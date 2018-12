Slovenija se klanja Žanu in Ilki, Pahorja zanima tudi Fak

Slovenski predsednik Borut Pahor, velik ljubitelj športa, je snežno junakinjo tedna v torek spomnil na obljubo, da bo v bližnji prihodnosti priskočil na pomoč njeni mami Darji Črnko pri pripravi smuči, po današnji zmagi v superveleslalomu pa jo je v šali prosil, naj v bodoče zmaguje malce počasneje, ker ni dovolj hiter, da bi ji pravočasno pisal čestitke.

Foto: Getty Images

Vrhunski slovenski športniki, oglasili so se znana imena, tako mlajša kot starejša, ne skrivajo navdušenja ob najnovejših podvigih Ilke Štuhec, saj dobro vedo, kako težko se je vrniti na vrh po hudi poškodbi.

Mariborčanka je do dvakratnega ponosnega poslušanja Zdravljice v Val Gardeni prehodila zahtevno pot, na kateri ni manjkalo nadčloveških naporov. Preverite, kako se Slovenija veseli skupaj z 28-letno Štajerko. Izbrali smo nekaj tvitov, ki se nanašajo na zmago tako na današnjem superveleslalomu kot tudi torkovem smuku.

Danes v Sloveniji slavimo smučarski zmagi ⛷️. @ilkastuhec in @zan_kranjec , čestitamo! 🥳🎉V Sloveniji je 21 oseb z imenom Ilka in 6.705 oseb z imenom Žan. Kako pogosto je tvoje ime, pa si poglej na https://t.co/CHmaDljauP pic.twitter.com/qbxu1pzm72

Perfect free day was a success! OH and CONGRATS ilkastuhec WIIIIII #skijumper #skijumping #damjanfamily #skiing #ski #fun #snow @rtckrvavec damjanfamily @ Snowpark Krvavec https://t.co/0kyVB6cKwy

@ilkastuhec, the most tagged person last two days. DESERVEDLY!! #twowinsinarow @SloskiSZS