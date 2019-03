Solze sreče, žalosti in slovesa

Zimski športi so slovo mednarodni sezoni vzeli pretekli konec tedna na tradicionalnem zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Slovenski športniki so se podpisovali pod zgodbe različnih okusov. Malha je bila polna tako veselja kot grenkobe. Zbrali smo deset trenutkov, ki so zaznamovali zimsko popotovanje naših športnikov.

Ilka Štuhec - svetovna smukaška prvakinja

Ta hip najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je po izpuščeni lanski sezoni že sredi decembra spet pokazala svoj talent v hitrih disciplinah. 18. decembra je tako najhitreje ukrotila grbine na smukaški progi Saslong v Dolomitih in se razveselila prve zmage po poškodbi kolena, ki ji je odnesla olimpijsko sezono. Le dan pozneje je Mariborčanka slavila še na superveleslalomu in napovedala, da bo nanjo treba spet resno računati tudi v tej disciplini.

Zmagoviti krik. Foto: Sportida

Februarja je na Švedskem dočakala vrhunec tekmovalnega obdobja. Po osmem mestu v superveleslalomu na svetovnem prvenstvu in desetem v kombinaciji je sledila njena specialiteta. Smuk, v katerem je branila naslov svetovne prvakinje. In ga kljub precej skrajšani progi zanesljivo ubranila. Novo zlato snežinko je prejela v družbi Corrine Suter in sveže upokojenke Lindsey Vonn. Nova-stara svetovna smukaška prvakinja Štuhčeva je tako postala šele druga Slovenka ob Tini Maze in Mateji Svet z več kot enim odličjem na svetovnem prvenstvu.

Štuhčeva je postala šele peta smučarka, ki je zlati kolajni v smuku osvojila na zaporednih prvenstvih in prva v 30 letih, ki je ubranila naslov smukaške svetovne prvakinje. Kot zadnji pred Štajerko je to leta 1987 in 1989 uspelo Švicarki Marii Walliser.

Štefan Hadalin - svetovni podprvak v alpski kombinaciji

Štefan Hadalin je dan po zlati Ilki Štuhec postal svetovni podprvak v alpski kombinaciji. Foto: Reuters

Le dan za tem, ko je Štuhčeva v Aareju poskrbela, da je zadonela Zdravljica, so iz Švedske prišle nove izjemne novice. Slalomski specialist Štefan Hadalin je postal svetovni podprvak v alpski kombinaciji.

Potem ko je po smukaškem delu kombinacije zasedel 30. mesto in dolgo trepetal, ali bo sploh končal med trideseterico in nastopil med prvimi, je Vrhničan z bliskovitim napadom in najboljšim časom v slalomu poskočil na drugo mesto. Na koncu ga je v pravem obračunu slalomsko usmerjenih smučarjev za 24 stotink sekunde prehitel le Francoz Alexis Pinturault. Na stopničkah se jima je pridružil še Avstrijec Marco Schwarz, ki je prav tako pridobil kar 18 mest. To je bila namreč tekma, na kateri so izstopali predvsem slalomsko podkovani smučarji, medtem ko so si smukači v skrajšanem prvem delu priborili preskromno prednost.

Veselje Vrhničana, prvega Slovenca s kolajno v tej disciplini na prvenstvih. Foto: Reuters

To je bila šele druga moška kolajna za samostojno Slovenijo na svetovnih prvenstvih in prva v tej disciplini. Do Hadalina namreč še noben Slovenec na tekmah svetovnega pokala ali velikega tekmovanja ni stal na stopničkah za zmagovalce v kombinaciji.

Tim Mastnak - svetovni podprvak v paralelnem veleslalomu in dobitnik malega globusa

Tim Mastnak je v začetku februarja navdušil s srebrno kolajno s svetovnega prvenstva. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Še preden so alpski smučarji dodobra zakorakali v svetovno prvenstvo na Švedskem, je za veliko veselje privržencev deskanja poskrbel Tim Mastnak.

Celjan je na svetovnem prvenstvu v Park Cityju že v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma nakazal, da meri visoko. Kvalifikacije je končal na drugem mestu, ki mu je pripadlo tudi po tekmi. Mastnaka je v finalni bitki za svetovnega prvaka premagal Rus Dimitrij Loginov.

Mastnak je vselej izbiral modro progo, razen v finalu, kjer te možnosti ni imel, saj je možnost izbiranja proge pripadla zmagovalcu kvalifikacij, Loginovu. Mastnaka je že v zgornjem delu proge ustavil padec, naslova svetovnega prvaka pa se je veselil 19-letni Rus, sicer tudi aktualni mladinski svetovni prvak.

