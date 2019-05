Kristoffersen izgubil (ne)smučarsko bitko

Obdobje med dvema smučarskima sezonama je že po tradiciji prežeto z upokojitvami, menjavami opremljevalcev, trenerskimi selitvami, oblikovanji tekmovalnih ekip in – sporom Henrika Kristoffersena s panožno smučarsko zvezo. Večletna nesoglasja okrog pravic do osebnega pokrovitelja, ki bi ga smučar lahko oglaševal na svojih pokrivalih, so se preselila celo v sodno dvorano. Epilog je zdaj znan: zmagovalec je norveška smučarska zveza. Sodišče v Oslu je namreč presodilo, da si smučarska zveza lahko lasti pravico do generalnega pokrovitelja na čeladah svojih tekmovalcev, saj naj bi jim namenila primerno odškodnino.

Razmišlja o pritožbi

Norveški smučarji imajo na svojih čeladah že tradicionalno znak osrednjega telekomunikacijskega ponudnika Telenor. Ker pa Kristoffersen, ki pravi, da je bil oškodovan že za milijon in pol evrov, že več let sodeluje z Red Bullom, si že lep čas prizadeva, da bi lahko svojo čelado odel v barve avstrijskega ponudnika energijskih pijač. Zaradi tega je stalno v sporu z norveškimi smučarskimi veljaki. Večkrat je zagrozil tudi z umikom, zveza pa z izključitvijo iz reprezentance. Zdaj bo, kot priznava tudi sam, moral spoštovati odločitev sodišča. Vseeno poudarja, da razmišlja o pritožbi.

Nič več udarni norveški tandem: Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud Foto: Reuters

Brez Svindala

Prav pretekli teden pa so Norvežani objavili tudi reprezentančne sezname za sezono 2019/20. V primerjavi s preteklimi leti med "naborniki" ni več Aksla Lunda Svindala, ki je februarja na svetovnem prvenstvu v Aareju tekmovalne smuči postavil v kot. Zdaj se je lotil pisanja avtobiografije. Ob njegovi odsotnosti pa vlogo prvih zvezdnikov ekipe prevzemajo prav Kristoffersen, Kjetil Jansrud in Aleksander Aamodt Kilde, ki je snel Headove smuči in se vrnil v Atomicovo družino. Ob omenjeni dvojici so v moški A-ekipi še Leif Kristian Nestvold Haugen, Rasmus Windingstadt in Adrian Smiseth Sejersted, pri dekletih pa Ragnhild Mowinckel, Nina Haver-Loeseth, Kristin Anna Lysdahl in Thea Stjernesund.