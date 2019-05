"Doping? Izgubil sem tla pod nogami."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nisem kriv," v uradnem odzivu zatrjuje avstrijski alpski smučar Hannes Reichelt, ki vključitev v preiskavo o morebitnih nedovoljenih poživilih pojasnjuje z neresničnimi navedbami znanca, čigar poti vodijo do dopinškega prekrškarja Johannesa Dürra iz tekaških vrst.

Eden najboljših smukačev in superveleslalomistov zadnjih let Hannes Reichelt se je tudi uradno odzval na dopinško afero, v kateri se je znašel po tem, ko je bil v petkovih jutranjih urah deležen obiska kriminalistične policije. V izjavi, ki je objavljena na uradni spletni strani avstrijske smučarske zveze, zanika zlorabo pravil in poseganje po nedovoljenih sredstvih. V oporo mu je tudi panožna zveza, pri kateri vztrajajo pri ničelni toleranci do dopinga, a dodajajo, da proti Reicheltu ni bil sprožen noben uradni postopek.

"Izgubil sem tla pod nogami"

"Izgubil sem tla pod nogami, ko sem izvedel, kaj je razlog za zaslišanje. Tudi moji družini ni lahko," pravi 38-letni zmagovalec 13 tekem svetovnega pokala, svetovni superveleslalomski prvak iz leta 2015 in leta 2008 prejemnik superveleslalomskega globusa. "Vse zanikam. Tega ne počnem. Vedno sem se trudil, da bi bil moj šport čist. Doping je škodljiv za zdravje. To je tudi goljufija. Vzgojen sem bil v drugačnem duhu," pravi Avstrijec, ki upa, da bo v kratkem prišel do obremenilne dokumentacije, nato pa, kot pravi, dokazal, da "nikoli ni kršil pravil".

Foto: Sportida

Sum iz tekaških vrst

Reichelt pa je že postregel tudi s pojasnilom, zakaj se je znašel v aferi. Obtožbe po njegovem trdnem prepričanju prihajajo iz tekaških vrst. Nekdanji serviser in prijatelj Johannesa Dürra (tekaški dopinški grešnik, ki je priznal jemanje nedovoljenih poživil, op. a.) naj bi trdil, da je nedovoljena sredstva izročil Geraldu H. (domnevno gre za tekaškega trenerja Geralda Heigla), namenjena pa naj bi bila prav Recheltu. "Vse to zanikam," poudarja dolgoletni avstrijski reprezentant, ki je preteklo sezono končal kot 14. superveleslalomist in 15. smukač svetovnega pokala. Dodaja, da trenerja Geralda pozna še iz šolskih dni, da mu je pomagal pri kondicijskih programih, a znova zanika kakršenkoli doping.

Primož Skerbinek Foto: Getty Images Doping tudi v slovenskem smučanju Dopinške afere so v svetu alpskega smučanja dokaj redke, kar je povezano tudi z naravo športa. Najbolj znan prekrškar je škotski slalomski specialist Alain Baxter, ki je na olimpijskih igrah 2002 osvojil bronasto kolajno. Test urina je razkril vsebnost metamfetamina, zaradi česar je ostal brez odličja. Zaradi nandrolona je pred 15 leti kariero končal Avstrijec Hanss Knauss, a je obdržal vse lovorike, med drugim tudi srebrno olimpijsko kolajno iz Nagana 1998. Med znanimi prekrškarji je tudi nekdanja francoska alpska smučarka Christelle Guignard, ki so jo pri uporabi nedovoljenih poživil ujeli leta 1998. Prazna pa ni niti slovenska smučarska kartoteka. Na črnem seznamu se je leta 2003 znašel specialist za hitri disciplini Primož Skerbinek, pri katerem so odkrili stanozol. Prejel je dveletno kazen.