Celjan je postal tudi lastnik malega kristalnega globusa. Foto: Alenka Teran Košir

"To so dogodki, ki se ti morda zgodijo samo enkrat v življenju … Čeprav si želim, da bi se še kdaj ponovili," je po izjemnem uspehu dejal slovenski deskar, ki je ob koncu sezone prejel tudi mali kristalni globus v seštevku paralelnega veleslaloma. Za prihodnjo sezono želi izboljšati še slalom.

Katja Višnar in Anamarija Lampič - svetovni podprvakinji v ekipnem šprintu

Srebrni Slovenski iz Seefelda. Foto: Sportida

Nepričakovano, a ne senzacionalno, sta za izjemen uspeh slovenskega smučarskega tega na svetovnem prvenstvu v Seefeldu poskrbeli izkušena Katja Višnar in Anamarija Lampič.

Slovenki sta bili že v kvalifikacijah s tretjim časom v ospredju, nato pa z odličnim tekom željo po vrhunskem rezultatu uresničili, ko je šlo zares. V finalu je Višnarjeva začela na sedmem mestu, vendar so bile razlike med ekipami v prvi predaji zelo majhne. Lampičeva je nato takoj prišla na tretje mesto za reprezentancama Švedske in Norveške, v boj za vrh pa so se vmešale še Rusinje. Izkušenejša iz slovenskega para je v zadnjem delu Lampičevi predala kot četrta, sekundo za vodilno Rusijo. V zadnji etapi je mlajša od Slovenk v vzponu pospešila in se prebila na drugo mesto, ki ga je z odličnim šprintom tudi zadržala, po srebru pa povedala: "Noro! Veva, česa sva sposobni, in danes se je vse poklopilo. Ko vidiš, da si spredaj, dobiš dodatno energijo. Na koncu sem bila povsem v ospredju. A bila sem na zunanji strani, če bi bila na notranji, bi imela celo možnost za zmago. A tudi drugo mesto je super."

"Breme je padlo z ramen." Foto: Gulliver/Getty Images

"Več kot deset let trdega dela je za mano. Velikokrat sem bila blizu, a nikoli doslej mi še ni uspelo. Delaš naprej in potem pride dan, ko se vse 'poklopi'. In to se je zgodilo danes. Veliko breme je padlo z ramen," pa je bila prešerne volje 35-letna Višnarjeva.

Žan Kranjec - premierna zmaga v svetovnem pokalu

19. 12. 2018 - dan, ko je Žan Kranjec prvič stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra svetovnega pokala. Foto: Sportida

Veselje po superveleslalomski zmagi Ilke Štuhec v Val Gardeni se 19. decembra še ni poleglo, ko je za sanjski alpski dan v Saalbachu poskrbel veleslalomist Žan Kranjec. Najboljši slovenski alpski smučar, specialist za veleslalom, je uresničil sanje in prvič osvojil tekmo za svetovni pokal.

Po prvi vožnji je zasedal četrto mesto, v drugi pa po drznem nastopu na dodobra načeti progi, ki je postala "pokopališče" favoritov, ciljno črto prečkal kot prvi, nato pa v ciljni areni spremljal, kako so največji tekmeci za zmago zapravljali priložnosti. Drugouvrščeni Švicar Loic Meillard je za njim zaostal 18 stotink sekunde, Avstrijec Manuel Feller in Šved Matts Olsson pa sta napravila usodni napaki. S tem se je Kranjec zapisal v zgodovino, v Saalbachu pa je lahko zadonela Zdravljica.

Sezono je končal kot četrti veleslalomist. Foto: Reuters

"Poleti sem na pripravah dobro smučal, a na tekmah nisem znal pokazati tistega, kar sem na treningih. Danes sem v drugem teku smučal najboljše, kar je šlo. Dobro mi je šlo. Storil sem nekaj napak, a sem vseskozi napadal. To je bil ključ do zmage,'' je Kranjec razmišljal o receptu za zmago.

26-letnik je ob koncu sezone v Andori še drugi v sezoni skočil na stopničke in s tretjim mestom veleslalomski seštevek končal na visokem četrtem mestu.

Timi Zajc - ob debiju v poletih do zmage

Timi Zajc je na premierni tekmi v poletih poletel do prve zmage v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

"Strahu pred odhodom v Oberstdorf ni, bom pa verjetno malo nervozen pred prvim poletom," je pred potjo v Nemčijo, kjer je 1. februarja prvič v karieri letel, razmišljal 18-letni Timi Zajc.

