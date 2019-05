Janez Slivnik: Tina Maze? Klobuk dol, njenih besed pa ne komentiram

Čez 10 dni naj bi po 13 letih na sneg znova stopil v slovenski smučarski bundi. Sponzorski našitki bodo novi, izkušenj več. Izzivi nič kaj manjši. Janeza Slivnika mora sicer, tako kot tudi glavna trenerja v moški reprezentanci (Klemna Berganta na tehnični in Petra Pena na hitri strani) sicer potrditi še alpski zbor. Ta se bo sestal 4. junija. A dvomov o tem, da bo povratnik v slovensko smučanje vihtel taktirko ženske reprezentance svetovnega pokala, pravzaprav ni več. "Kdor se je kdaj preizkusil v tujini, ve, da ni vse tako lepo, kot se zdi. Za menoj je sicer dobra izkušnja. Nimam pripomb. A že pred petimi leti sem dejal, da je doma najlepše delati. Tedaj sem poskušal. A čas še ni bil pravi. Zdaj je," ob vrnitvi poudarja 46-letni gorenjski trener, ki bo na vrhu ekipe nasledil Denisa Šteharnika. Ta se skupaj z Robertom Žanom seli v moško ekipo evropskega pokala, kjer bo sodeloval z Mitjo Valenčičem.

"Tvit Tine Maze? Brez komentarja"

Že dolgo se ni zgodilo, da bi imenovanje reprezentanc spremljalo tolikšno medijsko zanimanje. Tudi dobrodošlica, ki jo je bil v smučarskih kuloarjih deležen Slivnik, je bila zelo pozitivna. Izjema je pravzaprav le zapis Tine Maze na omrežju Twitter, ki je prihod svojega nekdanjega trenerja komentirala z besedami: "To pa je pogum! Upam, da bo postregel z bolj zrelim vedenjem. Meni so on in še nekaj drugih strokovnjakov skoraj uničili kariero." Slivnikov odgovor? "Takšnih stvari ne komentiram. Nima smisla. Preskočimo to temo," je ob prvem stiku s sedmo silo odvrnil izkušeni trener, ki je z Mazejevo sodeloval v letih njenega veleslalomskega vzpona.

Foto: Vid Ponikvar

Kljub nič kaj topli spletni dobrodošlici, o kateri so se razpisali tudi tuji mediji, pa Slivnik, ki je bil na pragu vrnitve sicer že pred petimi leti, o najboljši slovenski alpski smučarki vseh časov govori z izbranimi besedami. "Tina je največji talent, kar jih je imelo slovensko alpsko smučanje. Tudi v tujini ni prav veliko takšnih. Klobuk dol pred njenimi dosežki," pravi Slivnik, o svoji vlogi pri usmerjanju njene tekmovalne poti pa dodaja: "Morda sem prispeval delček znanja v ta mozaik. Kar ji je pa nato uspelo z Andreo Massijem ... Lepše zgodbe si ne predstavljam. Vsak je nekaj dodal, a smučala je ona. Upam le, da bomo imeli še kdaj takšno smučarko."

Dobra energija

A bolj kot Tina Maze, ki svojih besed ni želela razčlenjevati, trenerja Slivnika zanima zdajšnja garnitura tekmovalk. "Dekleta želim najprej dobro spoznati. Nato bomo poskušali dvigniti tehnično raven znanja, v sklepni fazi pa jih pripraviti na tekme. Vesel sem dobre energije, ki vlada okrog slovenskega smučanja. Vodilni so opravili pomembno delo. Čakajo nas primerni pogoji za dobro delo. Upam, da se bomo skupaj veselili tudi dobrih rezultatov," pravi šef ženske reprezentance, v katero so vključene Meta Hrovat, Ana Bucik, Maruša Ferk, Tina Robnik in Neja Dvornik, vrata pa so na stežaj odprta tudi za Ano Drev, če bi se po koncu rehabilitacije vendarle odločila za nadaljevanje športne poti.

Vrnitev Mitje Kunca

Slivnik je skoraj v celoti sestavil tudi sestavljanko spremljevalnega osebja. Kot trenerja mu bosta ob strani stala "staroselec" Sergej Poljšak in povratnik na reprezentančno raven Mitja Kunc, ki je v zadnjih letih delal v klubu Dvornik transport. Kot serviserji ostajajo Robi Kristan, Andrej Čerin in Miha Kosmač. Kondicijska trenerka bo še naprej Nika Radjenović, medtem ko pa se kineziologinja Anja Šešum ni odločila za ponujeno sodelovanje, temveč se seli v Avstrijo. Z ekipo naj bi tudi v prihodnje sodeloval Jure Hafner, do zdaj osebni trener Hrovatove. Precej manj toleranten pa bo novi glavni trener do preostalih neformalnih zunanjih sodelavcev, ki so bili v pretekli zimi prej pravilo kot izjema. "Toleranca bo praktično nična. Predsednik je le eden. Tudi direktor. Zato mora biti tudi šef le eden," pravila igre razkriva "Sliva".

"Cilji bodo visoki"

Pred novo službo ne skriva vznemirjenja. "Imamo velik potencial. Prvi izziv mora biti sanacija vseh poškodb. To velja tudi za Meto Hrovat. Če bo zdrava, lahko da še veliko našemu smučanju. Upam tudi na dokončno vrnitev Robnikove. Za Ferkovo in Bucikovo je jasno, da bosta morali biti bolj uspešni kot lani. Tu je še mlada Dvornikova, ki ima velik potencial. Je pa dejstvo, da bom potreboval nekaj časa, da vse spoznam. Cilji? Nisem človek, ki bi sprejemal nizke cilje. Visoki bodo, saj je to najvišja raven tekmovanj. O njih bom konkretno govoril po tem, ko dekleta podrobno spoznam," proti novi zimi pogleduje Slivnik.