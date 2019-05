Kdo bo branil slovenske smučarske barve?

Smučarske karte so na mizi. Predračun za kar 2,8 milijona evrov prav tako. Poleg Ilke Štuhec, ki se bo tudi v novo sezono kot rekonvalescentka podala s samostojno ekipo, slovensko smučanje na najvišji ravni stavi še na 11 tekmovalcev in tekmovalk, kolikor jih je po predlogu alpskega odbora vključenih v ekipe svetovnega pokala.

Natančno 50 dni po zadnji tekmi svetovnega pokala je slovenska smučarska slika za prihodnjo zimo bolj ali manj znana. Programe vodje panoge Mihe Verdnika in glavnih trenerjev je skupaj s proračunskimi načrti alpski odbor potrdil brez sleherne kritike, podobno pa lahko pričakujemo tudi za zbor za alpsko smučanje, ki se bo sestal šele četrtega junija. "Morda je bilo potrjevanje res videti dokaj elegantno, a za nami sta zelo naporna marec in april. Zgodaj smo se lotili analize sezone, veliko sestankovali, predvsem na strokovni ravni, in iskali rešitve za izboljšave," pojasnjuje vodja panoge Verdnik, zadovoljen, da je postavil želeno trenersko piramido z glavnimi trenerji Klemnom Bergantom, Petrom Penom in Janezom Slivnikom ter novimi vlogami Denisa Šteharnika in Gregorja Koštomaja.

Žan Kranjec: prvi adut moške reprezentance Foto: Urban Meglič/Sportida

Zdravi in nevarni

"Sestava ekip je dobra. Delamo postopoma in usmerjeno. Cilji so visoki in dolgoročni. Na vsaki tekmi želimo napadati vsaj deseterico. Če bo mogoče, vsekakor še več. Lahko prekrižamo načrte največjim. Bodimo zdravi in bodimo nevarni," je popotnica, ki jo svojim ekipam namenja Verdnik. Ta je za največjo spremembo poskrbel na mestu glavnega trenerja ženske reprezentance, kjer je Šteharnika zamenjal Slivnik. Ta bo pod svojim okriljem ob Meti Hrovat, Tini Robnik in Neji Dvornik obdržal tudi Marušo Ferk ter Ano Bucik, ki nista izpolnili vseh kriterijev za reprezentančno vključitev, zato naj bi program delno sofinancirali (SZS naj bi jima krila po 8.000 evrov). Ilka Štuhec bo, tako kot v predhodnih sezonah, delovala v samostojni ekipi.

Miha Verdnik: Za programe 1,76 odstotka več denarja. Foto: Vid Ponikvar 2,8 milijona evrov

In kakšen bo račun za slovenski smučarski zapitek? Celoten proračun naj bil znašal kar 2,8 milijona evrov. Od tega je za programe namenjenih 2,3 milijona evrov. Vse to je več kot v preteklih sezonah. Koliko pa je pri dvigovanju proračuna ostalo manevrskega prostora? "Še vedno iščemo generalnega pokrovitelja. Iščemo doma in v tujini. Če nam ne bo uspelo, bomo koncept zapolnili z dvema dodatnima pokroviteljema. To pa je tudi edini prostor, ki je na oblačilih smučarjev še na voljo. Kar nekaj prostora pa vidim v nastajajočem klubu partnerjev, ki bi prispevali vložke do deset tisoč evrov," odgovarja vodja panoge Verdnik.

Manjkajočih 15 odstotkov

Vsega denarja sicer še ni v smučarski malhi. Odgovorni so do zdaj s pogodbami zagotovili 85 odstotkov proračuna. "Smo likvidni. Nekaj denarja smo privarčevali. Dvigovanje proračuna je pomembno zaradi krepitev ekip nižje ravni. Že danes 30 odstotkov proračuna namenjamo mladinskemu in otroškemu programu. Želimo imeti močnejši ekipi evropskega pokala in C-reprezentanco. Želimo močnejši mladinski program. Končno smo prišli do tekmovalnih ravni. Zdaj moramo vanje vlagati in na njih graditi. Večkrat poudarjam, da moramo najboljšim vzeti ugodje, pa pri tem ne mislim na potovanja z letali ali kosila ter večerje. Govorim o pritisku mladih na najboljše. Le tako bomo lahko na dolgi rok zagotavljali kakovost," o denarnem stanju pripoveduje Verdnik.

