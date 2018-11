Zasnežene roparice bodo najprej gostile smuk

Ker je ponoči na progi Ptice roparice zapadlo 30 centimetrov novega snega, je bil današnji uradni trening smuka odpovedan. Tekma v najhitrejši disciplini, ki bi morala biti na sporedu v soboto, pa bo zdaj prišla na vrsto že v petek ob 18.45 po srednjeevropskem času. Slovenske barve bo branila ista četverica tekmovalcev kot pred nekaj dnevi v Lake Louisu, torej Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi in Miha Hrobat.

Superveleslalom bo po novem urniku na sporedu v soboto ob 19.00, na tej preizkušnji pa bo namesto Hrobata priložnost prvič v sezoni dobil Tilen Debelak.

V nedeljo nato sledi prvi veleslalom sezone, kjer bomo od 17.45 naprej spremljali Žana Kranjca, Štefana Hadalina in Hrobata.

Dobra vest pa prihaja iz pisarn Smučarske zveze Slovenije. Ta je namreč takoj po nedavnih poplavah v Tržiču, kjer je družina Dovžan izgubila vse svoje imetje in akciji športnikov, med katerimi je bilo veliko sošolcev nekdanjega smučarja in skakalca Roberta Dovžana, sprožila solidarnostno akcijo. Pri Fundaciji Marca Hodlerja, ki je del Mednarodne smučarske zveze FIS in solidarnostno pomaga aktivnim in nekdanjim športnikom, ki so tekmovali v okviru FIS, je zaprosila za sredstva za družino Dovžan. "Odobrili so nam 20 tisoč švicarskih frankov 17.608 evrov) neposredne solidarnostne pomoči, ki je že prispela do družine Dovžan,'' sporoča predsednik SZS Enzo Smrekar.