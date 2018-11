Miren spanec in sanje o vrnitvi na stopničke

Medtem ko glavni trener moške ekipe za hitri disciplini Peter Pen na pragu nove sezone zagotavlja, da ima povsem miren spanec, pa je večje vprašanje, kako realne so v budnem stanju sanje o vrnitvi med elito. Pri tem bo veliko odvisno od nadaljnjega napredka Martina Čatra in glasnosti budilke pri spečem nekdanjem zmagovalcu Boštjanu Klinetu.

Zadnje tri slovenske moške smučarske zmage so bile smukaške. Še več, z izjemo tretjega veleslalomskega mesta Žana Kranjca v Alta Badii 2017 je bilo vseh enajst slovenskih uvrstitev na stopničke za zmagovalce v več kot desetletju in pol doseženih prav v hitrih disciplinah. O Kranjčevi usmeritvi proti vnovičnim napadom na stopničke je bilo v zadnjih tednih povedanega in zapisanega že veliko. Kaj pa ekipa za hitri disciplini, ki se bo ta teden s tradicionalnim programom v Lake Louisu podala v novo sezono?

"V pripravljalnem obdobju sem bil osredotočen predvsem na našo ekipo, zato ne vem povsem natančno, kaj nas čaka na tekmi. Smučarsko, fizično in mentalno pa so se fantje sposobni zavihteti tako visoko. Letos smo se več tudi ukvarjali z dresi, kroji, aerodinamiko ... To so področja, na katerih je konkurenca močnejša. Upam, da bo zdaj razlika manjša. Ponavljam, v ekipi imamo fante, ki so se sposobni boriti za stopničke. Zaradi tega se zjutraj tudi zgodaj vstaja in trdo dela," odgovarja Peter Pen.

Peter Pen aduta vidi tudi v Martinu Čatru. Foto: Sportida

Miren spanec pred prvimi preizkušnjami

Glavni trener ekipe za hitri disciplini, ki je spomladi klub padcu rezultatske krivulje, kar je bila predvsem posledica hude rezultatske krize Boštjana Klineta, prejel vodstveno zaupnico, se je v ponedeljek po enem tednu zaključnih priprav v Nakiski že preselil v Lake Louise. Tam Slovence že v sredo čaka prvi od predvidenih treh uradnih treningov pred sobotnim uvodnim smukom nove sezone.

"Spim mirno. Izpeljali smo vse, kar smo načrtovali. V celotnem pripravljalnem obdobju smo zaradi megle izpustili le en trening na Stelviu. Zdaj pa moram biti s sodelavci najboljši možen servis za vse naše tekmovalce," pravi Pen, ki je v Nakiski odkljukal po dva dobra smukaška in superveleslalomska dnevna treninga, kar je bila dobra nadgradnja predhodno opravljenega dela.

Peterica za štiri mesta

Za razliko od preteklih let je lahko Pen zadovoljen tudi z oktobrsko smučarsko bero, saj je ekipi kljub vsesplošnem pomankanju dobrih pogojev uspel dober trening na ledeniku Pitztal. Ob smukaškem ogrevanju na Stelviu pa je del snežnega urjenja smukaška vrsta opravila na veleslalomskih progah v družbi Štefana Hadalina in Žana Kranjca.

"Temelji so bili seveda postavljeni v Čilu," opozarja Pen, ki ima ob klasičnem kvartetu (Boštjan Kline, Klemen Kosi, Martin Čater in Miha Hrobat) na terenu ob sebi tudi samoplačnika Tilna Debelaka. Ta se bo za morebitno smukaško mesto na tekmah v Kanadi in ZDA boril s Hrobatom, nasmiha pa se mu supervelelslomski štart v Beaver Creeku, medtem ko pa naj bi v Lake Louisu prednost dobil Miha. Ostala trojica ima zagotovljeno mesto na vseh tekmah.

Od imena do imena

Foto: Sportida Martin Čater: njegova sezona? "Deluje dobro. Smuča konstantno. Ko gre zares, je v ospredju," o najboljšem slovenskem smukaču pretekle zime razmišlja Pen, prepričan o tem, da je Savinjčan povsem osvojil povsem novo konstrukcijo Stöcklijeve smuči. Stavi tudi na primerno psihološko pripravo, s katero bi znal unovčiti kakovost in formo. "Lani mu to nekajkrat ni povsem uspelo," razmišlja mariborski trener in dodaja: "Prihaja njegova sezona. Upam, da bo že v prvem delu prišel do oprijemljivih rezultatov."

Boštjan Kline: speči zmagovalec? Lani je bil največja uganka in tudi največje razočaranje. Potem ko je kot v razblinjenem mehurčku ostal brez napadalne mehkobe in tekmovalnega instinkta, se je predvsem v smuku oddaljil od elite, delni stik pa je obdržal v superveleslalomu. Sledil je pomladni "reset", menjava smuči in … "Še vedno ni tako, kot bi želeli. Ima hitrost. Ni pa še lahkotnosti in brezbrižnih zavojev v preži. V superveleslalomu je boljši kot v smuku. Upam, da se bo čim hitreje vrnil tja, kamor spada. Lahko mu uspe v tekmi ali dveh. Ob zgoščeni konkurenci in veljavnih štartnih intervalih pa se lahko ta proces zavleče tudi do mesec in pol," o spečem šampionu razmišlja Pen.

Foto: Grega Valančič/Sportida Miha Hrobat: Čas za pravi moški korak Po sezonah učenja in spoznavanja terenov svetovnega pokala ter prvih točkah v karieri naj bi bil 23-letni v Ljubljani živeči Kranjčan letos nared za tekmovalni korak naprej. "Že v preteklosti je nekajkrat dokazal, da se zna zelo kakovostno pripraviti na tekmo. Zdaj točno ve, kam prihaja. Tudi na treningih je deloval dobro. Kakšen dan je bi celo najhitrejši. Še vedno ima sicer nihanja, ki pritičejo njegovemu smukaškemu stažu. A z več potrpežljivosti in zaupanja v lastno smučanje mu lahko uspeh želeni preboj," o nekdanjem mladinskem svetovnem prvaku v superveleslalomu razmišlja Peter Pen.

Foto: MaPa Klemen Kosi: večna uganka "Lepo bi bilo, ko bi njegovo učinkovitost z južnoameriških tekem prenesli tudi v Severno Ameriko," o mojstru poletnih tekem v Čilu, kjer se kot za stavo uvršča med najboljše in si s tem posledično še zagotavlja ugodno izhodišče v svetovnem pokalu, razmišlja Pen. V zadnjih dveh sezonah ni storil želenega koraka naprej, pred novo zimo pa trener o njem pravi: "V Nakiski je imel sprva nekaj težav s konkurenčnostjo. Pred selitvijo v Lake Louise je vendarle ujel priključek. Je zdrav in pripravljen, čeprav ne moremo mimo dejstva, da je njegovo smučanje še vedno pogosto odvisno od podlage, konfiguracije terena in postavitve."