Izjemna Ilka velika zmagovalka igre stotink

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn, ki naj bi se v karavano svetovnega pokala vrnila januarja, je pred dnevi objavila videoposnetek, na katerem Božička prosi za nove zmage. Ilka Štuhec po drugi strani zmaguje že pred božičem. Zdaj dvomov o vrnitvi na šampionske obrate ni več. Po sanjskem torku, ko je slavila smukaško zmago, s katero je zaokrožila zgodbo o pravljični vrnitvi po poškodbi, se Ilka Štuhec v Val Gardeni veseli nove zmage. Tokrat v superveleslalomu, ki se je sprevrgel v pravo dramo majhnih zaostankov. A Mariborčanka je bila tokrat na pravi strani stotink.

Četverica v šestih stotinkah

Tudi tokrat ni šlo brez napak. Prvo si je Ilka privoščila že kmalu po štartu, drugo v spodnjem delu proge. A v obeh primerih je ostala zbrala. Znova je imela izjemno hitre smuči, podobno kot dan prej pa se je spretno spopadla tudi z nizom tehnično zahtevnih zavojev. Letvica je bila s časom 1:31,87 previsoko za vse, čeprav so se ji tekmice predvsem zaradi napake v spodnjem delu proge zelo približale. Predvsem Tina Weirather in Nicole Schmidhofer, ki sta na drugi stopnički zaostali vsega pet stotink sekunde. Švicarka Jasmine Flury je z zaostankom šestih stotink ostala celo brez odra za zmagovalke.

Foto: Getty Images

Sto točk, 38 tisoč evrov

"Upala sem, pričakovala pa ne. Smukaška zmaga mi je pomagala, saj me je razbremenila. Storila sem, kar sem pač morala storiti. No, skoraj. Pripetila se mi je ena napaka, in sicer na Ciaslatu, kjer sem zamudila zavoj, sicer pa sem bila hitra. Zelo zabavno je bilo," je pod slikovitimi dolomitskimi hribi pripovedovala Štuhčeva, ki si je z zmago odrezala tudi največji kos denarne pogače. Za zmagovalko je bilo namreč v nagradnem skladu predvidenih 43.500 švicarskih frankov oziroma slabih 38 evrskih tisočakov.

Shiffrinove (še) ni slekla

Ponovil se je torek. Tekmice so ob vznožju proge Saslong druga za drugo čestitale 28-letni Štajerki. Med njimi ni bilo prve dame svetovnega pokala Mikaele Shiffrin. Američanka, ki je dobila uvodni dve superveleslalomski preizkušnji v Lake Louisu in St. Moritzu, se je namreč odločila izpustiti preizkušnji, ki ju je Val Gardena prevzela po odpovedi v Val d'Iseru. Pripravlja se namreč na tehnični preizkušnji ob koncu tedna v Courchevelu. Vseeno je obdržala rdečo majico vodilne superveleslalomsitke sezone, obenem pa še naprej prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Val Gardena ji bo ostala v lepem spominu. Foto: Getty Images

Vse zmage Ilke Štuhec Smuk: Val Gardena (18. 12. 2018), Aspen (15. 3. 2017), Val d'Isere (17. 2. 2016), Lake Louise I (2. 12. 2016) in Lake Louise II (3. 12. 2016).

Superveleslalom: Val Gardena (19. 12. 2018), Cran Montana (25. 2. 2017) in Cortina d'Ampezzo (29. 1. 2017).

Kombinacija: Val d'Isere (16. 12. 2016).

Preskočila Bojana Križaja

Ko je 11. septembra dobila superveleslalomsko preizkušnjo južnoameriškega pokala, smo izpostavljali skromnost konkurence in poudarjali psihološko pomembnost zmage. Natančno 99 dni pozneje je Štuhčeva stopila na najvišjo superveleslalomsko stopničko tekme svetovnega pokala. Že drugič po vrnitvi po hudi poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila celotno preteklo sezono. Obenem je to že deveta zmaga v njeni karieri, s čimer se je na večni lestvici slovenskih zmagovalcev odlepila od Bojana Križaja. Krepko pred njo je s kar 26 zmagami le še Tina Maze.