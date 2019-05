Še bodo tekmovali, a ne vedo, po kakšnem sistemu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski reprezentant Štefan Hadalin, kot vse kaže, vendarle ne bo zadnji svetovni podprvak v alpski kombinaciji, torej smučarskem križancu med smukom in slalomom. Vodstvo Mednarodne smučarske zveze je namreč pred tedni kljub krepitvi paralelnih mestnih tekem izreklo nadaljnjo podporo tej olimpijski disciplini. Kombinacija do nadaljnjega ostaja v koledarju, tako svetovnega pokala kot tudi svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. Že na pomladni koledarski konferenci FIS, ki jo bo ob koncu meseca gostil Dubrovnik, pa naj bi smučarski veljaki razpravljali o morebitnem spremenjenem tekmovalnem formatu.

Da ali ne?

Spomnimo, alpski kombinaciji je grozila selitev na smetišče zgodovine. Posebna strokovna komisija izvršnega alpskega odbora pri FIS je namreč presodila, da je urnik ob dodajanju paralelnih tekem prezahteven, zato je predlagala ukinitev discipline v letu 2021. Že na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo je naj ne bi bilo več v programu. Predsedstvo FIS je nato ignoriralo to strokovno mnenje in se zavzelo za ohranitev discipline. "Zakaj predsednik FIS Gian Franco Kasper vztraja pri tej disciplini? Ker ima svoje mesto v olimpijskem programu. Če se ji odrečemo, bomo le stežka prišli do nove discipline v olimpijskem programu," je prepričan Tone Vogrinec, častni član alpskega odbora pri FIS, sicer znan po številnih predlogih.

"Kombinacijo je treba ohraniti," pravi Tone Vogrinec. Foto: MaPa Stroka je svoje povedala, nato pa …

"Stroka je svoje povedala. Program je natrpan, predvsem za tekmovalce v hitrih disciplinah, ki bodo v novi sezoni aktivni pet koncev tedna zapored, pri čemer bodo morali potovati tudi na Kitajsko. A predsedstvo FIS je, kot kaže, drugačnega mnenja," pa na kombinacijsko vprašanje odgovarja Grega Benedik, član alpskega komiteja FIS. "Pred odhodom v Dubrovnik bomo o tej temi zanesljivo govorili na strokovnem svetu in alpskem odboru ter poskušali izoblikovati slovensko stališče. Vprašanje pa je, kakšen vpliv lahko sploh imamo," dodaja Benedik, sicer tudi predsednik strokovnega sveta alpskih disciplin pri SZS.

Nova superkombinacija: najprej slalom, nato smuk?

Svoj predlog bodo v Dalmaciji zanesljivo predstavili Avstrijci. Večni predsednik panožne zveze Peter Schröchsnadel je v pogovoru za Kronen Zeitung že razkril, za kakšno rešitev se zavzema. Po njegovem mnenju je treba preprečiti sistem, po katerem bodo smukači povsem brez možnosti za uspeh, zato predlaga tekmovalno rokado. Po njegovem mnenju bi moral biti najprej na sporedu slalom, takoj zatem (maksimalno uro in pol pozneje) pa še smuk. "V tej obliki smukač ne bi nastopil na načeti slalomski progi," pravi 77-letni funkcionar, ki se zavzema tudi za več klasičnih slalomov med tednom pod reflektorji, medtem ko bi konce tedna rezerviral za hitri disciplini.

Alexis Pinturault bo, kot vse kaže, branil naslov svetovnega prvaka. Foto: Getty Images

Vogrinčev pogled: več denarja, več slalomske glasbe

"Kombinacijo je treba na vsak način ohraniti," poudarja Vogrinec. Tudi on se strinja, da dozdajšnja oblika ni idealna. "Vsekakor bi kombinacija morala postati močnejša, takšna, za katero bi se tekmovalci posebej pripravljali. To ne sme biti poligon za trening smukačev. Poleg tega bi morali vrednost kombinacije dvigniti z višjimi nagradnimi skladi. Če bi bilo v igri več denarja, bi bilo tudi zanimanje tekmovalcev za specializacijo toliko večje. Podobno velja za zanimanje javnosti in medijev. Tako pač je – višina nagrad dviguje vrednost športa. Poglejte golf," pravi Vogrinec.

Manj tekmovalcev na štartu

Kaj pa Vogrinec meni o predlogu avstrijskega kolega? "Če bi pravilo o štartu smuka in nato slaloma povsem zacementirali, bi veliko tekem odpadlo zaradi vremena. Treba je biti prilagodljiv. Tekme pa bo lažje organizirati, če bo na štartu manj smučarjev. V vseh disciplinah je treba omejiti število nastopajočih na 45," odgovarja dolgoletni smučarski delavec, ki se zaveda, da razmislek o prihodnosti kombinacije sovpada z večletnim iskanjem večje atraktivnosti alpskega smučanja, ki ohranja svoje občinstvo, a je ta vse starejša, medtem ko je zanimanje mladih skromno. Mnogi rešitev vidijo v paralelnih tekmah. Vogrinec pač ne. "Eh, če se 16 smučarjev spusti med deset vratc, to nima prav veliko skupnega s svetovnim pokalom. To je le 'šov' program."