Vonnova načrtuje vrnitev

Medtem ko se ženski del karavane pripravlja na nadaljevanje sezone v Val Gardeni, kjer na smuku in superveleslalomu na štartu ne bo prve dame svetovnega pokala Mikaele Shiffrin, pa iz ZDA prihajajo novice o napredku pri treningih Lindsey Vonn. Vodja reprezentance Paul Kristofic pravi, da 34-letna zvezdnica uspešno opravlja rehabilitacijo in vrnitev načrtuje januarja. Kot potencialno prizorišče njenega prvega nastopa se ponuja St. Anton, ki bo 12. in 13. januarja gostil smuk in superveleslalom. Američani v vrnitvi vidijo predvsem začetek zadnjega lova na rekordno število zmag v svetovnem pokalu. Spomnimo, Ingemar Stenmark jih ima 86, Lindsey Vonn 82.

Enajst tekem?

In koliko priložnosti bo imela Vonnova za zmage? Poleg že omenjenih preizkušenj v St. Antonu koledar sezone 2018/19 predvideva enak program v Cortini d'Ampazzo (19.–20. 1.), še smuk in superveleslalom v Garmisch-Partenkirchnu (26.–27. 1.), smuk v Carns Montani (23. 2.), obe hitri preizkušnji na olimpijskih progah Rosa Hutor nad Sočijem (2.–3. 3.) in nato klasični finalni program, ki ga bo leta 2019 gostil Soldeu. Pod črto, enajst tekem in s tem enajst priložnosti za štiri zmage, s katerimi bi dohitela Stenmarka.

Slovo v Lake Louisu 2019

Zadnje dejanje velike kariere ene najboljših smučark vseh časov pa je predvideno za sezono 2019/20. Vonnova se namreč želi vrniti v Lake Louise, kjer so po njej poimenovali celo smukaško progo, in se tam posloviti od smučarske karavane. "Želim zadnje spomine, zadnje fotografije. Poškodba mi je to preprečila. Če se ne bi še enkrat podala s štarta, bi to obžalovala do konca življenja. To mi veliko pomeni," vrnitev v Kanado napoveduje Lindsey.