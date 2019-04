Slovenska smučarska sestavljanka z močno okrepitvijo

Potrjuje se naša napoved o vetru pomladnih trenerskih sprememb, ki ni zajel le tabora Ilke Štuhec (novosti iz njene ekipe še ni), temveč bo nekoliko preuredil tudi reprezentančne vrste. Da bomo lahko govorili in pisali o uradnih ekipah trenerjev in tekmovalcev za smučarsko sezono 2019/20, se bosta morala sicer v bližnji prihodnosti sestati še alpski odbor in zbor. Proces se bo zavlekel globoko v maj. A potem ko je vodja alpskih disciplin pri Smučarski zvezi Slovenije Miha Verdnik prejel pozitivne odgovore ključnih deležnikov, svoje mnenje pa je na današnji seji podal še strokovni svet, ki je več ur sestankoval za zaprtimi vrati, je že jasno vidno ogrodje.

Slivnikova vrnitev

Kot je bilo mogoče pričakovati, se največja sprememba obeta v ženski reprezentanci. Potem ko so dosedanjega šefa ekipe Denisa Šteharnika že minuli mesec obvestili o tem, da nanj v tej vlogi ne računajo več (po novem se seli v moško ekipo evropskega pokala, kjer bo pomagal pri razvoju mlajših tekmovalcev, medtem ko pa bo ženko ekipo EP vodil Igor Zagernik), je zdaj jasno tudi, da so bili v vodstvu panoge uspešni pri pogovorih z Janezom Slivnikom. Nekdanji trener v finski in avstrijski reprezentanci se po dobrih 13 letih vrača v slovensko žensko izbrano vrsto, kjer je pred odhodom sodeloval s Tino Maze, zdaj pa ga čaka nova nadarjena mladenka – Meta Hrovat.

Grega Koštomaj bo delal s slovenskimi smukači. Foto: MaPa

"Čivk" je odmeval tudi v tujini

Medtem ko je bil večji del smučarske javnosti Slivnikovi vrnitvi naklonjen, pa je bila do te ideje bolj kritična prav Mazejeva. Ob govoricah o morebitni vrnitvi 45-letnega Jeseničana je namreč na socialnem omrežju Twitter zapisala: "To pa je pogum! Upam, da bo postregel z bolj zrelim vedenjem. Meni so on in še nekaj drugih strokovnjakov skoraj uničili kariero." Svojih ostrih besed, ki na poteze SZS in omenjenega trenerja niso vplivale, pozneje ni želela javno pojasnjevati ali razčlenjevati, je pa njen "čivk" odmeval tudi v tujih medijih, predvsem avstrijskih in švicarskih.

Koštomaj že na terenu

Manj prahu je dvigovalo kadrovanje v moški reprezentanci, ki je bilo tudi precej manj izrazito. Klemen Bergant in Peter Pen sta namreč ostala vodji ekip. Prvi za tehnični disciplini, ki bo ostala povsem nespremenjena, drugi pa za hitri disciplini. Vanjo se zdaj kot trener vključuje Grega Koštomaj, ki je v zadnjih sezonah služboval v ekipi dvakratne svetovne smukaške prvakinje Ilke Štuhec. Savinjčan se je nedavno že mudil na snežnem treningu slovenskih smukačev v Banskem, zdaj pa ga čaka tudi uradna vloga v štabu trenerja Pena.