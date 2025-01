Lindsey Vonn odgovarja in se zahvaljuje eni osebi

Vrnitev smučarske legende Lindsey Vonn je sprožila burno razpravo in nekdanji smučar Marco Büchel je opozoril na izrazito razliko v dojemanju njene vrnitve v primerjavi z Marcelom Hirscherjem. V podkastu Apres-Ski za švicarski Blick je izrazil razočaranje nad kritikami, ki so bile usmerjene proti Vonnovi, medtem ko je bil Hirscher deležen splošnega občudovanja. Na vse se je odzvala tudi ameriška smučarka.

Marco Büchel je izpostavil, da so 35-letnega Avstrijca Marcela Hirscherja sprejeli z navdušenjem. Ni bilo malo takšnih, ki so pričakovali, da se bo vrnil v vrhunski formi in osvojil celo medaljo na svetovnem prvenstvu. Po drugi strani pa je bila Lindsey Vonn tarča ostrih kritik. Mnogi so dvomili o njeni odločitvi za vrnitev po upokojitvi leta 2019, ki je bila posledica poškodb. Tudi zaradi dejstva, da je še aprila bila na operaciji za zamenjavo kolenskega sklepa.

"Je to zato, ker je ženska?" se je spraševal Büchel in opozoril na morebitni seksizem v smučarskem svetu. Poudaril je tudi, da kritiki ne morejo razumeti telesnih in duševnih izzivov, s katerimi se je soočala Vonn.

Kljub kritikam je s svojo vrnitvijo pri 40 letih pokazala, da je na smučeh še vedno zelo hitra. Na superveleslalomu v St. Moritzu je zasedla 14. mesto, le 1,18 sekunde za zmagovalko Conny Hütter.

Vonn se je javno zahvalila Büchelu za podporo in na Instagramu medija Blick komentirala njegove izjave: "Končno nekdo pove, kaj se je zgodilo!" Izpostavila je, da glasni kritiki, med katerimi mnogi nimajo zdravstvenega znanja, nimajo pravice soditi o njenih odločitvah. "Nihče ne potrebuje toliko negativnosti," je dodala.

Pred vrnitvijo je oboževalcem in medijem večkrat zagotovila, da je odločitev temeljito premislila. Na družbenih omrežjih je branila svojo odločitev in se postavila po robu podcenjevalnim komentarjem, tudi nekdaj znanim predstavnikom belega cirkusa.