Tina Robnik znova na smučeh

Dobrih osem mesecev in pol po poškodbi levega kolena je slovenska veleslalomska specialistka Tina Robnik znova stopila na sneg, a jo do prave tekmovalne vrnitve čaka še več tednov trdega dela.

Medtem ko slovenski smučarski navdušenci odštevajo ure do tekmovalne vrnitve Ilke Štuhec, pa je dobra dva meseca pozneje, kot je sprva načrtovala ali vsaj upala, prvo smučarsko sled na zasneženo podlago znova zarisala njena reprezentančna sotekmovalka Tina Robnik. Z dnevom prostega smučanja v Turachu, prvim po marčevski poškodbi in operaciji, s katero so ji rekonstruirali sprednjo križno vez in zašili meniskus levega kolena, je sicer na svoji rehabilitacijski poti dosegla pomembno etapno zmago. V zraku pa ostaja vprašanje, kdaj bi se lahko 27-letna Lučanka postavila tudi v štartno hišico. Cilj ostaja – vsaj enkrat v tej sezoni.

Robnikova je sicer upala, da bo lahko prvič po novi poškodbi na snegu vijugala že septembra ali najpozneje oktobra, a rehabilitacija ni potekala povsem po načrtih. Sprva so nekaj skrbi povzročale kolenske zarastline, nato pa je bila razlika med zdravo in poškodovano nogo na ravni moči in funkcionalnosti dolgo prevelika. Vseeno je v zadnjem obdobju pospešeno opravljala kondicijske priprave, zdaj pa jo čaka še delo na snegu.

Zaradi vseh težav savinjska olimpijka kakšnih rezultatskih pričakovanj letos ne goji, seveda pa obžaluje, da je do nove poškodbe prišlo prav ob koncu zanjo najbolj uspešne sezone, v kateri se je štirikrat zavihtela med petnajsterico, s sedmim mestom v Kranjski Gori vknjižila najboljši rezultat in dočakala olimpijski krst.