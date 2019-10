Mikaela Shiffrin zdaj sama na osrednjem odru

Alexis Pinturault in Henrik Kristoffersen, ki sta do zdaj kot klasična napadalca v senci pobirala drobtinice z mize Marcela Hirscherja, se bosta že na söldenski štartni ravnini podala v boj za veliki kristalni globus. Svoje načrte bosta imela tudi v obeh tehničnih disciplinah, kjer bodo po umiku slovitega Avstrijca svojo priložnost videli tudi drugi. V hitrih disciplinah gre pričakovati nadaljnje kopičenje mednarodno pisane konkurence. Pri dekletih bodo svojo priložnost zanesljivo iskale Petra Vlhova in smukaško navdahnjene Avstrijke, proti katerim se bo poskušala postaviti tudi Ilka Štuhec. A po zvezdniškem tekmovalnem osipu, ki ga poosebljata predvsem Hirscher in Lindsey Vonn, se vse bolj zdi, da se bo beli cirkus vrtel predvsem okrog Mikaele Schiffrin.

Najprej je zmagovala v slalomu, zdaj je nevarna na vsaki tekmi, za katero se odloči. Foto: Getty Images

Zagotovljeno mesto med velikani

Tik pred finalom svetovnega pokala, 13. marca 2020, bo Shiffrinova dopolnila komaj 25 let. A njen rezultatski opus je že danes tako obsežen, da dvomov o tem, da jo čaka mesto med velikani alpskega smučanja, že lep čas ni več. Za oris bo dovolj, če ob desetih kolajnah z velikih tekmovanj izpostavimo tri velike in osem malih kristalnih globusov, ob tem pa kar 60 zmag in skupno 83 uvrstitev med najboljšo trojico na vsega 157 tekmah svetovnega pokala. Je tudi prva in edina smučarka v zgodovini, ki se lahko pohvali z zmagami v vseh disciplinah, to je v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu, kombinaciji in najmlajši panogi – paralelni oziroma mestni tekmi. Tekmice lahko ob tem skrbi predvsem dejstvo, da se njena krivulja še kar vzpenja.

Še boljša …

"Želim biti še boljša. Ne gre le za število zmag, gre tudi za sam tekmovalni urnik. Za smučanje brez prevelike utrujenosti, bolezni … Gre za dobro delo s trenerji. To so vse majhni delci, ki me delajo boljšo. Moja največja motivacija je natančno smučanje," je pred tedni dejala v pogovoru za ameriško medijsko mrežo NBC in obenem razkrila tudi višjo raven psihološke čvrstosti. Kot bi izzive sprejemala, a znala hkrati v svoj fokus postaviti predvsem tekmovalno izvedbo. Ta je zanjo največja motivacija, saj kot namiguje, ni minljiva. Večno približevanje popolnosti in iskanje lastnih meja, v čemer sama sebi postaja največja tekmica. Posledično Shiffrinova vsako leto postreže z nadgradnjo in širitvijo tekmovale palete.

V domači vitrini ima še dovolj prostora. Foto: Getty Images

Rekordov ne lovi, a jih podira

Novinarje, ki spremljamo dogajanje v karavani svetovnega pokala, je že kot najstnica naučila, da so vprašanja o rekordnih mejnikih nesmiselna. Zgolj nasmeh ali kakšna fraza o blaženosti. To je vse. V resnici o zgodovinskih mejnikih ne razmišlja. So le posledica njenega smučarskega repertoarja in specifične tekmovalne filozofije. Že danes je smučarka z največ slalomskimi zmagami v zgodovini (45). Njena rojakinja Lindsey Vonn, ki je neuspešno lovila rekorderja po številu vseh zmag Ingermarja Stenmarka (86), je prepričana, da bo to uspelo prav Shiffrinovi. Za Švedom zaostaja 26 zmag. V novi zimi, ki ne prinaša velikega tekmovanja, zato pa kar 42 preizkušenj v svetovnem pokalu, pa bi bil lahko ogrožen celo točkovni rekord Tine Maze, čeprav je jasno, da je 2.414 točk skorajda nemogoče načrtno napadati.

Poletje še zdaleč ni minilo v znamenju rdeče preproge. Foto: Getty Images Ne sodite je po družbenih omrežjih

Poleti je redko gostovala v medijih. Bolj aktivno je bilo njeno pojavljanje na družbenih omrežjih. Čeprav je na tej ravni še prava šolarka v primerjavi z Lindsey Vonn, pa ni manjkalo fotografij z rdeče preproge, dopustniških posnetkov, na katerih ji družbo dela partner Mathieu Faivre … Veliko pozornosti je plenila tudi z objavami videoposnetkov, na katerih se preizkuša kot pevka, in z razkritjem notranjosti svoje sanjske hiše v Koloradu. A njeno poletje je bilo, v veliki večini primerov brez kamer in z odloženim telefonom, predvsem zelo delovno. Znova je ogromno časa prebila v fitnesu. Kar nekaj pomladnih kilometrov je zbrala v ZDA, poleti pa je bila smučarsko aktivna v Argentini.

Še 21 dni

Shiffrinova bo po pripravah v Ameriki v Evropo pripotovala že prihodnji teden, ko jo v Altenmarktu čaka tradicionalna predstavitev Atomicove tekmovalne ekipe. Če je bil tudi v tej v preteklih letih vlečni konj Marcel Hirscher, pa zdaj dvoma o osrednji protagonistki ni več. Sledile bodo zaključne priprave na začetek tekmovalne sezone. Zastor te se bo dvignil čez natančno tri tedne, ko bo ledenik Rettenbach nad Söldnom gostil prvo veleslalomsko preizkušnjo. Lani je bila svetlolasa Američanka tam tretja. Sicer pa na stopničkah v zadnjih petih letih ni stala le enkrat.