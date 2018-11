V Severni Ameriki Slovenci z vsemi topovi

Branilca velikih kristalnih globusov Marcel Hirscher in Mikaela Shiffrin sta po preizkušnjah v Leviju znova vodilna smučarja svetovnega pokala in prvi slalomski violini. Avstrijec se je moral za svojo že 59. zmago v karieri znova podati v tesen in srdit obračun z nabrušenim Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, medtem ko Američanka predvsem v slalomu znova deluje kot nekdo, ki ima škarje in platno povsem v svojih rokah.

Njeno "branje" terenov in posledična unikatna izvedbena prilagoditev delujeta navdušujoče, njen slalomski niz pa že kar zastrašujoče in tekmicam vliva vse manj upanja na uspeh. V zadnjih letih je namreč dobila kar 24 od 30 slalomov, na katerih je nastopila. Skupno ima na svojem računu že kar 44 zmag, pa čeprav je letos dopolnila komaj 23 let.

Štefan Hadalin je uspešno prebil led nove sezone. Foto: Sportida

Med Söldnom in Levijem še paralelna tekma? Kot vse kaže, bo časovna vrzel med odprtjem sezone v Söldnu in dvojnim slalomskim programom v Leviju tako globoka, torej tritedenska, le še prihodnje leto. Od leta 2020 naj bi bili namreč v koledar svetovnega pokala vključeni dve paralelni tekmi, in sicer en teden po tekmah v Söldnu. Prizorišče še ni znano, je pa to odločna pobuda predsedstva FIS, ki resno razmišlja tudi o predlogu, da bi na olimpijskih igrah paralelna tekma nadomestila kombinacijo. Odločitev bo padla februarja.

Pridušeno slovensko zadovoljstvo

Kar nekaj razlogov za zadovoljstvo sta slaloma v Leviju ponudila tudi slovenskemu taboru. Navsezadnje je Meta Hrovat, ki že lep čas velja za najobetavnejšo slovensko smučarko, z 12. mestom dosegla slalomski dosežek kariere, obenem pa je s sedmim časom prve vožnje nakazala, da ima v nogah še boljše dosežke. Štefan Hadalin se je z 18. mestom podpisal pod svoje najboljše odprtje sezone, predvsem pa je pomembno, da se je na lestvici WCSL prebil med najboljših 30.

Z 22. mestom je na ravni pretekle zime ostala Maruša Ferk, ki si ob dokončnem opuščanju hitrih disciplin (stik z njimi bo ohranjala le še zaradi kombinacije) od nadaljevanja slalomske sezone vendarle obeta še precej več, medtem ko je velika dolžnica ostala Ana Bucik, ki se, kot kaže, tudi po menjavi opreme še ni povsem otresla vseh dvomov.

Meta Hrovat je bila na prvih dveh tekmah zanesljivo med finalistkami. Foto: Sportida

Levi kot temeljni kamen

V slovenskem taboru ob tem ne skrivajo, da si od nadaljevanja sezone obetajo še precej več. Tako, recimo, glavni trener moške tehnične vrste Klemen Bergant izpostavlja zelo konstantno in kakovostno Hadalinovo smučanje na treningih. "Tekma je seveda nekaj povsem drugega. Upam pa, da si je 'Štef' s tem rezultatom dokazal, da spada še precej višje. Kot trener sem zadovoljen z njegovim celostnim napredkom. Naloga tekmovalca in vseh okrog njega pa je, da prikazano na treningih v celoti prenesemo še na tekme," je dejal Bergant.

"Meta se je že na zadnjih treningih začutila in v pravem trenutku ujela formo. Prijetno je presenetila. Solidno je nastopila tudi Ferkova, čeprav vem, da zmore več. Poznajo se težave pri položaju na smučeh v težjih predelih. Žal slike ni dopolnila Bucikova, ki se v trenutni fazi težko prilagaja in v različnih razmerah ne najde pravega občutka. A brez panike, verjamem, da bo slika že v Killingotnu drugačna," je dejal šef ženske ekipe Denis Šteharnik.

Na sceno stopajo smukači

Medtem ko sta Klara Livk, ki se v Leviju ni prebila med finalistke, in Neja Dvornik ostali na Finskem, kjer ju čakajo tekme nižje ravni, pa je jedro ženske reprezentance medtem že odpotovalo v ZDA. V soboto in nedeljo bo namreč Killington gostil drugi veleslalom in slalom sezone. Poleg Hrovatove, Ferkove in Bucikove bo v ameriški zvezni državi Vermont slovenske barve branila še Ana Drev.

Na drugem koncu Severne Amerike, natančneje v Lake Louise v kanadski provinci Alberta, pa se bodo v novo sezono podali tudi specialisti za hitri disciplini. Zadnjo formo s poskusom tekmovalne simulacije v Nakiski že slab teden pilijo Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline, že v sredo pa jih v Lake Louisu čaka prvi uradni trening pred sobotnim smukom.

Ilka Štuhec se vrača na "kraj zločina" - v Lake Louise, kjer je slavila svojo prvo zmago. Foto: Getty Images

V Kanadi tudi Ilka Štuhec

Še teden dlje pa so od prve smukaške preizkušnje nove sezone oddaljena dekleta. Vseeno se je ob koncu tedna Ilka Štuhec s svojim štabom že odpravila v Kanado. "Po treningu v Pitztalu, kjer smo kljub slabšim pogojem opravili svoje delo, si v Kanadi obetam obujanje dobrih občutkov. V veliki meri mi je to sicer že uspelo. Zdaj gre res le še za tiste zadnje detajle, da bom lahko, ne glede na vse, kar se mi bo med tekmo dogajalo, vedela, k čemu stremim," ob tem razmišlja svetovna smukaška prvakinja.

Od njenega zadnjega nastopa v svetovnem pokalu je minilo 610 dni, zato veseli, da se vrača prav na prizorišču, ki ga je, v tekmovalnem in rezultatskem smisli, že osvojila – v Lake Louisu. Poškodba že lep čas ni več tema pogovorov, da je vrnitev zdaj resnično pred vrati, pa Ilko opozarja predvsem koncept treningov. Količinske ponovitve je namreč že zamenjalo simuliranje tekmovalnih razmer z iskanjem kakovostne izvedbe.