Žan Grošelj je smuči postavil v kot. Foto: Vid Ponikvar Žan Grošelj se je umaknil, Ana Drev (še) ne Na predlaganem seznamu tekmovalk prvič po dolgih letih ni Ane Drev. Veleslalomska prvokategornica se je namreč po novi poškodbi znašla na koncu kariere. Če se bo po koncu rehabilitacije vendarle odločila za nadaljevanje športne poti, ji bodo vrata na stežaj odprta. Drugačna pa je zgodba dolgoletnega člana ekipe evropskega pokala Žana Grošlja. Ta se je že sredi sezone umaknil in zdaj tudi uradno potrdil konec kariere. Udeleženec svetovnega prvenstva 2017, ki je zbral tudi 17 nastopov v svetovnem pokalu, se je posvetil študiju menedžmenta v športu in delu v družinskem podjetju Vistler.

Janez Slivnik (v ozadju Klemen Bergant in Peter Pen): prva trenerska okrepitev Foto: Vid Ponikvar

Kolesje priprav se že vrti

Proces priprav na sezono 2019/20 je sicer že v polnem teku. Čeprav bodo prihodnji tedni ob počitku namenjeni predvsem kondicijskim pripravam, pa se bo kar nekaj smučarjev že kmalu preizkusilo tudi na snegu. Že ob koncu meseca naj bi svoja dekleta prvič v akciji spoznal novi odgovorni trener Janez Slivnik. Svoje tekmovalce naj bi na smuči na ledenikih ali v dvorani v kratkem vrnil tudi trener smukačev Peter Pen. To naj bi bil kombiniran trening veleslaloma in testa smuči. Tehnično usmerjena Žan Kranjec in Štefan Hadalin pa naj bi se po delu z osebnima kondicijskima trenerjema na sneg vrnila šele konec julija, torej malo pred selitvijo na južno poloblo. Glavnina tekmovalcev bo prav tam opravila osrednji del snežnih treningov.

Slovenska smučarska reprezentanca 2019/20

Moški

Svetovni pokal: tehnični disciplini

Glavni trener: Klemen Bergant

Trenerja: Rok Šalej in Matjaž Požar

Tekmovalca: Štefan Hadalin in Žan Kranjec

Svetovni pokal: hitri disciplini

Glavni trener: Peter Pen

Trenerja: Gašper Markič in Grega Koštomaj

Tekmovalci: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat

Ekipa evropskega pokala

Glavni trener: Denis Šteharnik

Trenerja: Mitja Valenčič in Robert Žan

Tekmovalci: Nejc Naraločnik, Jakob Špik, Borut Božič, Tadej Paščinski in Tijan Marovt

C-ekipa

Glavni trener: Aleš Piber

Trener: Gregor Marguč

Tekmovalci: Rok Ažnoh, Martin Križaj, Anže Gartner, Andraž Sešlar in Anže Podlipnik

Ženske

Ekipa svetovnega pokala

Glavni trener: Janez Slivnik

Trenerja: Mitja Kunc in Sergej Poljšak

Tekmovalke: Meta Hrovat, Neja Dvornik, Tina Robnik, Ana Bucik in Maruša Ferk

Ekipa evropskega pokala

Glavni trener: Igor Zagernik

Tekmovalke: Andreja Slokar, Rebeka Oblak, Žana Ciglič in Klara Livk

C-ekipa

Glavni trener: Aleš Rogelj

Trener: Miha Murovec

Tekmovalke: Živa Otoničar, Nika Tomšič, Nika Murovec, Jera Kompan, Anja Oplotnik, Lina Knific in Nina Dorbnič