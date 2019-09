Uresničil se je črn scenarij: špansko smučarko našli mrtvo

Več kot 400 ljudi je v tem tednu v zahtevnih razmerah iskalo nekdanjo špansko olimpijko Blanco Fernandez Ochoa. Pogrešana je bila vse od 23. avgusta, ko naj bi se odpravila na pohodniško pot, na katero se je podala brez dokumentov in osebnega telefona. Policija je v bližini Madrida kmalu izsledila njeno vozilo, varnostne kamere pa so jo nazadnje zabeležile 24. februarja v eni od trgovin. Zatem se je za njo izsledila vsaka sled. Policisti, reševalci in prostovoljci so jo ob prisotnosti družine iskali več dni. Tudi s pomočjo dronov, helikopterjev in psov. "Prečesali" so dobršen del Sierre de Guadarrama in jo naposled našli mrtvo pri Penoti.

Iskalna akcija je končana. Foto: Getty Images

