Lindsey Vonn bo postavila zaključno piko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn bo prihodnje leto nedavno končano bogato kariero, v kateri je slavila 82 zmag na tekmah svetovnega pokala, v zrak dvignila štiri velike kristalne globuse in se z velikih tekmovanj vrnila z 11 odličji, zaokrožila s knjigo.

Novopečeni nemški smučarski upokojenec Felix Neureuther se je s televizijsko hišo ARD dogovoril za sodelovanje, tako da bo v vlogi strokovnega komentatorja ostal del karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju. Z belim cirkusom pa bo na več načinov zanesljivo povezana tudi Lindsey Vonn, ki se dobro zaveda, da je njeno ime v smučarskih krogih še vedno močna blagovna znamka.

Ameriška zvezdnica, ki se je poslovila med svetovnim prvenstvom v Aareju in na smukaški tekmi ukradla del šova dvakratni prvakinji Ilki Štuhec, je med drugim že napovedala izziv biografske knjige. Njene misli in izkušnje ji na papir pomaga preliti ameriški novinar in pisatelj Daniel Paisner.

Knjiga bo izšla prihodnje leto, 34-letna nekdanja svetovna in olimpijska prvakinja, katere kariero so zaznamovale tudi številne zdravstvene težave, pa ob tem poudarja: "Veliko sem preživela, pa pri tem ne mislim le na smučarske padce. Komaj čakam, da bom lahko delila svojo zgodbo."