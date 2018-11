Saj ne more biti res: nova poškodba Lindsey Vonn?!

Iz ameriškega tabora oziroma spremljevalnega štaba Lindsey Vonn še niso uradno komentirali informacij o novi poškodbi ženske rekorderke po številu zmag na tekmah svetovnega pokala. Francoska izdaja Eurosporta pa medtem poroča, da je 34-letna Američanka padla na torkovem treningu superveleslaloma. Konkretne oblike poškodbe medij sicer ne navaja. Izključuje možnost, po kateri bi morala nekdanja zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala izpustiti celotno sezono, kar bi bil bržčas tudi znak za konec kariere. Namiguje pa, da je prihodnji teden, ko bodo najboljše smukačice zbrane v Lake Louisu, ne bo v Kanadi.

Ilka ob vrnitvi brez velike tekmice

Če se bo uresničil scenarij, po katerem bo morala Lindsey izpustiti dva smuka in superveleslalom v Lake Louisu (30. 11. – 2. 12.), bodo smučarski navdušenci ostali tudi brez težko pričakovanega obračuna med Američanko in slovensko povratnico v karavano svetovnega pokala Ilko Štuhec. Zanesljivo pa bo kanadske tekme izpustila najboljša smukačice pretekle sezone in olimpijska prvakinja iz Pjongčanga Sofie Goggia. Italijanka si je namreč oktobra zlomila gleženj in naj bi se v tekmovalno areno predvidoma vrnila šele v mesecu januarju.

Februarja se je poslovila od olimpijskih iger. V sezoni 2018/19 pa se bo od vseh uradnih tekmovanj. Foto: Getty Images

Magnet za poškodbe

Ena največjih zvezdnic v zgodovini svetovnega pokala je sicer znana predvsem po izjemnih uspehih in blišču okrog nje. Njeno kariero pa so, predvsem v zadnjem delu, zaznamovale tudi poškodbe. Kalvarija se je za začela na SP 2013 v Schladmingu, kjer si strgala križne vezi, natrgala stranske vezi in zlomila golenico desne noge. V nadaljnjih petih letih si je poškodovala še koleno, zlomila kost v gležnju, zlomila nadlahtnico …

Še kdaj? Foto: Sportida

Poslovilna sezona

Ameriška smučarska veteranka je sicer po pričakovanjih izpustila uvodni preizkušnji sezone v Söldnu in Leviju. Tudi v Killington, ki bo ob koncu tedna gostil veleslalom in slalom, ni nameravala potovati. Iz štartne hišice se je prvič v sezoni 2018/19 želela podati tam, kjer se počuti najbolj zmagovalno: v Lake Louisu. V tem kanadskem prizorišču je sicer dobila kar 18 tekem svetovnega pokala, zato radi pravimo, da gre za njeno tekmovalno dnevno sobo. Je morda svoj zadnji smuk v Lake Louisu že odpeljala? Ta sezonanaj bi bila po njenih večkratnih zagotovilih namreč zadnja v karieri?

Edini motiv: rekord

V pripravah na sezono jo je gnal predvsem en motiv. Na svojem računu ima 82 zmag. Več, konkretno 86, jih je vknjižil le Ingemar Stenmark. "Želim ujeti Stenmarka. Če mi bo uspelo, bo to uresničitev sanj. Če pa mi ne bo uspelo, bom še vedno ponosna na kariero. Navsezadnje sem še vedno najuspešnejša ženska alpska smučarka v zgodovini," je pred časom dejala Vonnova . Ob tem priznava, da se bo umaknila tudi zaradi številnih zdravstvenih težav: "Prišla sem do točke, ko moram misliti na prihodnost. Tudi po koncu kariere bi rada živela športno."