudi lastnica malega globusa in dve leti zatem olimpijska prvakinja. Dolgo je veljala za večno drugo. Tudi zaradi Marlies Schild in Tine Maze, a predvsem zaradi Mikaele Shiffrin. Zbrala je 35 uvrstitev na stopničke, a ob tem le štiri na najvišjo. Vseeno je svetlolasa Švedinja našla svoj prostor pod slalomskim soncem. Vrsto let je bila prvokategornica, ob tem pa leta 2016 postala tudi lastnica malega globusa in dve leti zatem olimpijska prvakinja.

Felix Neureuther Foto: Reuters



Lahko bi bil eden od tistih, ki se bodo po Hirscherjevem umiku podali v boj za zmage in kolajne. Vseeno pa se je Bavarec že pozimi odločil, da je čas za družino in druge izzive. Poleti je izdal otroško slikanico. No, pred tem je osvojil tri kolajne na svetovnih prvenstvih in slavil 13 zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je zbral še 34 uvrstitev na drugo ali tretje mesto. Da, pogosto v Marcelovi senci. Lahko bi bil eden od tistih, ki se bodo po Hirscherjevem umiku podali v boj za zmage in kolajne. Vseeno pa se je Bavarec že pozimi odločil, da je čas za družino in druge izzive. Poleti je izdal otroško slikanico. No, pred tem je osvojil tri kolajne na svetovnih prvenstvih in slavil 13 zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je zbral še 34 uvrstitev na drugo ali tretje mesto. Da, pogosto v Marcelovi senci.

Philipp Schörghofer Foto: Reuters



Zdravstvene težave pa so kukanje iz Hirscherjeve sence preprečile tudi njegovemu rojaku. Philipp Schörghofer, z Avstrijo tudi dvakratni svetovni prvak, je bil sicer zaradi zdravstvenih težav in iskanja prave opreme že v zadnji sezoni bleda senca nekdanjega veleslalomskega prvokategornika. Od njegove edine zmage je minilo že več kot osem let. Podobno starost pa beleži tudi njegov bron s svetovnega prvenstva. Zdravstvene težave pa so kukanje iz Hirscherjeve sence preprečile tudi njegovemu rojaku. Philipp Schörghofer, z Avstrijo tudi dvakratni svetovni prvak, je bil sicer zaradi zdravstvenih težav in iskanja prave opreme že v zadnji sezoni bleda senca nekdanjega veleslalomskega prvokategornika. Od njegove edine zmage je minilo že več kot osem let. Podobno starost pa beleži tudi njegov bron s svetovnega prvenstva.

Mattias Hargin Foto: Sportida



Smučarski karavani je v slovo pomahal tudi 34-letni švedski slalomski specialist Mattias Hargin, ki z izjemo mestnih paralelnih tekem prav tako ni več držal stika z najboljšimi. Vseeno je slavil pomembno zmago, potem ko se je v smučarsko karavano vrnil po tragični smrti žene Matilde Rapaport, sicer ekstremne smučarke. Njegova prava zmaga ima precej starejši datum (2015). Smučarski karavani je v slovo pomahal tudi 34-letni švedski slalomski specialist Mattias Hargin, ki z izjemo mestnih paralelnih tekem prav tako ni več držal stika z najboljšimi. Vseeno je slavil pomembno zmago, potem ko se je v smučarsko karavano vrnil po tragični smrti žene Matilde Rapaport, sicer ekstremne smučarke. Njegova prava zmaga ima precej starejši datum (2015).

Patrick Küng Foto: Sportida



Že pred devetimi meseci pa je smučarski karavani v slovo pomahal 35-letni švicarski specialist za hitri disciplini Patrick Küng, ki je na najvišji tekmovalni ravni vztrajal deset let. V svetovnem pokalu je slavil dve zmagi in bil ob tem še trikrat na stopničkah. Svoj smuk življenja pa je odpeljal leta 2015 na progi Ptice roparice v Beaver Creeku, kjer je postal svetovni prvak. Že pred devetimi meseci pa je smučarski karavani v slovo pomahal 35-letni švicarski specialist za hitri disciplini Patrick Küng, ki je na najvišji tekmovalni ravni vztrajal deset let. V svetovnem pokalu je slavil dve zmagi in bil ob tem še trikrat na stopničkah. Svoj smuk življenja pa je odpeljal leta 2015 na progi Ptice roparice v Beaver Creeku, kjer je postal svetovni prvak.

Erik Guay Foto: Guliver/Getty Images



Z uradnim slovesom je zelo dolgo odlašal tudi eden najboljših kanadskih smučarjev vseh časov Erik Guay. V pretekli sezoni je specialist za hitri disciplini vendarle potegnil črto. V njegovi smučarski biografiji uspehov je zapisanih kar 25 uvrstitev med najboljši trojico. Petkrat je bil prehiter za vse. Veljal pa je tudi za mojstra velikih tekmovanj. Leta 2011 je postal svetovni prvak v smuku, šest čet pozneje pa je bil prvi še v superveleslalomu in drugi v smuku. Z uradnim slovesom je zelo dolgo odlašal tudi eden najboljših kanadskih smučarjev vseh časov Erik Guay. V pretekli sezoni je specialist za hitri disciplini vendarle potegnil črto. V njegovi smučarski biografiji uspehov je zapisanih kar 25 uvrstitev med najboljši trojico. Petkrat je bil prehiter za vse. Veljal pa je tudi za mojstra velikih tekmovanj. Leta 2011 je postal svetovni prvak v smuku, šest čet pozneje pa je bil prvi še v superveleslalomu in drugi v smuku.