Slovenci družno dohiteli in prehiteli Lindsey Vonn

Pred 38 leti, desetimi meseci in 29 dnevi je v Wengnu zadonela himna Hej, Slovani, ki so jo zaigrali v čast Bojanu Križaju, zmagovalcu slaloma svetovnega pokala. To je bila zgodovinska prva slovenska zmaga v smučarskem svetovnem pokalu. A zgodovina se je pisala tudi danes, ko je kar dvakrat zadonela Zdravljica. Najprej v Val Gardeni, kjer je Ilka Štuhec po smuku slavila še v supeveleslalomu. Manj kot uro pozneje pa je v Saalbachu veleslalomsko zmago slavil še Žan Kranjec.

Ilka Štuhec se je v Val Gardeni veselila osme in devete zmage. Foto: Getty Images "Po torkovi zmago smo morali vse skupaj malo prilagoditi, tako da sem se lahko normalno pripravila na današnji dan. Dobro nam je uspelo. Smučala sem sproščeno in napadala na vso moč. Jasno, pomagala mi je tudi samozavest, ki sem jo dobila po smukaški zmagi. To sem potrebovala. Tokrat je šlo na tesno, a je bilo vseeno dovolj za zmago," je po drugi zmagi v Val Gardeni dejala Ilka Štuhec, Žan Kranjec pa je po prvencu dejal: "Letos smučam dobro. A nekako do danes nisem znal prenesti tega na tekmo. Danes mi je uspelo. Tekma je bila težka in naporna, a smučal sem na meji.""

Od Bojana do Ilke in Žana, torej. V vmesnem obdobju je na najvišji stopnički tekem svetovnega pokala stalo še 18 drugih slovenskih smučarjev. Skupaj so zbrali kar 83 zmag. Največji delež je prispevala Tina Maze (26 zmag). Na drugem mestu ji zdaj že sledi Ilka.

Večne lestvice slovenskega smučanja

Slovenski zmagovalci tekem svetovnega pokala

26 zmag – Tina Maze

9 - Ilka Štuhec

8 – Bojan Križaj

7 – Mateja Svet

6 – Špela Pretnar

5 – Rok Petrovič in Urška Hrovat

3 – Jure Košir

2 – Andrej Jerman

1 zmaga – Žan Kranjec, Veronika Šarec, Grega Benedik, Andrej Miklavc, Boštjan Kline, Matjaž Vrhovnik, Nataša Bokal, Mitja Kunc, Katja Koren, Alenka Dovžan, Mojca Suhadolc in Boris Strel

Uvrstitve na stopničke

Tina Maze 81

Bojan Križaj 33

Mateja Svet 22

Jure Košir 20

Ilka Štuhec 15

Urška Hrovat 14

Špela Pretnar 13

Rok Petrovič 9

...