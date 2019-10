Izhodišče, ki si ga je lani priboril najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, mu ob odštevanju dni do začetka nove sezone svetovnega pokala postavlja visoko letvico. Njegov trener Klemen Bergant, ki te dni ne more biti pretirano zadovoljen z razmerami za trening, a si obeta predtekmovalni termin v Söldnu, pa ob tem izraža prepričanje o tekmovalni zrelosti za spopadanje z največjimi izzivi.

Marcela Hirscherja mu je kot izziv v usta večinoma polagala okolica. Po njegovem umiku podobno velja za boj za mali kristalni globus. Žan Kranjec ne skriva, da je tudi to njegova želja, a ga hkrati ne napoveduje ali obljublja. To pač ni skladno z njegovo tekmovalno filozofijo, ki temelji predvsem na izvedbi. Ko je ta na želeni ravni, kar je ob nespornem znanju in zdaj že kar pregovorni vrhunski telesni pripravljenosti vse bolj odvisno od psihološkega trenutka, se lahko upravičeno spogleduje z vrhom.

Nanj je že stopil, nikakor pa ni bil tako konstanten kot vodilni veleslalomski tercet zadnjih let, ki so ga sestavljali Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen in nesporni vladar svetovnega pokala Marcel Hirscher. Z umikom zadnjega se bodo karte že na ledeniku Rettanbach premešale na novo. V tej igri pa bo svojo priložnost zanesljivo iskal tudi 26-letni slovenski reprezentant iz Bukovice pri Vodicah.

Na prvo tekmo kot tretji veleslalomist

Kranjec in njegov trener Klemen Bergant ne tajita, da je letvica postavljena visoko. Navsezadnje je trenutno najboljši slovenski smučar že dve leti trdno zasidran v elitno sedmerico, lani je bil skupno četrti, kar pomeni, da bo po Hirscherjevem umiku čez dva tedna na prizorišče prve tekme nove sezone v Sölden pripotoval kot številka tri svetovnega veleslaloma.

"Mislim, da je vsem jasno, na kateri ravni je Žan. Tako kot je vsem jasno, da mora biti, če želi posegati po res najvišjih ciljih, stalno na vrhunski ravni. To pa pomeni – dve vrhunski vožnji na tekmo. Že do zdaj je vidno zmanjšal število voženj, v katerih ni optimalen. V preteklosti je bilo tega veliko več," o prvem "pilotu" reprezentance razmišlja Bergant.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Lani le en spodrsljaj, toda …

Z izjemo 26. mesta na povsem ponesrečenem nastopu v Beaver Creeku je Kranjec vse veleslalome v pretekli zimi končal med najboljšo deseterico. Ob krstni zmagi v Saalbachu je na stopničke stopili tudi na zadnji tekmi v Soldeuu, blizu odru za zmagovalce pa je bil tudi na svetovnem prvenstvu v Aareju. Terenov in podlag, na katerih bi imel že pred štartom priponko manj konkurenčnega, praktično ni več.

"V vseh pogledih je zrasel in smučarsko dozorel," zadovoljno kima trener Bergant in hkrati namiguje, da ob Žanovem dometu tudi deveto mesto ni več rezultat, ki bi ga bili tako veseli kot še predlani. "No, konkurenca pa seveda prav tako ne počiva. Pinturault, Kristoffersen, Luitz … Verjamem tudi, da so preostali opremljevalci storili korak naprej. A na koncu me resnično zanima predvsem smučanje mojega tekmovalca," meni Kranjčev trener.

Generalka v Söldnu

Po uspešnih treningih v Saas Feeju in Ushuaii se Kranjec trenutno mudi na ledeniku Hintertux. Pogoji za trening zaradi sneženja v nedeljo in sredo niso prav dobri. A podobno je tudi na preostalih terenih, zato v slovenskem taboru niso zaskrbljeni. Boljši so obeti za prihodnji teden, ko se bo odprla tudi tekmovalna proga v Söldnu. Priložnost za preizkus bo dobil tudi slovenski tabor.

Sezona torej vse glasneje trka na vrata … "To ni prva sezona. V svoji karieri je že marsikaj prestal in si pridobil veliko izkušenj. Preprosto ve, da mora biti na vrhunski ravni že ob koncu oktobra. V koledarju je devet veleslalomov. Pomemben je prav vsak. Treniral je dobro. To lahko zatrdim," pravi prvi trenerski mož slovenske moške ekipe za tehnični disciplini.

Foto: Sportida

Hadalin pred težko nalogo

Že lep čas je sicer ekipa za tehnični disciplini omejena le na dva tekmovalca. Poleg Kranjca bo v Sölden potoval tudi Štefan Hadalin, ki je glasno potrkal na vrata slalomske prve jakostne skupine in navdušil z dvema skokoma na kombinacijske stopničke. Črna pika pa je njegov veleslalom, kjer lani ni znal unovčiti ugodne štartne številke. Posledično ga letos čaka precej težja naloga, saj bo znova napadal iz ozadja.

"V svojih veleslalomskih predstavah še zelo niha. Veliko je odvisno od okoliščin, počutja, postavitev … Njegov veleslalom sicer še zdaleč ni slab, a za točke v svetovnem pokalu, kjer so proge dolge več kot minuto in 15, zgolj dobri vmesni časi niso dovolj. Poleg tega bo zdaj ob višji številki potreboval tudi tekmo z dobrimi pogoji," o Hadalinu razmišlja Bergant.