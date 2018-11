Lindsey Vonn in njeno desetletje bolečin, zlomov …

"Sprejeti moram, da sem dovolj dobra tudi brez smučanja, kajti v tem trenutku moram svoje zdravje in družino postaviti na prvo mesto. Sposobna moram biti hoditi brez bolečin in, vsaj upam, nekoč svoje otroke naučiti smučati," je pred enim mesecem v javnem pismu zadnjo sezono v bogati karieri nedvoumno napovedala Lindsey Vonn in v izbranem delu besedila osvetlila, da so njeno športno pot poleg izjemnih uspehov, premikanja mejnikov in zvezdniškega blišča v sicer tradicionalnem in pogosto konservativnem športu zaznamovale tudi poškodbe.

Foto: Reuters Padci so še posebej pogosti v zadnjih letih. Videti je, kot da bi 34-letna smučarska veteranka pri svojih izvedbenih zamislih vztrajala pri slogu, akciji in približevanju mejam, ki jih telo ne more več izvesti. Če dodamo še zahtevno opremo, na katero pregovorno prisega, postane niz padcev, od katerih se na srečo večina konča brez posledic, razložljiv.

Nazadnje jo je Vonnova skupila v ponedeljek med treningom superveleslaloma v Copper Mountainu. Poškodba kolena sicer ni tako huda, da bi bila potrebna operacija, s katero bi se najverjetneje končala tudi njena kariera. Vseeno pa bo Lindsey prisiljena izpustiti oba smuka in superveleslalom v Lake Louisu, vprašanje pa je, ali se bo v karavano vrnila sredi decembra v Val d'Iseru.

Lindsey Vonn: od poškodbe do poškodbe

Aare 2007: po prvi poškodbi se je vrnila še močnejša

Aare 2007: po prvi poškodbe se je vrnila še močnejša

Potem ko je v Aareju postala svetovna podprvakinja v smuku in superveleslalomu, je tedaj 22-letna Američanka padla v slalomu svetovnega prvenstva in si natrgala sprednjo križno vez levega kolena. Sezono je predčasno končala in se v karavano svetovnega pokala vrnila oktobra 2007 v Söldnu. Tam je odprla sezono, ki ji je nato prinesla prvega od štirih velikih kristalnih globusov. Vonnova, sprva še z dekliškim priimkom Kildow, je imela v karieri največ težav s koleni. Foto: Getty Images

Val d'Isere 2009: pozor, šampanjec

Val d'Isere 2009: pozor, šampanjec

Vonnova je sicer večkrat padla, a se zgolj lažje poškodovala, zaradi česar pa ni bila dalj časa odsotna. Med manjše spada tudi najbolj nenavadna poškodba. Zgodilo se je na svetovnem prvenstvu leta 2009 v Franciji. Ob proslavljanju zmage si je namreč pri odpiranju šampanjca poškodovala palec leve roke, tako da je v "spomin" na slavje prejela nekaj šivov. Poškodba pa ni zavrla njenega pohoda do drugega velikega globusa. Kar nekaj padcev - tudi na olimpijskih igrah v letih 2006 in 2010 - se je, na srečo, končalo brez poškodb. Foto: Getty Images

Schladming 2013: mati glavnih poškodb

Schladming 2013: mati glavnih poškodb

Prava kalvarija poškodb pa se je za najboljšo ameriško smučarko vseh časov začela v sezoni 2012/13. Sprva je negodovala nad nenadno utrujenostjo, zaradi katere je pred severnoameriško turnejo potrebovala zdravniško pomoč, nato pa je na superveleslalomski tekmi svetovnega prvenstva v Schladmingu padla ter si strgala križne vezi, natrgala stranske vezi in zlomila golenico desne noge. Lindsey Vonn je takole zapuščala svetovno prvenstvo 2013 v Schladmingu. Foto: Getty Images

Val d’Isere 2013: zbogom, Soči

Val d'Isere 2013: zbogom, Soči

Po najhujši poškodbi v karieri je Vonnovo gnal olimpijski motiv (Soči 2014). Toda v pripravah na sezono 2013/14 je v Koloradu znova padla in obnovila poškodbo kolena. Kljub vsemu je nastopila na štirih tekmah nove sezone, dokler ni po odstopu na decembrskem smuku v Val d'Iseru dokončno spoznala, da bo morala olimpijski izziv prestaviti na leto 2018. Izpustila je preostanek sezone 2013/14 ter se v naslednji zimi posvetila izključno superveleslalomu in smuku. Olimpijsko sezono 2013/14 je predčasno končala v Val d'Iseru. Na poti iz ciljne arene jo je spremljal tedanji partner Tiger Woods. Foto: Getty Images

Soldeu 2016: se vidimo v naslednji zimi



Tudi sezona 2015/16 se je za Vonnovo končala predčasno. Prve težave so se pojavile že poleti. Po zlomu kosti v gležnju na novozelandskem treningu se je morala za nekaj tednov posloviti od snega. V večjem delu sezone je nato sicer uspešno nastopala, nato pa je na superveleslalomski tekmi v Soldeuu obnovila poškodbo kolena in se poslovila od tekmic. Utrinek s superveleslalomske tekme v Andori Foto: Getty Images

Copper Mountain 2016: saj ni res, pa je



Copper Mountain 2016: saj ni res, pa je

Pomlad in poletje 2016 sta pri Vonnovi minila v znamenju rehabilitacije, vse v želji, da bi lahko v predolimpijski sezoni pokazala zobe. Toda … Zataknilo se je na novembrskem treningu v Copper Mountainu. Nov padec, nova poškodba, nova operacija. Tokrat si je zlomila desno nadlahtnico. V sezono je nato vstopila z večtedensko zamudo. (Pre)pogost prizor z Lindsey Vonn v glavni vlogi Foto: Getty Images

2017/18: pogosti padci, a brez hujših posledic



Tudi v pretekli sezoni Vonnova, ki je medtem priznala, da jo je v delu kariere mučila tudi depresija, zaradi česar stalno jemlje zdravila, pogosto ni videla cilja. Že zgolj do novega leta je vknjižila tri trše pristanke, a z izjemo rahle poškodbe hrbta v St. Moritzu hujših posledic ni bilo.

Tudi v pretekli sezoni Vonnova, ki je medtem priznala, da jo je v delu kariere mučila tudi depresija, zaradi česar stalno jemlje zdravila, pogosto ni videla cilja. Že zgolj do novega leta je vknjižila tri trše pristanke, a z izjemo rahle poškodbe hrbta v St. Moritzu hujših posledic ni bilo.

Takole se je za Vonnovo končala decembrska tekma v St. Moritzu. Foto: Sportida