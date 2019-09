Le enkrat v zgodovini sta se Žan Kranjec in Marcel Hirscher skupaj znašla na stopničkah, in sicer leta 2017 v Alta Badii.

Le enkrat v zgodovini sta se Žan Kranjec in Marcel Hirscher skupaj znašla na stopničkah, in sicer leta 2017 v Alta Badii. Foto: Getty Images

Po vrnitvi iz Argentine se Žan Kranjec seli k zaključnim pripravam na začetek nove smučarske sezone, v kateri pa ne bo več napadal časov Marcela Hirscherja. "Umik enega najboljših ali morda kar najboljšega smučarja bo seveda spremenil položaj, a name to ne sme vplivati," pravi najboljši slovenski alpski smučar.

Tudi teden po naznanjeni upokojitvi Marcela Hirscherja odzivi še naprej kapljajo v smučarski svet. Oglašajo se tekmeci, sotekmovalci, organizatorji tekem svetovnega pokala … Rdeča nit vseh izjav je izjemno spoštovanje do dosežkov 30-letnega solnograškega šampiona, ki je v zadnjih osmih sezonah sameval na najvišji stopnički skupnega seštevka svetovnega pokala, in obžalovanje njegovega umika. Zato so še toliko bolj odmevale nekoliko dvoumne besede zvezdnikovega nekdanjega trenerja Michaela Pircherja, ki je ob vprašanju o morebitni vrnitvi odvrnil: "Nikoli ne reci nikoli."

Če se poslovi najboljši …

A Hirscher je svoje povedal. Ocenil je, da je zdaj pravi čas za umik. Po eni strani na vrhuncu, po drugi pa v trenutku, ko mu notranji glas šepeta, naj se posveti družini in novim izzivom. In kako na smučarsko upokojitev leta gleda najboljši slovenski smučar Žan Kranjec, ki se je ob koncu tedna vrnil s tritedenskih priprav na južni polobli? "Če nemara kar najboljši smučar v zgodovini zaključi kariero, to seveda ni majhna stvar. A če kdo misli, da bo zdaj vsem drugim kaj lažje, se moti. V svetovnem pokalu je še vedno veliko odličnih smučarjev, ki so celotno poletje trdo delali," odgovarja zadnji Slovenec z moško zmago v svetovnem pokalu.

Leta 2017 je bil 14. veleslalomist svetovnega pokala, leto zatem šesti, lani že četrti. Kaj pripravlja za sezono 2019/20? Foto: Sportida

Občudovanja vreden vzor

O avstrijskem tekmecu, ki ga je na njegovi zadnji veleslalomski tekmi tudi prehitel (Kranjec je bil v Soldeuu tretji, Hirscher pa šesti), govori z izbranimi besedami. Tudi zanj je bil večni izziv in motiv. "Kot smučar sem se vedno spraševal, kako je lahko tekmovalec tako konstantno dober. Občudoval sem ga in se po njem zgledoval," pripoveduje 26-letni Bukovčan in dodaja: "Toda na mojo pripravo na novo sezono Hirscherjev umik seveda nima nobenega vpliva. Ali bom s tem pridobil kakšno mesto, je težko napovedovati, je pa jasno, da bo to v prvi vrsti odvisno od mojih predstav."

Če ga ne bi bilo … A vseeno. "No, če ga v zadnjih letih ne bi bilo, bi morda imel kakšen boljši rezultat. Tudi na stopničkah," se je ob pogovoru o vladarju svetovnega pokala še nasmehnil Kranjec. Preverimo. Zgolj hiter in preprost pregled pokaže, da je bil Žan četrti tako na olimpijskih igrah v Pjongčangu kot tudi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala 2018/19. Četrti je bil v Hirscherjevi senci Kranjec tudi na tekmah svetovnega pokala v Söldnu in Alta Badii 2016.

Video: poletne priprave na sezono 2019/20:



V Argentini dobil, kar je želel

Z dodobra ukoreninjenim veleslalomskim prvokategornikom smo se pogovarjali po kondicijskem treningu v Ljubljani. Po vrnitvi iz Argentine si je namreč privoščil le 48 ur oddiha. "Vse gre po načrtu. Še posebej sem zadovoljen s treningi v Ushuaii, kjer smo imeli dobre razmere. Dobil sem, kar sem želel. Predvsem se je moje smučanje iz dneva v dan stopnjevalo. Za zadnje popravke pa je še dovolj časa. Zdaj se znova posvečam kondicijski vadbi, sledi pa prilagajanje na ledeniški sneg," zadovoljno kima Kranjec.

Še mesec in pol

Do prve tekme sezone prvega slovenskega aduta loči še mesec in pol. No, če bo dobil priložnost za nastop na ledeniškem veleslalomu na Rettenbachu nad Söldnom. V zadnjih dveh tekmah je namreč preizkušnjo odpihnil močan tirolski veter. Prav ta teden je bila sicer ledeniška proga po dolgem in toplem poletju deležna zajetne pošiljke naravnega snega. Kranjec upa, da bodo tudi drugi avstrijski ledeniki oktobra dovolj kakovostni za treninge. Že ob koncu prihodnjega tedna pa se bo odpravil na trening v Saas Fee.

