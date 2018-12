Zgodovinsko in nepozabno, a ne enkratno

MATJAŽ VRHOVNIK IN ŠPELA PRETNAR O ŽANU KRANJCU IN ILKI ŠTUHEC

Podvig, pod katerega sta se z zmagama v Val Gardeni in Saalbachu v manj kot 60 minutah podpisala Ilka Štuhec in Žan Kranjec, sta pred več kot 18 leti že vknjižila Špela Pretnar in Matjaž Vrhovnik. Kako se spominjata zgodovinskega dneva? Kako sta spremljala svoja naslednika?

19. december 2018 se bo z zlatimi črkami zapisal v zgodovino slovenskega alpskega smučanja. Žensko superveleslalomsko preizkušnjo v Val Gardeni je namreč dobila Ilka Štuhec, ki je bila dan pred tem najhitrejša tudi v smuku. Medtem ko je v Dolomitih donela Zdravljica, pa je v Saalnachu že potekala druga vožnja moškega veleslaloma. Končala se je po slovenskem scenariju, saj se je svoje prve zmage v karieri veselil Žan Kranjec. A to ni bil prvi tovrsten slovenski smučarski dan. Zdaj že kar daljnega 20. februarja 2000 je Matjaž Vrhovnik slavil slalomsko zmago v Adelbodnu, Špela Pretnar pa je bila v isti disciplini najboljša v Aareju.

Spomini na 18. 2. 2000?

"Slovenski smučarji smo bili vedno v manjšini. Takrat pa smo udarili na dveh frontah. Proti največjim nacijam. Pred štartom drugega nastopa sem že vedel za Špelin uspeh. A moral sem ostati osredotočen. Po dobrem začetku sezone sem unovčil odlično pripravljenost in dosegel tako želeno zmago. S Špelino zmago je bil dan popoln. Prisrčen dogodek, ki se je zgodil prvič," se spominja Matjaž Vrhovnik, za katerega je bila to edina zmaga v karieri.

"Spomini so še živi. Spominjam se prestavljenega štarta, številke sedem in močnega sneženja. Kot bi bilo vse proti meni. A jaz nisem razmišljala o tem. Po dveh zmagah sem bila neizmerno samozavestna. Po prvem teku sem bila tretja, a izjemno mirna in suverena. Napadla sem. Bila sem noro vesela. Nato pa so nam na novinarski konferenci po tekmi povedali, da je pravkar zmago slavil še Vrhovnik," pravi Špela Pretnar, sicer zmagovalka šestih zmag svetovnega pokala.

6.877 dni pozneje …

"Ilka je že na treningih in torkovi tekmi pokazala kakovost. Lepa tekma, lepa zmaga. Za Žana je bilo to nekaj novega. Že po prvi vožnji je bilo mogoče slutiti, da je to njegova velika priložnost. Marcel Hirscher je imel namreč velike težave, pokazalo pa se je tudi, da je to tekma, na kateri bo do izraza ob kakovosti prišla dobra fizična pripravljenost. Že po treh zavojih je bilo videti, da je Žan pravi. Ko mu steče, mu steče. Vajeti je imel v svojih rokah," pravi nekdanji slalomist, zdaj pa trener in komentator.

"Noro! Sprva sem bila povsem brez besed, nato sem se smejala, pozneje pa zavedala pomembnosti trenutka. Vedela sem, da bo za Ilko Val Gardena prelomnica sezone. Krivulja bi šla lahko navzgor ali navzdol. Vesela sem prvega scenarija. Pri Žanu pa se je vseskozi slutilo, da je konkurenčen. Manjkala je le tista pika na i. Danes se je sestavljanka združila v celoto," komentira Špela, danes predstavnica za stike z javnostmi alpskih disciplin pri SZS.