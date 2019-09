Prava zima, sneg ob morju in 15 vrhunskih dni

Medtem ko se smučarski svet sprašuje, kaj bo javnosti v sredo povedal serijski zmagovalec skupnih seštevkov svetovnega pokala Marcel Hirscher, ki se je znašel na pragu upokojitve, pa je slovenski tehnični dvojec – Žan Kranjec in Štefan Hadalin – v Ushuaii vstopil v zaključni del južnoameriških priprav. Treningi so dobri, a trener Klemen Bergant na podlagi tega ne želi delati sezonskih zaključkov.

Zajtrk ob 6. uri. Uro zatem odhod iz hotela. Že ob 8. uri na sedežnici. Okrog 9.00 prvo "pokanje" količkov. Slalom, veleslalom, občasno tudi superveleslalom. Vsaj tri ure. Včasih tudi več. Po kosilu in počitku delo s fizioterapevtom in kondicijsko delo. Takšen je že debela dva tedna urnik prvega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca in svetovnega kombinacijskega podprvaka Štefana Hadalina, ki sta v Ushuaii na Ognjeni zemlji v Argentini zbrala že 15 kakovostnih smučarskih dni. Po dnevu počitka, ki ga je zaznamovalo močno sneženje, upata, da bosta pred vrnitvijo v Slovenijo lahko odkljukala še tri dni na snegu.

Sneg tudi ob morju

Trener Klemen Bergant, ki je na račun rednih poti na "konec sveta" v Argentini že pravi staroselec, pravi, da tukaj še ni videl toliko snega. Ne le na smučišču, tudi ob morju, kjer je bilo pred dnevi 20 centimetrov snega. "Pogoji so zelo dobri. Teden pred našim prihodom je zapadlo veliko snega, nato pa so na smučišču z vodo zelo dobro utrdili trenažno progo. Tudi vreme nam je bilo veliko bolj naklonjeno. Nekaj nejasnosti je le na račun zadnjih dni. A za nami je 15 dobrih dni," ob vstopu v zadnji teden priprav na južni polobli pripoveduje trener slovenskega tehničnega dvojca.

Videoposnetek: Žan Kranjec (Ushuaia)



Ure imajo, toda …

S trenutno ravnjo smučanja so v slovenskem taboru zadovoljni. Kaj pa pravijo časi? "Ure so pravzaprav stalno postavljene. Tudi zaradi testiranj, tako osebnih kot smuči. Imeli smo tudi nekaj primerjav, ki pa niso prav oprijemljive, saj smo z Avstrijci trenirali tik pred njihovih odhodom domov in hkrati kmalu po našem prihodu. Lahko pa povem, da je razmerje med Kranjcem in Hadalinom podobno kot v večjem delu pretekle sezone," pripoveduje Bergant, ki ima ob sebi še dva pomočnika, serviserja in fizioterapevta.

"Nihče se ne 'norčuje' iz treningov"

"Delamo dobro, a delajo vsi. Pomembno bo tudi, kako se bomo ta mesec odrezali na švicarskih ledenikih in nato v zaključnih oktobrskih pripravah," dobrih 50 dni pred prvim veleslalomom nove sezone v Söldnu razmišlja glavni trener in ob tem na slikovit način pojasnjuje, zakaj je v tem trenutku težko karkoli napovedovati: "Smučanje ni več šport izpred 30 let, ko so se velike smučarske nacije 'norčevale' iz treningov. V nekdanji Jugoslaviji smo se že tedaj povsem resno lotevali priprav in imeli tudi na račun tega toliko uspešnih smučarjev. Danes je smučanje šport najbogatejših narodov. Vanj se vlagajo velike vsote denarja. Vsi delajo. Težko je napovedovati."

Videoposnetek: Štefan Hadalin (Ushuaia)



Lačna snega

Bergant je zadovoljen s pristopom in snežno lakoto svojih varovancev. Ta izvira tudi iz tega, da na snegu nista stala vse od aprila do konca julija. V tem času sta imela glavno besedo oba kondicijska trenerja. Mitja Bračič že vrsto let skrbi za Kranjca, medtem ko pa Hadalin že drugo leto dela z Janijem Grilom. "Štefan je boljši kot pred letom, a še daleč od tega, da bi bili povsem zadovoljni. Čaka ga še veliko dela. Tudi za Žana lahko rečem, da je še boljši, čeprav je bil že v preteklih letih odlično telesno pripravljen. Je starejši in bolj izkušen. Izpostavil bi, da je izredno močan, kar je ob obstoječi opremi in zahtevnih podlagah zelo dobrodošlo," o ravni pripravljenosti razmišlja Bergant.

Iz zime proti zimi

Tako Kranjec kot Hadalin sicer že dobro poznata tako argentinske terene kot tudi delovno rutino. Jasna jima je tudi predstava o ravni pripravljenosti, ki jo morata doseči, če se želita spogledovati z zastavljenimi cilji. Kranjec, ki se je v pretekli zimi veselil prve zmage, želi ohraniti status enega najboljših veleslalomistov svetovnega pokala, obenem pa se naposled prebiti še med slalomsko štartno trideseterico. Hadalinov izziv pa bo večja tekmovalna stabilnost, ki bi mu v slalomu lahko prinesla mesto med najboljših 15 na listi WCSL, ob veleslalomskem napredku pa bo ohranjal tudi stik s kombinacijo, katere tekmovalni format sicer še ni povsem zagotovljen.