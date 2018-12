Srečna številka 13 za veliko zmagovalko Ilko Štuhec

Kot deja vu. Zmagoviti krik po vrhunski predstavi, nato smehljanje z mesta za vodilno smučarko in na koncu tudi uradni dvig rok za novo zmago. A vmes se je zgodilo marsikaj. Natančno 422 dni po hudi poškodbi kolena, zaradi katere je ostala brez olimpijske sezone, in vsega 18 dni po vrnitvi v karavano svetovnega pokala se najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec veseli nove smukaške zmage svetovnega pokala.

Prvič v sezoni 2018/19 in predvsem prvič po 15. marcu 2017, ko je bila najboljša v Aspnu, je ugnala vse tekmice. Tokrat v Val Gardeni, na nekoliko prilagojeni progi Saslong, na kateri sicer praviloma tekmujejo moški, tokrat pa je omenjeno dolomitsko smučarsko središče prevzelo odpovedano preizkušnjo iz Val d'Isera.

Ilka Štuhec se je tokrat "zlila" s progo. Foto: Getty Images

Prišla, videla, zmagala

Za vse udeleženke okrnjene elite (med drugim so manjkale Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn, Sofia Goggia …) je bila 2.165 metrov dolga proga popolna novost. Dekleta so jo spoznavala na uradnih treningih, dva so opravila v ponedeljek, tretjega pa prav na dan tekme. In prav Štuhčeva je bila med vsemi najbolj osredotočena in natančna, predvsem pa je do izraza prišel občutek za črpanje informacij in tekmovalno izvedbo.

Že zgornji del Ilkinega nastopa je potrdil, da ima Štajerka izjemno hitre smuči. A ni ostalo le pri hitrosti v drsalnem delu. Svetovna smukaška prvakinja je namreč blestela tudi v tehničnih predelih. Bila je zelo agresivna, učinkovito se je odzivala na valove in si privoščila le eno drobno napako z izgubo tekmovalne smeri, kar pa še zdaleč ni bilo usodno.

Vse zmage Ilke Štuhec Smuk: Val Gardena (18. 12. 2018), Aspen (15. 3. 2017), Val d'Isere (17. 2. 2016), Lake Louise I (2. 12. 2016), Lake Louise II (3. 12. 2016)

Superveleslalom: Cran Montana (25. 2. 2017), Cortina d'Ampezzo (29. 1. 2017)

Kombinacija: Val d'Isere (16. 12. 2016) : Val Gardena (18. 12. 2018), Aspen (15. 3. 2017), Val d'Isere (17. 2. 2016), Lake Louise I (2. 12. 2016), Lake Louise II (3. 12. 2016): Cran Montana (25. 2. 2017), Cortina d'Ampezzo (29. 1. 2017)Val d'Isere (16. 12. 2016)

"Ujela" je Bojana Križaja

Mariborčanki se je še najbolj približala 22-letna Italijanka Nicol Delago, ki do danes še nikoli ni stala na odru za zmagovalke svetovnega pokala. Smučarka iz Val Gardene je na domačem smučišču za Ilko zaostala le 14 stotink sekunde. Na tretji stopnički pa je dobre predstave z uradnih treningov potrdila njena vrstnica Ramona Siebenhofer.

Z osmo zmago v svetovnem pokalu bi se Ilka na večni lestvici zmagovalcev tekem svetovnega pokala "odlepila" od Mateje Svet (sedem zmag) in ujela legendarnega Bojana Križaja. Na vrhu seveda še vedno kraljuje Tina Maze, ki je dobila kar 26 preizkušenj med elito.

V sredo še superveleslalom

"Odlična vožnja! Prav uživala sem med nastopom. Občutki so bili še boljši kot na treningih, predvsem zaradi tega, ker je bila zdaj planota Ciaslat v celoti v soncu. Valovi so se veliko bolje videli," je v ciljni areni proge, na kateri je bil Rok Perko pred šestimi leti drugi, dejala 28-letna članica mariborskega Branika.

Za trenutno najboljšo slovensko alpsko smučarko je to že 14. uvrstitev na stopničke za zmagovalke, od tega osma na najvišjo. Spoštovanja vredno smučarsko biografijo pa bi lahko oplemenitila že v sredo, ko bo v Val Gardeni potekal še superveleslalom. Tekma se bo začela ob 11.30.

Foto: Getty Images

Nicole Schmidhofer ostaja v rdečem

Z veličastno zmago, ki ji bo prinesla tudi denarno nagrado v višini dobrih 38 tisoč evrov, se je Ilka povzpela tudi na drugo mesto v smukaškem seštevku svetovnega pokala (158). Prepričljivo na prvem ostaja Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki je v Lake Louiseu dobila obe preizkušnji, tokrat pa je bila po nekoliko ponesrečenem nastopu le deseta.

Brez sprememb pa ostaja na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala. Še vedno namreč prepričljivo vodi Mikaela Shiffrin, ki v Val Gardeni ne nastopa. Pripravlja se namreč na tehnične preizkušnje v Courchevelu in Semmeringu, a ima po prvih preizkušnjah udobno prednost pred vsemi zasledovalkami.