Dovolj ima rezanja smučarske rdeče niti

Kaj žene smučarko, ki je poleti dopolnila 28 let, nastopa v eni disciplini, obenem pa je imela v karieri več operacij kot uvrstitev med najboljšo deseterico? "Prepričanje o tem, da lahko smučam na vrhunski ravni," na pragu nove sezone odgovarja Tina Robnik, prepričana o tem, da se s tekmo v Söldnu lahko začne njena zgodba o novi, tokrat zadnji vrnitvi. Do sedaj je imela namreč v smučarski karavani status smučarke, ki ji zaradi poškodb ni bilo nikoli dano zaključiti začetega dela.

Jutranji klik na spletne kamere ledenika Rettenbach nad Söldnom vas hitro ponese v zimske razmere. Potrdi tudi, da je tirolski optimizem dva tedna in pol pred dvojnim veleslalomskim programom povsem utemeljen. S pripravo zadostnih količin umetnega snega in dodatno naravno pošiljko so na tradicionalnem prizorišču prvega dejanja svetovnega pokala celo nekaj korakov pred prvotnim načrtom.

Ugodne söldenske vesti so se hitro razširile v vse reprezentančne tabore, tudi v slovenskega, ki se je s švicarskih ledenikov že preselil v Avstrijo. Natančneje na ledenik Hintetux. "Uf, komaj čakam," na vprašanje, ali je ob pogledovanju proti prvi tekmi bolj podobna šolarki, ki krvavo potrebuje še več časa za pripravo na test, ali pa kopalcu, ki v vročini komaj čaka na skok v vodo, odgovarja Tina Robnik.

Tina Robnik med edinim nastopom v svetovnem pokalu v letu 2019. Foto: Vid Ponikvar

(Pre)dolge priprave

"Treningi, ki nas čakajo, bodo sicer prišli še zelo prav. Nikakor pa v sebi ne čutim, da bi prva tekma prišla prezgodaj. Morda tudi zaradi tega, ker sem izpustila skorajda celotno preteklo sezono. Moje lanskoletno smučanje je bila pravzaprav priprava na novo zimo. Če dobro pomislim, se res že dolgo pripravljam na štart. Lačna sem tekem," pojasnjuje veleslalomska specialistka iz Luč.

V pretekli zimi je Robnikova nastopila le na eni tekmi svetovnega pokala, in sicer domači v Mariboru, a še to bolj zaradi prebijanja ledu. Bila je tudi daleč od boja za točke. Večji del zime pa je minil v znamenju vračanja po hudi poškodbi kolena, ki jo je staknila 9. marca 2018 v Ofterschwangu.

Foto: Grega Valančič/Sportida Prava vrnitev

"Kar je bilo lani, ni bila prava sezona vrnitve. Pred Zlato lisico, na kateri sem nastopila prvič po poškodbi, nisem imela nobenega pravega treninga na politi progi. Letos je zgodba drugačna. Za menoj je celotno pripravljalno obdobje," pripoveduje Robnikova, ki je kljub manku tekmovanj na snegu preživela veliko dni. Še posebej spodbuden je bil nastop v vlogi predtekmovalke na veleslalomu svetovnega pokala v Špindleruvem Mlynu. Njen čas je bil tam že zelo konkurenčen.

Toda spomladi jo je čakal nov artroskopski poseg, s katerim upa, da se je rešila težav s kolenom. S poletnimi kondicijskimi treningi pod taktirko Mitje Bračiča je opravila brez večjih težav. Podobno pa velja tudi za smučarske treninge, predvsem v Ushuaii. "Letos so nas nam res pričakale odlične izrazito zimske razmere, ki v Argentini niso pravilo," zadovoljno kima izkušena slovenska reprezentantka.

Rdeča nit, ki je bila večkrat pretrgana

Vloga povratnice ji sicer še zdaleč ni tuja. Rdečo nit njene smučarske kariere so namreč že večkrat grobo pretrgale zdravstvene težave. Najhuje je bilo leta 2011, ko si je ob smukaškem padcu zdrobila tri vretenca. Ob tej poškodbi so nadaljnje težave z golenico, zapestjem in kolenom celo manjše narave. Posledično je v zrela smučarska leta prišla brez želene kontinuitete in rezultatskega preskoka. In kaj jo žene? "Prepričanje o tem, da lahko smučam na vrhunski ravni. Verjamem, da v svoji karieri še nisem dosegla zgornje meje," odgovarja Savinjčanka, ki svojega razmišljanja ne želi "prevesti" v oprijemljive rezultatske napovedi. Zanima pa jo vrh.

"Na ramena si ne želim naložiti pretežkega bremena, zato o konkretnih rezultatih ne razmišljam in govorim. A prepričanje o tem, da sem se sposobna boriti za vrh, me sili v to, da vztrajam," pravi olimpijka, ki nadaljuje tradicijo družine Robnik v svetovnem pokalu, za katero sta pred njo poskrbeli sestra Mateja in gorenjska sorodnica Petra.

Predlani je bila v Söldnu deveta, kar je celo njena druga najboljša uvrstitev v karieri. Foto: Getty Images

Vesela svežega trenerskega vetra

Ob pogovoru s Tino smo se dotaknili tudi trenerske spremembe. Po dolgih letih je namreč Denisa Šteharnika v vlogi trenerja ženske ekipe nasledil Janez Slivnik. "Je malce bolj oster, neposreden. To mi ustreza. Nikakor ne trdim, da sem bila pred tem nezadovoljna. A po toliko letih z istim trenerjem so spremembe dobrodošle. Drugačen pristop, drugačen koncept," svež veter pozdravlja veleslalomska specialistka, katere najboljši rezultat je sedmo mesto s kranjskogorske Zlate lisice 2018.

Verjame, da ne bo ostalo le pri tem. Ob tem pa ji je v oporo tudi trenutno najboljša slovenska smučarka v tehničnih disciplinah Meta Hrovat. "Smučarsko sva zelo različni tekmovalki. Eni ustreza en teren, drugi drugačen. Podobno je s prednostmi in slabostmi. Na treningih zato druga drugo dopolnjujeva in se potiskava naprej," o sodelovanju na treningih pripoveduje ena od zanesljivih slovenskih potnic v Sölden.