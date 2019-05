Dopinški nemir v avstrijski smučarski reprezentanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pod drobnogledom obsežne dopinške preiskave, ki je zatresla tek na smučeh in kolesarstvo, se je znašel tudi avstrijski alpski smučar Hannes Reichelt. Več ur je bil v primežu kriminalistične policije. Z odvetnikom odločno zanikata kakršnokoli krivdo.

Prah po nedavnih kolesarskih dopinških odkritjih, ki so vrgla slabo luč tudi na slovenski šport, se še ni polegel, ko so nove zgodbe, povezane z domnevnim kršenjem pravil, nad dan pricurljale v Avstriji. V središču pozornosti se je znašel alpski smučar Hannes Reichelt. Kot poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung, v Reicheltovem primeru ne gre za sum krvnega dopinga, ki je predmet preiskave v aferi Aderlass, ta je Slovencem poznana tudi zaradi vključitve osumljenih kolesarjev Kristijana Korena in Boruta Božiča. Smučar naj bi bil namreč osumljen jemanja nedovoljenih poživil.

Foto: Sportida Sodelovanje s spornim trenerjem

"Ne vem, od kje izvira ta zgodba. Vem le, da nisem užival nič prepovedanega. Prav nasprotno, za vsako zdravilo proti kašlju preverim, kaj vsebuje," je v odzivu za Kronen Zeitung dejal 38-letni Avstrijec, sicer svetovni superveleslalomskih prvak iz leta 2015 in zmagovalec trinajstih tekem svetovnega pokala. Omenjeni časnik ob tem namiguje, da se je v preiskavi znašel zaradi sodelovanja s tekaškim trenerjem Geraldom H. Bržčas gre za Geralda Heigla. Reichelt pravi, da ga pozna še iz šolskih dni in da mu je pripravljal kondicijske programe, nikoli pa naj mu ne bi ponudil nič nezakonitega.

Domneva nedolžnosti

Smučarjev odvetnik Hans-Moritz Pott je prepričan, da gre za zaroto in govorice proti njegovemu klientu. Tudi v avstrijski smučarski reprezentanci niso skrivali začudenja nad izbruhom afere. Oklepajo se tudi načela domneve nedolžnosti. Tekmovalcu pa je javno v bran stopil glavni trener Andreas Puelacher. "Zame bi bilo nekaj nepojmljivega, da bi Hannes užival kaj prepovedanega," je dejal in pristavil, da zgolj poznanstvo ali sodelovanje z osumljenim trenerjem Heiglom še ni argument za priponko grešnika.