Debitant na letalnicah je že v svojem prvem poskusu dokazal, da gre za izjemnega letalca. Zajc je namreč prišel, videl, zmagal. Že ob debiju je pokoril vso konkurenco. Z izjemnim drugim poletom, dolgim 233,5 metra, je s šestega mesta po prvi seriji napredoval na prvo in se veselil krstne zmage v karieri. Družbo na odru za zmagovalce sta mu delala Poljak Dawid Kubacki in Nemec Markus Eisenbichler.

Oberstdorf si bo zapomnil za vselej. Foto: Sportida

"Noro. Zelo sem zadovoljen, lepše ne bi moglo biti. Prejšnji konec tedna sem bil na stopničkah, zdaj sem zmagal. Za zdaj je res vse popolno! Prvič sem letel, prvič zmagal. Kaj vse sem danes doživel. To je res še en tak dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Danes sem uresničil še več, kot sem imel v mislih. Zelo dobro sem se znašel, v vsakem skoku sem nekaj nadgradil," je na prvi februarski dan ob premierni zmagi v karieri v svetovnem pokalu razlagal skakalec SSK Ljubno BTC. Teden pred tem je v Saporu prvič stopil na oder za zmagovalce, bil je drugi.

Zajc je sezono končal na devetem mestu v skupnem seštevku, najvišje med Slovenci.

Domen Prevc in ekipa - slovenski konec tedna v Vikersundu

Slovenci so po treh letih dosegli ekipno zmago. Foto: SZS

Konec tedna sredi marca na letalnici Vikersundbakken je bil povsem v znamenju Slovencev. Sobota je prinesla ekipno tekmo, na kateri je glavni trener Gorazd Bertoncelj slovenski kvartet sestavil z Anžetom Semeničem, Petrom Prevcem, Domnom Prevcem in Timijem Zajcem.

Slovenci so na moštvenem preizkusu deklasirali konkurenco in za več kot 26 točk prehiteli druge Nemce, tretji Avstrijci so zaostali za več kot 70 točk. To je bila prva ekipna zmaga Slovenije v sezoni, prva po več kot treh letih.

"Čudovita zmaga! Vsi poleti so bili zelo dobri, nekateri celo izjemni. To je res dobro povabilo navijačem, gledalcem, da pridejo fante v čim večjem številu spodbujat v Planico. Fantje so na velikanki v res dobri formi, in to je res lepo," zadovoljstva ni skrival slovenski trener.

Ta je imel naslednji dan še več razlogov za zadovoljstvo, saj je na najvišji stopnički posamične tekme spet stal Slovenec, in sicer Domen Prevc. Najstnik je po prvi seriji pred zmagovalcem sezone Rjojujem Kobajašijem vodil za 11 točk, na koncu pa po odličnem finalnem skoku Japonca slavil z najmanjšo mogočo razliko 0,1 točke.

Domen Prevc je v Vikersundu slavil dvojno zmago. Foto: Reuters

"Da sem zmagal za desetinko, sem opazil šele, ko sem gledal rezultate. Pred tem sem samo gledal, ali bo šlo čez ali ne, in ko je šlo, sem si rekel, to je to, dobro je. Za mano je res odličen konec tedna! Danes mi je uspela zelo v redu tekma. Prvi skok je bil odličen, perfekten, drugi se mi je malo ponesrečil, a je bil dovolj za zmago," se je veselil Domen.

Poškodbe in bolezni slovenskega tabora

Ilka Štuhec si je na februarskem smuku spet poškodovala kolenske vezi, a operacija ne bo potrebna. Foto: Reuters

Tudi v zadnji sezoni žal ni šlo brez poškodb slovenskih zimskih športnikov. Ilka Štuhec dobro ve, da poškodbe nikoli ne počivajo, a da bo morala spet predčasno končati sezono, si ni mislila. 23. februarja je na sedmem smuku te sezone svetovnega pokala na enem izmed dveh skokov grdo padla.

Ker je po padcu vstala na noge in smučala do cilja, je na prvi pogled kazalo, da padec ni imel resnejših posledic, a se je Mariborčanka pozneje zaradi bolečin v kolenih odpravila na preiskave v bolnišnico v Crans Montani. Iz njene ekipe so sporočili, da ima strgano zadnjo križno vez v levem kolenu in udarec kosti v desnem kolenu. Za Štuhčevo se je sezona spet končala predčasno, a sreča v nesreči je, da ji ne bo treba na operacijo. Štajerka upa, da bo že na začetku nove sezone lahko na štartu.

Ana Drev je morala na operacijo. Foto: Nebojša Tejič/STA

V nasprotju s Štuhčevo pa je morala na operacijo Ana Drev. Nesrečna veleslalomistka si je januarja na treningu veleslaloma v italijanskem Kronplatzu poškodovala desno koleno, in sicer si je strgala sprednjo križno vez. Drevova, ki je tako predčasno končala sezono, še ni spregovorila o nadaljevanju kariere.

