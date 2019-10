V Sölden s slovenskim sekstetom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske barve bodo na uvodnih dveh veleslalomih svetovnega pokala na ledeniku Rettenbach nad Söldnom (26.–17. 10.) branila štiri dekleta in dva moška. Prva aduta bosta Žan Kranjec in Meta Hrovat .

Söldenska strmina, ki je v dobrem stanju, je zdaj tudi uradno zaprta. FIS je prižgala zeleno luč za tradicionalno ledeniško odprtje sezone, zdaj sledijo zadnje priprave. Pred zaprtjem je sicer tekmovalno progo preizkusilo več reprezentanc, med njimi tudi slovenska.

Medtem so že znana imena slovenskih smučarjev, ki se bodo prihodnji teden vrnili v dolino Ötz. Na štartu sobotnega veleslaloma bodo štiri dekleta (Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik in Neja Dvornik), dan zatem pa bosta na moški tekmi priložnost dobila Štefan Hadalin in Žan Kranjec.

Prav Kranjec bo osrednji slovenski adut uvodnega tekmovalnega konca tedna sezone 2019/20. V zimo namreč vstopa celo kot tretji veleslalomist svetovnega pokala. Pri dekletih pa bo v vlogi najmočnejšega železa v ognju Hrovatova. Po zagotovilih obeh glavnih trenerjev, moškega Klemna Berganta in ženskega Janeza Slivnika, so za obema kakovostni snežni meseci. Za Meto je pomembno predvsem, da je po težavah z gležnjem prestala celotno pripravljalno obdobje, Žan pa je poletje posvetil nadgradnji veleslalomske tehnike in tekmovalni odločnosti.