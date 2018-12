Lindsey Vonn se bo poslovila v Lake Louisu

Ne glede na to, kaj vse se bo ob koncu tega tedna zgodilo v Lake Louisu, bo z naskokom najuspešnejša tekmovalka v tem kanadskem smučarskem središču ostala Lindsey Vonn. Dovolj namreč pove podatek, da je na olimpijski progi v Alberti dosegla kar 18 zmag. Letos zaradi nedavne poškodbe kolena (udarnina in nateg vezi) ne nastopa.

V petek ni ukradla šova 29-letni Avstrijki Nicole Schdimhofer, ki je prišla do svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Tudi njeni partnerki na stopničkah Švicarka Michelle Gisin in Nemka Kira Weidle sta lahko nemoteno uživali v svojih najboljših smukaških predstavah v karieri. Do čustvene osebne zmage pa je z vrnitvijo in šestim mestom prišla tudi Ilka Štuhec. Vseeno pa si je Vonnova kar z domačega kavča vzela nekaj minut slave.

"Vrnila sem bom!"

Ameriška zvezdnica je namreč na novoustanovljenem YouTube kanalu objavila čustven video zapis, v katerem je prvič javno prikazala nedavni padec v Copper Mountainu, zaradi katerega je zamaknila vstop v sezono. Obenem pa je priznala, da je zaradi izpuščenega Lake Louisa veliko prejokala.

Vztraja, da je sezona 2018/19 njena zadnja v dolgi in uspešni karieri. Toda … Ker se želi posloviti od ključnih postaj svetovnega pokala, se namerava na začetku sezone 2019/20 vendarle udeležiti tudi tekem v Lake Louisu. Tako bi kariero zaključila kar na njeni najljubši tekmi. Decembra 2019.

Foto: Getty Images Vseeno ji je, kaj pravijo ljudje

"Morda se za druge sliši zmedeno, a zame je vse skupaj smiselno. Če bom zdrava, se bom vrnila in smučala," pravi Vonnova in dodaja: "Lake Louise je zame nekaj posebnega. Veliko mi pomeni, da mu nekateri domačini pravijo kar Lake Lindsey. Ustvarila sem poseben odnos z otroki tukaj. Želim deliti to izkušnjo z njimi, z vsemi navijači. Želim še enkrat stati na štartu. Želim se še enkrat podati na progo, četudi ne bi bila v boju za zmago."

"Vem, ljudje bodo rekli: 'Pa saj si se že poslovila!' Vseeno mi je. To želim storiti zase. To je pomen zadnje sezone. Želim zadnje spomine, zadnje fotografije. Poškodba mi je to preprečila. Če se ne bi še enkrat podala s štarta, bi to obžalovala do konca življenja. To mi veliko pomeni," pravi Američanka, ki naj bi se sicer v "beli cirkus" vrnila v nekaj tednih.

Ne gre za rekord

Spomnimo, najboljša ameriška alpska smučarka vseh časov ima na svojem računu trenutno 82 zmag. Absolutni rekorder v zgodovini svetovnega pokala Ingemar Stenmark jih ima 86. Že večkrat je dejala, da je to njen izziv. A napoved vrnitve v Lake Louise, po njenih besedah, nima prav veliko skupnega z lovom na rekord.

"Najlepše bi bilo, če bi rekord podrla že letos, pa potem to niti ne bi bilo vprašanje. Ne, ne gre za rekord. Sicer pa niti ne želim, da ta rekord determinira raven uspešnosti moje kariere. Rekord me ne bo zaznamoval. Ponosna sem na doseženo," še dodaja večkratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala.