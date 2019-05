Poljski nepopisani smučarski listi v slovenskih rokah

Najboljši slovenski moški alpski smučar Žan Kranjec je že dodobra zagrizel v pripravljalno obdobje za sezono 2019/20. Te dni se eden najboljših veleslalomistov svetovnega pokala mudi na Poljskem, kjer v sodobnem trenažnem središču v družbi tamkajšnje moške reprezentance opravlja enega od sklopov kondicijske vadbe. Do sodelovanja je prišlo na pobudo njegovega trenerja za telesno pripravo Mitje Bračiča, ki po novem sodeluje tudi s Poljaki. S tem se je zgolj okrepil slovenski pridih v poljski reprezentanci, kjer kot trener že dobro leto deluje Matic Skube, v vlogi serviserja pa si smučarski kruh služi Robert Lesjak.

Iz Bolgarije na Poljsko

Za Skubeta, ki je tekmovalne smuči v kot postavil leta 2016, je to po delu v bolgarski reprezentanci že druga tuja trenerska izkušnja. Imel je tudi slovensko ponudbo za delo v ekipi evropskega pokala in ženski C ekipi, a na koncu ga je premamil klic glavnega trenerja Christiana Leitnerja. "Bolgari so klestili proračun, Poljaki pa so z mlado ekipo postavili dolgoročni projekt. Gre za skupino smučarjev, starih med 18 in 21 let. Čas je na njihovi strani. Dejstvo pa je, da čez noč čudežev ne gre pričakovati," pravi nekdanji najboljši slovenski slalomist, ki ga je celotno kariero spremljala priponka nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka.

Poljakom se vidi, da niso alpska nacija

Odločitve za selitev na Poljsko ne obžaluje, priznava pa, da je delo zahtevno, saj je tehnično smučarsko znanje na precej nižji ravni. Podobno velja za pristop. "Poljakom se pač vidi, da niso alpska nacija. Predznanje je povsem drugačno kot v Avstriji, Švici, Sloveniji … S Christianom sva zastavila ambiciozen projekt. Vzpostavila sva sistem, po katerem bodo fantje z dobrim delom v vseh pogledih napovedovali. Tudi zaradi tega smo k sodelovanju povabili Mitjo Bračiča. Iskreno pa sem hvaležen tudi Žan Kranjcu, saj fantje ob delu z njim lahko vidijo, kako se dela in kako dolga pot je še pred njimi," pripoveduje Skube.

S Skubetovimi (drugi z leve) Poljaki in trenerjem Bračičem (desno) ta teden vadi tudi Žan Kranjec (prvi z leve). Foto: Osebni arhiv

Še dolga pot do svetovnega pokala

Poljaki so sicer v nedavno končani sezoni že gostovali tudi v Schladmingu in Kitzbühlu, a le toliko, da so začutili utrip svetovnega pokala. Njihova trenutna realnost je krepko nižja. Nižja celo od evropskega pokala. V novi sezoni namreč Leitner in Skube za svoje tekmovalce načrtujeta nastope predvsem na tekmah FIS in NJR. "Upamo tudi, da bi komu prihodnje leto že lahko uspel kakšen dober rezultat na mladinskem svetovnem prvenstvu. Toda to ni primarni cilj. Zanima nas dolgoročna zgodba, torej kje bodo fantje čez pet ali deset let," pojasnjuje 31-letni škofjeloški trener in dodaja: "V prvi vrsti je pomembno, da fantje dvignejo raven smučarske tehnike. Zato bomo čim več smučali, opravljali čim veš ponovitev. Tudi v dvorani."

Nepopisani listi

Po Skubetovim vodstvom vadijo 21-letni Piotr Habdas, leto mlajši Pawel Pyjas ter 19-letna Jan Grodecki in Michal Michalik. Gre za nepopisane smučarske liste, s katerimi Poljaki začenjajo novo obdobje. Medtem ko na ženski strani za Poljsko prisotnost na svetovnem smučarskem zemljevidu skrbi vsaj Maryna Gasienica, pa je v moški konkurenci pred leti v kombinaciji točke osvajal Maciej Bydlinski. Na prelomu med stoletjema pa se je v krogu slalomskih dobitnikov točk svetovnega pokala gibal Andrzej Bachleda.