Hirscherjeva kocka je padla

Marcel Hirscher je svojo prvo in zadnjo uvrstitev na stopničke za zmagovalce svetovnega pokala dosegel v Kranjski Gori. Vmes je minilo 11 let. Se bo marca 2020 vrnil na pokal Vitranc? Najboljši alpski smučar zadnjega desetletja bo težko pričakovano odločitev o svoji smučarski prihodnosti naznanil 4. septembra.

Nemalo spletnega prahu je pred dnevi s šaljivim dovtipom ob objavi posnetka svoje veleslalomske vožnje med novozelandskimi pripravami na omrežju Instagram dvignil nekdanji veleslalomski kralj Ted Ligety. "Povedal bi, kaj počnem, a potem bi Marcel Hirscher želel preklicati upokojitev," je zapisal Američan in (ne)hote sprožil ugibanja o tem, ali ve kaj več o odločitvi Marcela Hirscherja, ki si je, tako kot v preteklih dveh sezonah, vzel nekaj mesecev za razmislek o morebitnem slovesu oziroma nadaljevanju kariere.

Kocka je padla. Trenutek resnice: 4. september

Spomnimo, Hirscher je po večtedenskem molku sklical novinarsko konferenco, na kateri naj bi 6. avgusta spregovoril o prihodnosti, a je druženje s sedmo silo zgolj nekaj dni pred tem odpovedal. "Verjetno si predstavljate, da odločitev o prihodnosti ni lahka. Naj tekmujem še eno sezono? Nisem se še odločil," je tedaj obrazložil 30-letni Avstrijec. Zdaj se je, kot vse kaže, odločil. Vsaj tako trdi predsednik avstrijske smučarske zveze Peter Schröcksnadel. O tem, na katero stran se je nagnila tehtnica, ni želel govoriti, zatrdil pa je, da bo Hirscher javno spregovoril prihodnjo sredo, torej 4. septembra.

Še dovolj goriva? Foto: Reuters

Je v vitrini dovolj prostora za deveti globus?

Avstrijski zvezdnik bo torej karte razkril vsega 53 dni pred otvoritveno tekmo sezone v Söldnu. Ključno vprašanje, s katerim se je poigraval, pa je bilo, ali v sebi še premore dovolj motivacije in tekmovalnega adrenalina za spopadanje z najvišjimi cilji. Do zdaj jih je zelo uspešno napadal. Navsezadnje gre za edinega Zemljana, ki je osvojil kar osem velikih kristalnih globusov. Mimogrede, vse v nizu. Ob tem se lahko pohvali s kar 67 zmagami svetovnega pokala, petimi naslovi svetovnega prvaka in dvema zlatima olimpijskima kolajnama.

