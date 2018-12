Ob Zdravljici so jo premagala čustva

Ko je ob vznožju proge Saslong v Val Gardeni, po kateri se sicer v klasičnem predbožičnem programu spuščajo fantje, zadonela Zdravljica, so Ilko Štuhec vendarle premagala čustva. Kot bi se ji v nekaj trenutkih v glavi odvrtel film o mukotrpnem vračanju po poškodbi kolena, ki jo je na pragu olimpijske sezone staknila 22. oktobra 2017. Z orošenimi očmi je pogledala proti nebu in se zavedala, da ji je uspelo tisto, o čemer sanjajo vsi povratniki po poškodbah: zmaga. Tokrat smukaška – s 14 stotinkami sekunde je ugnala domačinko Nicole Delago, na stopničkah pa se jima je pridružila še Avstrijka Ramona Siebenhofer.

"Ilka, le uživaj …"

"Ne, ne želim biti uboga povratnica po poškodbi," je pred sezono poudarjala Ilka, ki si je na prvih tekmah, čeprav tega javno ni priznala, nalagala (pre)težko breme. Zdaj priznava, da je poskušala v Lake Louisu in St. Moritzu morda celo preveč. Posledično njeno smučanje ni bilo tako sproščeno, v napadalnosti pa ni bilo dovolj mehkobe. "Zaradi tega sem vedela, da moram vse potisniti na stran in zgolj uživati," po svoji peti tekmi sezone in veliki smukaški zmagi v Val Gardeni priznava 28-letna Mariborčanka, za katero je bila tokrat štartna številka 13 nadvse srečna.

Vse zmage Ilke Štuhec Smuk: Val Gardena (18. 12. 2018), Aspen (15. 3. 2017), Val d'Isere (17. 2. 2016), Lake Louise I (2. 12. 2016) in Lake Louise II (3. 12. 2016).

Superveleslalom: Cran Montana (25. 2. 2017) in Cortina d'Ampezzo (29. 1. 2017).

Kombinacija: Val d'Isere (16. 12. 2016).

Dolga pot

"Poskušala sem začeti tam, kjer sem ob koncu sezone 2016/17 tudi končala. A, roko na srce, je bilo to nemogoče. Dolgo sem bila odsotna. V tem času smučar izgubi tekmovalni ritem, izgubi prave občutke. Konkurenca pa seveda ne čaka. Šele v Val Gardeni mi je uspelo prekiniti lastno obremenjevanje. Le smučala sem. Zdaj pa … Skoraj ne morem verjeti. Pot vrnitve je bila namreč dolga. Nimam pravih besed," ugotavlja Štuhčeva, ki je z drugim, šestim in osmim časom zobe pokazala že na treningih. Ko pa si je nadela še tekmovalni dres in brezhibno pripravljene smuči, je lahko prestavila v najvišjo prestavo.

"Še zdaleč ne popolno, toda …"

Z izjemo odseka po tretjem merjenju vmesnega časa, po katerem je storila drobno napako, zaradi česar je morala podaljšati zavoj, in posledično ciljnega smuka je bila na vseh odsekih proge najhitrejša. Tekmicam je mero vzela že v drsalnem delu po štartu, nato pa je vse skupaj nadgradila še z odzivnostjo v tehničnih predelih proge. "Nastop še zdaleč ni bil popoln. Na določenih delih bi morala biti bolj natančna. A bilo je dovolj za zmago," se je, potem ko si je, preračunano v metre, pred prvo zasledovalko priborila 3,65 metra prednosti, smejalo Štuhčevi.

Prva zmaga za prenovljeno ekipo

Čustveno so južnotirolsko predstavo Ilke Štuhec sprejeli tudi člani njenega spremljevalnega štaba. V prvi vrsti zdaj nekoliko razbremenjena mama Darja Črnko, trener Grega Koštomaj, ki je sicer hitel na superveleslalomski ogled, in kineziologinja Anja Šešum, saj so bili s tekmovalko že pred poškodbo in nato na poti rehabilitacije, na prav poseben način pa tudi novi serviser Aleš Sopotnik. Za povratnika v slovensko alpsko smučanje je namreč to prva zmaga v novem delovnem okolju in hkrati dokaz, da je z Ilko hitro našel skupni jezik, o hitrosti smuči pa dovolj zgovorno priča analiza tekme.

Potrditev in dobra napoved

"Vsem se je od srca odvalil velik kamen. Velika sreča, hkrati pa potrditev tako talenta kot tudi trdega dela," je po vrhunski predstavi slovenske športnice leta 2017 dejal trener v njeni ekipi Grega Koštomaj, ki si je podoben rezultat obetal že po treningih. "Ta proga je bila za vse velika neznanka, a je Ilka brez pravih informacij pokazala, da se tukaj dobro počuti. Sledila sta treninga za iskanje rezerv in optimalne hitrosti na vseh delih. Svoje je opravila še pozitivna tekmovalna trema, predvsem pa njena odločenost," dodaja Koštomaj in priznava, da je torkova zmaga hkrati tudi dobra napoved pred sredinim superveleslalomom, ki se bo v Val Gardeni začel ob 11.30.

Večne lestvice slovenskega smučanja

Slovenski zmagovalci tekem svetovnega pokala

26 zmag – Tina Maze

8 – Bojan Križaj in Ilka Štuhec

7 – Mateja Svet

6 – Špela Pretnar

5 – Rok Petrovič in Urška Hrovat

3 – Jure Košir

2 – Andrej Jerman

1 zmaga – Veronika Šarec, Grega Benedik, Andrej Miklavc, Boštjan Kline, Matjaž Vrhovnik, Nataša Bokal, Mitja Kunc, Katja Koren, Alenka Dovžan, Mojca Suhadolc in Boris Strel

Uvrstitve na stopničke

Tina Maze 81

Bojan Križaj 33

Mateja Svet 22

Jure Košir 20

Urška Hrovat in Ilka Štuhec 14

Špela Pretnar 13

Rok Petrovič 9

...