Na operacijo je moral tudi najboljši slovenski smukač zadnjih dveh sezon Martin Čater, ki si je ob padcu na zadnjem treningu smuka svetovnega prvenstva v Aareju strgal križno vez in poškodoval meniskus levega kolena.

Med sezono je grdo padel tudi Klemen Kosi, a na srečo ni utrpel resnejših poškodb. S poškodbo se je ukvarjala tudi Meta Hrovat, ki je ob koncu sezone prestala lažjo operacijo.

Ema Klinec je nesrečno padla na tekmi državnega prvenstva v Planici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sreče s poškodbami niso imeli niti v skakalnem taboru. Konec leta je iz Planice prišla slaba vest. Najboljša slovenska skakalka Ema Klinec si je na tekmi državnega prvenstva težje poškodovala koleno. Potrdili so kompletno poškodbo sprednje križne vezi in manjšo kostno-hrustančno udarnino notranjega dela kolena. Klinčeva je tako predčasno končala sezono in je v fazi rehabilitacije.

Precej zdravstvenih težav je imel med sezono biatlonec Jakov Fak, ki je izpustil kar nekaj tekem svetovnega pokala.

Robert Kranjec poletel še zadnjič

Pred dnevi se je končala bogata kariera Roberta Kranjca. Foto: Vid Ponikvar

Le nekaj dni pred začetkom tekmovanja v Planici je uradno slovo od bogate športne kariere napovedal 37-letni smučarski skakalec Robert Kranjec. V svetovnem pokalu je debitiral marca 1998 in vztrajal vse do letos.

Kranjčan, ki so ga vsi opisovali z besedo garač, je v svetovnem pokalu slavil na sedmih posamičnih in osmih ekipnih tekmah. Osvajal je kolajne na največjih tekmovanjih. Največ mu pomeni ekipna olimpijska bronasta kolajna iz Salt Lake Cityja iz leta 2002, leta 2012 je med drugim postal svetovni prvak v poletih v Vikersundu. Vselej je slovel kot odličen letalec z izjemnim slogom. V vitrine je pospravil tudi dva mala kristalna globusa v razvrstitvi poletov.

Znak za zadnji polet sta mu dala hčerka Pika in prijatelj Lado Bizovičar. Foto: Vid Ponikvar

Zadnjič je poletel v soboto Planici, ko sta mu znak za nov polet čez 200 metrov dala hčerka Pika in dober prijatelj Lado Bizovičar. ''Vesel sem, da sem končal kariero. To se je v meni nabiralo kar nekaj časa. Težko mi je bilo skakati. Že pri prvem skoku sem ga polomil, v finalnem pa mi je marsikaj rojilo po glavi. Občinstvo, navijači, ljudje, potem mi je še Pika zamahnila. Takrat sem si rekel, da je treba samo priti dol. Zahtevno se je bilo zbrati, zelo težko. To je bil v bistvu moj najtežji trenutek v karieri,'' se je nasmejal in dodal: ''To je bil lep dan, ki si ga bom za vedno zapomnil.''

Skakalec z največ poleti čez 200 metrov je opremo razdelil med navijače. Kot pravi, ne bo nikoli več stopil na smuči, raje bo sedel na kolo.

Za konec sezone presenečenje iz Ilkinega tabora

Ilka Štuhec je v začetku tedna napovedala konkretne spremembe v svoji ekipi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V začetku tedna je Ilka Štuhec v domačem Mariboru prekinila medijski molk in presenetila z naznanitvijo velikih sprememb v njeni spremljevalni ekipi. To namreč zapuščata trener Grega Koštomaj in kineziologinja Anja Šešum, ki sta bila v zadnjih letih del uspehov svetovne smukaške prvakinje.

"Prišla sem do točke, ko potrebujem spremembe. To je bila zelo, zelo težka odločitev, je pa zorela kar nekaj časa. Dozorela je zdaj, ko sem imela več časa za razmislek. Preprosto potrebujem spremembe," je s cmokom v grlu in tresočim glasom, ki ni značilen za njene javne nastope, sedmi sili dejala Štuhčeva in še enkrat potrdila, da operacija po hudi poškodbi kolena ne bo potrebna. Z vodjo ekipe Darjo Črnko zdaj išče nove rešitve za zapolnitev vrzeli. Zagotavljata pa, da Aleš Sopotnik ostaja serviser.

"Čas je, da gremo naprej po različnih poteh. Poglavje je zaključeno. Jaz iščem nov izziv," pa je po naznanjenem koncu sodelovanja z Ilko Štuhec dejal njen nekdanji trener Koštomaj, ki ne izključuje povezovanj s slovensko reprezentanco.

