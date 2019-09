Konec velike ere: Marcel Hirscher je zaklenil svojo vitrino!

Najboljši smučar zadnjega desetletja in eden največjih virtuozov v zgodovini tega športa Marcel Hirscher si je vzel pravico do slovesa na vrhuncu. Po osmih zaporednih velikih kristalnih globusih je v Salzburgu prekinil negotovost in sporočil, da se poslavlja od belega cirkusa.

V beli majici brez rokavov in predvsem brez sponzorskih našitkov ter brez smuči v rokah in pokrivala z znakom glavnega pokrovitelja na glavi. "Bom takoj prešel k bistvu. Da, morda niti ni več presenečenje. A tukaj sem zaradi tega, da naznanim konec tekmovalne kariere. Ni preprosto. Ne gre za zamenjavo poklica. Gre za konec obdobja, ki me je v življenju zaznamovalo," je v neposrednem televizijskem in spletnem prenosu sporočil veliki Marcel Hirscher. Dvomov torej ni več. Avstrijski šampion, ki je tekmecem pogosto puščal le drobtinice, je zaklenil svojo vitrino in tekmovalne smuči postavil v kot. Odločitev je sprejem pred dvema tednoma. Zdaj je bil čas, da jo sporoči vsem.

Foto: Reuters

Pri 30 letih je sicer v idealnih slalomskih letih, toda kot je v javnem pogovoru, ki ga je vodil Marco Büchel, pojasnil so obdobja postala prekratka, da bi regeneriral telo in spočil glavo. "Radi bi se tudi vozil z motorjem, radi bi igral nogomet … Novi projekti bodo prišli," je dejal in se za podporo zahvalil staršem, ženi, vsem navijačem ter ekipi, ki mu je v vseh teh letih stala ob strani. "Zelo dolgo bi se lahko zahvaljeval, kar je po desetih letih nekaj običajnega," je poudaril.

Brez dramatike, a s cmokom v grlu

Ob naznanitvi odločitve, za katero je vladalo izjemno zanimanje (mimogrede, avstrijska državna televizija je zaradi novinarske konference zamaknila tudi predvolilno soočenje) in s katero se končuje ena največjih in smučarskih karier, je bil sicer Hirscher precej manj dinamičen, eleganten in suveren kot tam, kjer je doma – na snegu. Tam, kjer se je vselej znal zliti s progo in se na sebi lasten način spopasti z veleslalomsko ali slalomsko postavitvijo. Prav tehnični disciplini sta bili njegov tekmovalni domicil, čeprav je ob občasnih izletih v svet superveleslaloma in kombinacije dokazal, da mu tudi hitrost še zdaleč ni tuja. Tuji mu niso bili niti javni nastopi, čeprav jih je opravljal profesionalno, a nikoli s takšnim cmokom v grlu kot tokrat.

Foto: Reuters

Prvi namigi že pred pokalom Vitranc

Spomnimo, smučarski velikan iz Annaberga na Solnograškem je že v zaključku zadnje sezone deloval nekoliko odtujeno in izpraznjeno, tako da smo tudi v našem mediju pred kranjskogorskima tekmama svetovnega pokala zapisali, da utegne biti letošnji pokal Vitranc njegov zadnji. Ob slovesu od Slovenije je vnovič ponovil, da si bo, tako kot v preteklih letih, po sezoni vzel nekaj tednov za razmislek. Tokrat so se tedni ali kar meseci zavlekli vse do konca poletja. Vmes je celo prestavil že načrtovano novinarsko konferenco, kot odmev na najavo sredinega dogodka pa je nato avstrijski časnik Kronen Zeitung prehitel športnika in naznanil upokojitev. Ni se zmotil.

Brez iskre, ki bi zanetila tekmovalni ogenj

Že ob koncu sezone 2018/19, ki jo je Marcel zaključil s tremi globusi, je bilo jasno, da se bo tehtnica na stran nadaljevanja kariere nagnila le v primeru, če bo poleti v sebi znova prebudil šampionski instinkt, notranjo energijo in motivacijo za dodatno sezono garaštva, hkrati pa svoje aktivnosti uskladil z družino, v kateri sta z ženo Lauro pred enajstimi meseci dobila sina. Zanimali bi ga seveda le najvišji cilji, zanj značilna popolnost. Ker te iskre ni našel, je tako vsega 53 dni pred prvo tekmo svetovnega pokala za sezono 2019/20 sporočil, da bodo tekmovalne smuči ostale v kotu. S tem si je vzel privilegij do slovesa na pravem rezultatskem vrhuncu, za nameček pa še s telesom, ki ima precej manj prask kot velika večina preostalih smučarskih.

Postavljajo se še …



Avstrijec je s slovesom dodobra zasenčil vse letošnje smučarske upokojence. Vseeno spomnimo, da so se letos od alpskega smučanja poslovili tudi Taina Barioz, Philipp Schörghofer, Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal, Phil Brown, Felix Neureuther, Frida Hansdotter, Thomas Fanara, Mathias Hargin, Erik Guay, Žan Grošelj, Werner Heel, Sandro Viletta, Patrick Küng, Natko Zrnčić-Dim, Adeline Baud Mugnier …

Izvolite, oder je vaš

Naključje je želelo, da se je Hirscher tako svoje prve kot tudi zadnje uvrstitve na oder za zmagovalce veselil v Kranjski Gori. Prvič je bil med najboljšo trojico svetovnega pokala stopil leta 2008. Zadnjič letošnjega marca. Vmes se je zgodilo marsikaj. Tudi 19. 3. 2011, ko je veliki kristalni globus osvojil Hrvat Ivica Kostelić. Zakaj ga omenjamo? Ker je bil zadnji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala pred Hirscherjevo ero. Kar osem zaporednih globusov je osvojil Avstrijec, ki se zdaj umika iz boja. Kot bi sporočil: Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen, Vincent Kriechmayr in druščina, oder je vaš?

Foto: Gulliver/Getty Images

Marcel Hirscher v številkah: