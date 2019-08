Avstrijci trdijo: Marcel Hirscher bo končal kariero

Vse kaže, da je še pred uradno smučarjevo naznanitvijo prihodnosti konec špekulacij o tem, ali bo Marcel Hirscher na belih strminah vztrajal v vlogi profesionalnega športnika. Vsaj tako na spletni strani trdi avstrijski medij Kronen Zeitung.

Ta se ob zapisu sklicuje tudi na danes prejeta vabila, ki so prispela pod motom "Rückblick, Einblick, Ausblick" (Pregled, vpogled, obeti). Avstrijci ob tem pišejo, da bo 30-letnik govoril predvsem o preteklosti, saj ga trenerjem, prijateljem, drugemu osebju v ekipi ni uspelo prepričati, da bi nadaljeval športno pot.

Družina in zdravje Ključna dejavnika za konec kariere naj bi bila družina in zdravje. Po zadnji sezoni naj bi bil popolnoma izmučen, zdolgočasen in prazen. Njegovo telo si po zapisih avstrijskega medija še ni opomoglo.



Prav tako želi več časa preživeti s skoraj enoletnim sinom in ženo Lauro. Že v zadnji sezoni se je na tekme odpravil čim bolj pozno, kar za pripravo na tekmovanje ni bilo idealno.



Edina stvar, ki so jo Avstrijci pri upokojitvi navedli kot presenetljivo, je Hirscherjeva starost. Šteje 30 let.

Foto: Sportida

Pred dnevi je prah dvignil Ligety

Spomnimo, nemalo spletnega prahu je pred dnevi s šaljivim dovtipom ob objavi posnetka svoje veleslalomske vožnje med novozelandskimi pripravami na omrežju Instagram dvignil nekdanji veleslalomski kralj Ted Ligety. "Povedal bi, kaj počnem, a potem bi Marcel Hirscher želel preklicati upokojitev," je zapisal Američan in (ne)hote sprožil ugibanja o tem, ali ve kaj več o Avstrijčevi odločitvi, ki si je, tako kot v preteklih dveh sezonah, vzel nekaj mesecev za razmislek o morebitnem slovesu oziroma nadaljevanju kariere.

Prestavljen dan odločitve

Hirscher je sprva novinarsko konferenco, na kateri naj bi govoril o prihodnosti, sklical za 6. avgusta, a je druženje s sedmo silo zgolj nekaj dni pred tem odpovedal. Pred dnevi pa je predsednik avstrijske smučarske zveze Peter Schröcksnadel dejal, da bo kocka padla na novinarski konferenci 4. septembra. Kmalu je sledila potrditev. Solnograški šampion bo odločitev sporočil v sredo ob 20.15.

So lastnika osmih velikih kristalnih globusov, 12 malih, treh olimpijskih kolajn (dveh zlatih) in devetih odličij s svetovnega prvenstva prehiteli pri Kronen Zeitungu? Je duh ušel iz stekleničke ali pa bo Marcel vendarle ponovil lanski manever in podaljšal kariero? Počakati bo treba do srede.

Foto: Sportida Kariera Marcela Hirscherja

Svetovni pokal

8 velikih globusov, 12 malih

138 uvrstitev na stopničke

67 zmag



Olimpijske igre

3 kolajne (2 zlati, 1 srebrna)



Svetovna prvenstva

9 kolajn (5 zlatih, 4 srebrne)

Foto: Sportida Že vse od prvih ugibanj o (ne)nadaljevanju je jasno nekaj. Hirscher je letos poleti iskal odgovor na vprašanje, ali ima v sebi še dovolj motivacije, elena in energije za spogledovanje z najvišjimi cilji. To je tisto, kar ga zanima. Zmage, kolajne, popolnost. Nikakor ni človek za polovičarstvo ali postopno oddaljevanje od svetovnega vrha.

To njegovo držo nam je spomladi potrdil tudi novi trener slovenske ženske reprezentance Janez Slivnik, ki je vrsto del deloval v avstrijski reprezentanci in se na treningih večkrat srečeval z najboljšim smučarjem zadnjega desetletja.

''Neverjetna osredotočenost. Vedno ga je zanimalo bistvo. Pravi perfekcionist. Če sem mu povedal, da je ob količku luknja, je do centimetra natančno vedel, kako se lotiti zavoja. Je smučarski genij, za katerega sem prepričan, da ima v smučanju najbolj jasno sliko,'' je pripovedoval Slivnik in dodal: ''V Avstriji smo se večkrat pogovarjali o tem, da bo zmagoval, dokler bo tekmoval. Vem, da tako razmišlja tudi on. Zakaj? Verjemite mi, da si ga ne želite srečati v hotelu po tem, ko osvoji drugo ali tretje mesto. S tem pač ni zadovoljen. On želi zmagovati. Za to je pripravljen storiti vse.''

Z iskanjem presežnika so imeli težave ob pogovoru o Hirscherju tudi naši sogovorniki ob robu pokala Vitranc. Mimogrede, prav v Kranjski Gori je prvič stopil na stopničke. Tudi zadnjič. Do zdaj. In kaj so nam tedaj povedali Žan Kranjec, Ivica Kostelić in Henrik Kristoffersen?

Drugi o Marcelu Hirscherju

Foto: Peter Podobnik/Sportida Ivica Kostelić, zadnji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala pred Hirscherjevo ero

"Dvomim, da bo kdo kadarkoli podrl ta rekord, torej osem zaporednih velikih globusov. Kaj nam to sporoča? Da v tem športu ne gre le za vrhunsko pripravljenost in najvišjo raven smučanja. Potrebuješ tudi vrhunsko tehnološko podporo. To je tisto, kar ima Marcel na voljo v veliko večjem obsegu kot katerikoli drugi smučar. V vseh taborih bodo torej morali v prihodnosti tem področjem nameniti več pozornosti."

Foto: Matic Ritonja/Sportida Henrik Kristoffersen, Hirscherjev norveški tekmec

"Šampion, odličen športnik, izjemen smučar. Osem velikih globusov? Vse, kar lahko storim, je, da pred njim snamem klobuk. To je neverjeten dosežek, ki je zaznamoval smučarsko zgodovino. Poleg tega globuse osvaja z veliko prednostjo pred zasledovalci. Prav ta naskok priča o tem, da si vse te lovorike še kako zasluži. Ko pogledam, kaj vse je dosegel, in to primerjam s svojimi dosežki, se počutim majhnega."

Foto: Peter Podobnik/Sportida Žan Kranjec, najboljši slovenski alpski smučar

"Predvsem je izjemen smučar. Poleg tega pa je vse, kar ga obdaja in podpira, na najvišji mogoči ravni. Za vse je poskrbljeno. To seveda ne zmanjšuje njegove smučarske kakovosti, psihološke trdnosti in delovne pripravljenosti. Jasno, že tukaj je korak pred preostalimi. Če pa dodamo, da zanj delajo ves Atomic, močna avstrijska reprezentanca, smučarsko središče Reiteralm … Zanemariti ne smemo niti njegove logistike. Če je le mogoče, namreč potuje z zasebnim helikopterjem ali letalom. S tem prihrani veliko časa in energije."