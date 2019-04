Ni še konec

"Še vedno se razvijata," ob koncu sezone, v kateri je Štefan Hadalin postal svetovni kombinacijski podprvak, prvič v karieri stopil na stopničke svetovnega pokala in potrkal na vrata slalomske prve jakostne skupine, Žan Kranjec pa se je ob prvi zmagi povsem ukoreninil v veleslalomsko elito in poskrbel za izjemen slalomski preboj, pravi trener moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant. Zanj zime še ni konec, kot tudi ne napredka ekipe, ki jo je zgradil.

Za najboljša slovenska moška alpska smučarja Žana Kranjca in Štefana Hadalina po novi zimi vidnega rezultatska napredka sezona še ni končana. S trenerjem Klemnom Bergantom, ki ima prvega pod svojim okriljem štiri, drugega pa tri leta, sta se namreč odpravila v Bansko. V zdaj že kar tradicionalni bolgarski aprilski bazi, kjer se jim bodo v vselej dobrih razmerah in pravem delovnem miru pridružili še slovenski smukači in del hrvaške ekipe, bodo trije protagonisti slovenskih tehničnih disciplin z dodatnim snežnim "drilom" in kakšno tekmo že pogledali proti sezoni 2019/20.

A v dobrem bolgarskem tednu, s katerim se bosta Kranjec in Hadalin za več kot tri mesece poslovila od snega, bo Bergant našel čas tudi za poglobljen individualni pogovor z vsakim posebej. Pogled nazaj in pogled naprej. "Čaka nas podrobna analiza, nato odločen pogled v prihodnost. Vse skupaj mora temeljiti na realnih, ne sanjaških osnovah. Letvico sta postavila visoko. Imamo pa dve ravni ciljev. Eni so zapisani v načrtih, drugi pa so tisti, ki so dogovorjeni med nami. Naj tam tudi ostanejo," razmišlja trener tehničnega dvojca.

Veleslalom ostaja njegova udarna disciplina, a Žan Kranjec je letos poskočil tudi po slalomski lestvici. Foto: Urban Meglič/Sportida

Visoka ocena

Čeprav velja za trenerja, ki zna svojim smučarjem nameniti tudi javno grajo, pa je Bergant zadnji tekmovalni sezoni pripisal visoko oceno. Deloma zaradi rezultatov, med katerimi velja izpostaviti Kranjčevo zmago in tretje mesto, niz uvrstitev pod odrom in slalomski napredek ter Hadalinova kombinacijska uspeha (kolajna na SP in stopničke v svetovnem pokalu) in slalomski preboj, še bolj pa zaradi ravni smučanja.

Kranjec je namreč še nadgradil svoj veleslalom in predvsem popravil tekmovalni izkupiček, medtem ko je Hadalin v slalomu uspešne sekvence povezal v celoto in poskrbel za večjo tekmovalno kontinuiteto. "Z njima je užitek delati. Predvsem pa sta oba še v tisti fazi razvoja, ko trener ve, da je priložnosti za napredke še kar nekaj, njuna pripravljenost za udejanjanje tega pa več kot primerna," pravi Bergant.

Klemen Bergant ostaja trener ekipe za tehnični disciplini. Foto: Vid Ponikvar

In kje Bergant, izključno na ravni smučarsko-tekmovalne izvedbe, še vidi rezerve? "Žan je že dve sezoni v veleslalomski sedmerici. Ostati znotraj ni mačji kašelj. Ko pa govorimo o zalogah, je to sam nastop. Mora si privoščiti več. Mora ubrati ožje linije, tvegati več … Vsega tega je sposoben. Res je, vsako sezono je boljši, a njegov izkoristek še zdaleč ni pri maksimumu. Ne merim na brezglavo napadaje. Gre za vprašanje iskanja prave mere. Oceniti mora, koliko lahko tvega. Že zdaj išče limite. Ko jih najde, se pred njim znajde le malo tekmovalcev," se je svojega prvega aduta najprej dotaknil 52-letni trener.

Pri Hadalinu pa opozarja na večletni razvoj, v katerem ne vidi možnosti za preskakovanje ovir. "Lotil se je procesa, ki ne more trajati le eno leto. V prvi vrsti govorim o drugačnem treningu kondicije. Tu je imel velik deficit. Lani je s trenerjem Janijem Grilom storil korak naprej. Letos bo novega. Drugo leto novega. Pripravljen mora biti tako, da bo sposoben vso sezono smučati na najvišji ravni. Tudi na daljših progah. Dodaten izziv pa je seveda več disciplin," dodaja Bergant.

Klemen Bergant verjame, da se lahko takšni prizori ponovijo. Foto: Sportida

Brez menjav

"Se pa z napredkom, kontinuiteto dela in dvigovanjem letvice marsikaj spreminja. Med drugim je jasno, da morata biti v položaju, ko bosta že na začetku nove sezone tekmovala na najvišji ravni. Ne zaradi mene ali koga drugega, temveč v prvi vrsti zaradi sebe. Vsekakor pa je dejstvo, da jima bo do teh trenutkov lažje priti v poznanem in preizkušenem delovnem okolju, obenem pa tudi v konceptu dela, ki se je že izkazal za uspešnega," o razvoju razmišlja trener udarnega dvojca.

Tako Štefan kot Žan torej ostajata pri Rossignolovi opremi. Nespremenjen ostaja tudi strokovni štab, ki je postal zgleden primer ekipe znotraj reprezentance. Podobni kot v preteklih letih pa bodo tudi njuni pomladno-poletni meseci. Že maja se bosta vsak s svojim kondicijskih trenerjem (Jani Gril in Mitja Bračič) lotila kondicijskih priprav. Ob koncu julija se bosta na ledeniku Saas Fee vrnila na sneg, osrednji del snežnih priprav pa v drugi polovici avgusta opravila v Ushuaii v Argentini.