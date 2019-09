"Nisem bil avstrijski 'fan', toda Marcel Hirscher …"

Z večernim solnograškim televizijskim nastopom je postalo jasno, da je bil zadnji slalom pretekle sezone, ki ga je 17. marca v Soldeuu dobil Francoz Clemen Noel, obenem tudi zadnja tekma v bogati karieri Marcela Hirscherja. Avstrijec jo je končal na zanj skromnem 14. mestu, a vendarle s predhodno zagotovljenimi velikim in dvema malima globusoma.

Njegova vitrina je zdaj zaklenjena. V njej pa zmagovalec 67 tekem svetovnega pokala hrani osem velikih kristalnih globusov, 12 malih, dve zlati olimpijski kolajni in še pet s svetovnih prvenstev.

O poslavljajočem se velikanu so spregovorili nekdanji trener v avstrijski reprezentanci Janez Slivnik, Hirscherjev tekmec Matic Skube in eden od najboljših slovenskih smučarjev vseh časov Jure Košir.

Matic Skube Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Skube: tisti Slovenec, ki ga je premagal na veliki tekmi

Hirscherjev skalp je bil zaradi izjemne prevlade želja vsakega smučarja. Z njim pa se lahko pohvali Matic Skube, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2007 v Flachauu z zmago v slalomu preprečil domače zmagoslavje. Hirscher je bil takrat drugi, Švicar Beat Feuz pa tretji. "Se je pač zgodilo. Nato pa … On je naredil kar nekaj korakov naprej, jaz pa sem obstal," se je ob omembi tega nasmehnil Skube, ki se nato v članski karieri ni nikoli približal mladinski slavi, medtem ko pa je njegov tekmec postal najboljši smučar desetletja.

"Pri Marcelu bi opozoril predvsem na njegovo osredotočenost. Z njo je v svoj mozaik zlagal vsak kamenček. Kondicijsko delo, priprava na tekmo, oprema … Na vseh ravneh je bil perfekcionist. To je zahteval tudi od okolice. Preprosto, nikoli ni popuščal. Le redko kdaj ga je kaj presenetilo," pripoveduje Skube in opozarja tudi na nezanemarljivo vlogo očeta Ferdinanda.

In kakšen je bil Hirscher v smučarski karavani? "Že v mlajših letih se mi je zdel nekoliko odmaknjen. Kot bi bil v svojem svetu. Fokus. Redko sem opazil, da bi se med ogledom terena ali obema med tekoma s kom kaj veliko pogovarjal," je pogovor sklenil nekdanji škofjeloški slalomist, ki je nato zajadral v trenerske vode. Po delovanju v Bolgariji se je lani preselil na Poljsko.

Jure Košir Foto: Vid Ponikvar

Košir: Ostala bo vrzel

Manj tekmovalnega stika z njim je imel Jure Košir, čigar pot se je s Hirscherjevo križala le na tekmah evropskega pokala. Izstopal je že tam. "Prebijal se je s svetlobno hitrostjo," pravi Košir, ki je nato Avstrijca z drugačnimi očmi gledal po tekmovalni upokojitvi. Spominja se, kako ga je tedanji partner leta 2007 kot oglednika poslal na mladinsko svetovno prvenstvo v Flachauu. Kot skavt je pripravil poročila in z debelim pisalom podčrtal ime Marcel Hirscher. "Tehnično in mentalno je bil bolj zrel od ostalih," se spominja slovenski zmagovalec treh tekem svetovnega pokala.

"V večjem delu kariere pa sem ga spremljal kot običajen smučarski navdušenec. Večkrat me je navdušil. Konkretno leta 2013 na domačem svetovnem prvenstvu v Schladmingu, ko je imel v zadnji disciplini po slabšem prvenstvu gostiteljev na ramenih vso Avstrijo. Brez napake je opravil svojo nalogo in suvereno zmago. To je dokaz, da je imel poleg vseh tehničnih in fizičnih lastnosti tudi izjemno mentalno moč," pripoveduje Košir.

"Priznam, običajno nisem prav velik privrženec oziroma 'fan' avstrijskih smučarjev. No, njegov sem bil. Predvsem zaradi izjemnega obvladovanja okolice in medijev ter odnosa do sotekmovalcev. O Marcelu pravzaprav nikoli nisem slišal slabe besede. Verjamem, da bo za njim ostala velika praznina v smučarskem svetu, v katerem je bil največja zvezda," še dodaja Jure Košir.

Janez Slivnik Foto: Vid Ponikvar

Slivnik: Smučarski genij z jasno sliko

Z izbranimi besedami pa je pred kratkim v intervjuju za naš medij o avstrijskem zvezdniku govoril tudi Janez Slivnik, zdaj trener slovenske ženske reprezentance, ki je bil pred tem kot trener tesno vključen v avstrijski tekmovalni ustroj. Hirscher je imel resda vselej na voljo svoj štab, ki pa se je na terenu večkrat srečal tudi s Slivnikovo veleslalomsko ekipo.

"V komunikaciji je bil povsem običajen. Vedno ga je zanimalo bistvo. Pravi perfekcionist. Če sem mu povedal, da je ob količku luknja, je do centimetra natančno vedel, kako se lotiti zavoja. Je smučarski genij, za katerega sem prepričan, da ima v smučanju najbolj jasno sliko," se spominja jeseniški smučarski strokovnjak in opozarja na kondicijsko pripravljenost ter zmagovalno miselnost. "Če je tekmo končal na drugem mestu, ga ni bilo dobro srečati v hotelu," se je pošalil.

"Poleg tega je vse smučarske proizvajalce spravil na tako visoko raven, da mu je težko slediti. Na treningih ima v cilju vsaj deset parov smuči in pet smučarskih čevljev. Tam ga čaka tudi pet Atomicovih delavcev. On testira, tako da ima za vsako podlago in konfiguracijo terena izbrano opremo. Zaradi tega mu je na tekmah nekoliko lažje," je še dodal Slivnik.