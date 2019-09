Iskanje se nadaljuje: kje je Blanca Fernandez Ochoa?

300 profesionales y 100 voluntarios colaboran en el dispositivo de búsqueda conjunto de Blanca Fdez Ochoa en #Cercedilla. Participan especialistas de la @policia de Guías Caninos, Medios Aéreos, Policía Judicial, GEO, Caballería, UIP y Telecomunicaciones pic.twitter.com/IS4X1FXqne — Policía Nacional (@policia) September 2, 2019

Iskalna akcija v območju Sierre de Guadarrama se nadaljuje. Iz Španije poročajo o množici prostovoljcev, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Na zahtevnem terenu ter težko prehodnem terenu in ob visokih temperaturah Blanco Fenrandez Ochoa išče več kot 400 ljudi. V iskalno akcijo so vključeni tudi sledilni psi, helikopter in droni.

Oprijemljivih sledi je zelo malo. Nekdanja smučarka je pogrešana vse od 23. avgusta. Varnostne kamere enega od trgovskih središči v madridskem območju so jo nazadnje zabeležile 24. 8.

Znano je tudi, da je dom zapustila brez dokumentov in prenosnega telefona. Našli so le njeno vozilo, v katerem ni bilo zaslediti znakov nasilja.