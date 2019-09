Henrik in Alexis, oder je vajin

"Kako do velikega globusa? Premagaj Hirscherja," so v Söldnu ob tradicionalnem odprtju sezone, ki ga spremljajo številne novinarske konference, v zadnjih letih modrovali najboljši alpski smučarji. Tudi Alexis Pinturault in Henrik Kristoffersen, ki ob tem nista skrivala odločnosti, da želita do skupne zmage po moško – z zmago v neposrednem obračunu s prvim zvezdnikom. Imela sta več priložnosti, a sta vselej ostala praznih rok. Tako kot tudi zdaj že upokojeni Norvežan Aksel Lund Svindal in njegov rojak Kjetil Jansrud, čeprav sta vrh naskakovala z druge, hitrostne smeri ter imela posledično manj neposrednega stika s Hirscherjem.

Osem let, en zmagovalec

Spomnimo, Francoz Pinturault (2019), Norvežani Kristoffersen (2016 in 2018), Jansrud (2015 in 2017) in Svindal (2013 in 2014) ter Švicar Beat Feuz (2012) so v zadnjih osmih letih pristali na drugem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na najvišji stopnički je v vseh navedenih primerih stal avstrijski superšampion Marcel Hirscher, ki je do skupnih zmag večinoma prihajal z zajetno točkovno prednostjo. Izjema je bila le sezona 2011/12, ko ga je v obračunu "zelencev" Feuz ogrožal vse do predzadnje tekme finala svetovnega pokala v Schladmingu. Na koncu je razlika znašala 25 točk. Hirscher je do šaha prišel s tretjim mestom v superveleslalomu, do mata pa z veleslalomsko zmago.

Marcel Hirscher ne bo lovil devetega zaporednega globusa. Foto: Sportida

Norveško-francoski spopad?

Izmed dobitnikov velikega kristalnega globusa med aktivnimi smučarji zdaj ostaja le še Švicar Carlo Janka, ki pa že več let ne kroji več svetovnega vrha. Pričakovati je možno, da se bosta za skupno zmago udarila Pinturault in Kristoffersen. Predvsem slednji se je pogosto "hranil" z ogrožanjem Hirscherja. Zdaj se bo moral soočiti z novimi razmerami in ubrati prav Avstrijčevo taktiko. To pa je ustvarjanje (pre)moči v obeh tehničnih disciplinah. Pri tem bo moral poskrbeti predvsem za vnovičen dvig slalomske krivulje, saj bo njegov največji tekmec na papirju – Alexis Pinturault – dodaten vir točk iskal v superveleslalomu in kombinaciji.

Prvi drugi ali tretji

In kaj o boju za krono pravi poslavljajoči se kralj? "Zanimivo bo spremljati. Osebno menim, da bosta glavna kandidata Pinturault in Kristoffersen. A nikoli se ne ve. Morda se bo pojavil nek novi smučar, na katerega ni računal nihče. Navsezadnje tudi mene niso videli v vlogi favorita za veliki globus, predvsem pa ni nihče verjel, da jih lahko osvojim toliko," razmišlja 30-letni avstrijski smučarski upokojenec, ki je v sredo zvečer v Salzburgu naznanil konec tekmovalne kariere in tako kar sam prekinil prevlado, obenem pa odprl boj za skupno zmago. Ta se bo začel že 27. oktobra, ko bo Sölden gostil uvodni veleslalom nove sezone.