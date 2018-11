Drznejša Ilka že kaže zobe

Mariborčanka Ilka Štuhec kot slovenski osamelec v ženskih hitrih disciplinah v Lake Louisu uspešno izpolnjuje načrt postopnega stopnjevanja napadalnosti in hitrosti pred petkovo prvo tekmo svetovnega pokala po kar 20 mesecih. Na drugem uradnem treningu je namreč svoj čas popravila kar za sekundo in štiri desetinke (1:50,05) in bila celo tretja najhitrejša. Manj časa sta se na progi zadržali le komaj 22-letna Nemka Kira Weilde (79 stotink pred Ilko), ki na tekmah najvišje ravni še ni bila boljša kot osma, in Avstrijka Nicole Schmidhofer (+0,59). Preostale kandidatke za najvišja mesta so bile precej počasnejše.

Najhitrejša Slovenka na smučeh v akciji. Foto: Getty Images

V pričakovanju Ilkine vrnitve

Najboljša slovenska smukačica in edina Slovenka z malim globusom v tej disciplini je z drugim treningom opravila nov pomemben korak proti vrnitvi v karavano svetovnega pokala. V njej je nazadnje nastopala v finalu sezone 2016/17. Spomnimo, tik pred olimpijsko zimo si je nato huje poškodovala koleno, zaradi česar je izpustila vso preteklo sezono. V zadnjih mesecih se je postopoma in načrtno pripravljala na vrnitev v Lake Louisu, kjer je ob zadnjem gostovanju slavila svoji prvi dve od skupno sedmih zmag v svetovnem pokalu. Zdi se, da bo tudi tokrat lahko merila visoko, čeprav se zaradi negotovosti s tem ne obremenjuje.

V Beaver Creeku po avstrijskih notah

Prvi trening pa so opravili smukači v Beaver Creeku. Na progi Ptice roparice je bil najhitrejši Avstrijec Otmar Striedinger. Drugi je bil njegov rojak Vincent Kriechmayr (+0,40), ki je za sedem stotink sekunde prehitel norveškega veterana Aksla Lunda Svindala. Ta več kot očitno uspešno kljubuje težavam s hrbtom in nedavnemu zlomu palca na roki ter vlaga visoko kandidaturo pred spektakularno smukaško preizkušnjo. Tako kot tudi njegov rojak Kjetil Jansrud, ki je bil tokrat peti, in Francoz Adrien Theaux, na prvem treningu stisnjen med obema "vikingoma".

Martin Čater je tokrat za Striedingerjem zaostal dve sekundi in 69 stotink. Foto: Reuters

Slovenci? Zaman jih bomo iskali med hitrejšimi. Klemen Kosi (+2,68) je bil kot najboljši 50., Martin Čater (+2,69) mesto za njim, Miha Hrobat (+3,25) je bil 60., Tilen Debelak (+3,81) 67., Boštjan Kline (+4,64) pa po hitrem začetku in počasnejšem nadaljevanju 72.

Hitrostni konec tedna

V četrtek bo tako v Lake Louisu kot v Beaver Creeku na sporedu še en trening smuka, že dan pozneje pa bo šlo povsem zares. V ZDA bo v petek na sporedu drugi moški superveleslalom sezone, dekleta pa bodo v Kanadi nastopala v smuku. Sobota bo nato za oba spola v znamenju smuka. V nedeljo se bodo Ilka in tekmice udarile za prve superveleslalomske tečke sezone 2018/19, moški koledar pa predvideva veleslalom. Na njem bosta nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki se na nadaljevanje sezone že vse od slaloma v Leviju pripravljata v Vailu.