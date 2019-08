Dvojni udarec za avstrijsko reprezentanco

Medtem ko se avstrijski mediji na smučarski ravni ubadajo predvsem z vprašanjem prihodnosti Marcela Hirscherja, ki bo prihodnjo sredo zvečer javno spregovoril o svoji odločitvi o (ne)nadaljevanju kariere, pa nič kaj spodbudne vesti za naše severne sosede ne prihajajo z južne poloble. Z ognjene zemlje v Ushuaii, kjer sicer vadita tudi slovenska moška in ženska tehnična ekipa, sta se namreč predčasno vrnili že dve avstrijski smučarki.

Že v nedeljo je novo hudo poškodbo kolena staknila Stephanie Brunner, ki je padla med veleslalomskim treningom. Tokrat si je strgala križno vez levega kolena. Zanjo je to že tretja poškodba v letu in pol, potem ko si je marca 2018 poškodovala meniskus in vezi prav tako levega kolena, po dobrem začetku sezone in uvrstitvi na stopničke svetovnega pokala na veleslalomi v Killingtonu pa je poškodbo obnovila še januarja 2019.

Povratnica na seznam poškodovanih pa je tudi osmoljenka sredinega treninga Elisabeth Kappaurer, ki sicer še čaka na preboj med najboljšo deseterico svetovnega pokala. Ob padcu si je zlomila golenico desne noge in desno tibialno kost. Do nezgode je prišlo skoraj eno leto po zadnji poškodbi noge, zaradi katere je 24-letna Avstrijka počivala celotno preteklo zimo.