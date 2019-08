Avstrijsko smučanje žaluje za olimpijskim smukaškim prvakom

Michael Walchhofer in Egon Zimmermann: svetovni prvak 2003 in olimpijski prvak 1964

Pred dnevi je iz Vaila prišla vest o smrti nekdanjega tekmovalca in dolgoletnega smučarskega delavca Pepija Gramshammerja. Zdaj žaluje še avstrijsko alpsko smučanje. V noči na petek je namreč v domačem Lechu umrl sedem let mlajši nekdanji reprezentant in olimpionik Egon Zimmermann, ki je 8. februarja dopolnil 80 let.

Pogosto je bil gost tekem svetovnega pokala in različnih smučarskih prireditev, saj so Avstrijci vselej znali spoštovati svoje uspešne tekmovalce. Kljub izjemni tradiciji in bogati zakladnici uspehov pa je imel Zimmermann prav posebno mesto.

Egon Zimmermann (1939 - 2019) Foto: Getty Images Do svojega največjega uspeha je prišel leta 1964 na domačih olimpijskih igrah v Innsbrucku, kjer je postal prvak v smuku. Na stopničkah sta mu tedaj družbo delala še Francoz Leo Lacroix in Nemec Wolfgang Bartels, z zmago pa se je okronal tudi za svetovnega prvaka.

Dve leti pred tem je Zimmerman postal tudi svetovni prvak v veleslalomu. Avstrijci se tiste tekme v Chamonixu še posebej radi spominjajo, saj so se veselili trojne zmage. Drugi je bil namreč legendarni Karl Schranz, tretji pa Martin Burger. To pa tedaj ni bila edina Zimmermanova kolajna na SP 1962. Veselil se je tudi brona v smuku, kjer sta ga ugnala že omenjeni Schranz in Frncoz Emile Viollat.

Karierni razvoj je leta 1964, le nekaj mesecev po olimpijski zmagi, zavrla prometna nesreča, po kateri se je sicer vrnil na smuči, a ni bil več tako konkurenčen. Od tekmovalnega smučanja se je poslovil leta 1968 in nato deloval v turizmu, uspešno pa je kljuboval tudi zahrbtni multipli sklerozi.